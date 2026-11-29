Julia, jubilada: "De mi pensión de 1.000 euros viven mi hija y mis nietas. Si tengo un gasto extra, mis niñas no comen"

La precariedad económica de muchos hogares españoles ha convertido a las pensiones en un sostén fundamental para familias que no consiguen llegar a fin de mes.

Cada vez son más los jubilados que, lejos de disfrutar de una etapa de tranquilidad económica, tienen que repartir sus ingresos para ayudar a hijos y nietos a cubrir necesidades básicas.

Es el caso de Julia Suárez, una mujer que acaba de jubilarse y que destina prácticamente toda su pensión a mantener a su hija Noelia y a sus nietas. Sus ingresos mensuales ascienden a 1.100 euros, de los cuales 700 euros corresponden a su jubilación y otros 400 euros a la pensión de viudedad.

Una cantidad con la que tiene que hacer frente a los gastos de toda la familia. "De mi pensión de 1.100 euros viven mi hija y mis nietas, si hago un gasto extra mis niñas no comen", explicaba Julia en una entrevista al El programa de Ana Rosa.

Una realidad que viven muchos mayores en España, la de la responsabilidad de sostener económicamente a varias generaciones cuando los salarios, las prestaciones y el coste de la vida no permiten cubrir todas las necesidades.

Mantener a tres generaciones

La situación familiar de Julia se complicaba especialmente después de que su hija se quedara sin trabajo. Noelia percibe actualmente la prestación por desempleo, pero sus ingresos, sumados a los de su madre, apenas permiten cubrir las facturas y los gastos cotidianos.

El alquiler, los recibos de electricidad, la alimentación, el comedor escolar y el material que necesitan las pequeñas para ir al colegio absorben prácticamente todo el presupuesto familiar. No hay margen para imprevistos ni para permitirse pequeños caprichos.

"Ahorrar es imposible. No llegamos a fin de mes, no se puede ahorrar absolutamente nada. Con mi pensión y con lo que cobra mi hija del paro, vivimos", lamenta Julia.

La pensionista tiene claro cuáles son sus prioridades. Las necesidades de sus nietas están por encima de cualquier otro gasto y eso significa renunciar a prácticamente todo aquello que no resulte imprescindible.

Su situación también evidencia cómo las dificultades laborales de los adultos pueden acabar afectando a la economía de toda una familia, especialmente cuando existen menores a cargo y los ingresos disponibles son limitados.

'Si pagas alquiler no comes'

Noelia tampoco oculta la angustia que atraviesa. Aunque reconoce que la ayuda económica de su madre resulta imprescindible para mantener el hogar, sabe que depender de la pensión de Julia no puede convertirse en una solución permanente.

"Sin ella no podríamos hacer frente a los gastos, porque yo me acabo de quedar en paro. Si ella no me ayuda no puedo afrontar los gastos de comedor, vuelta al cole, el alquiler, la luz... Sin su ayuda no sería posible", explica.

La hija de Julia confía en encontrar un empleo próximamente y recuperar cierta estabilidad. Sin embargo, sus perspectivas económicas tampoco son demasiado optimistas.

La subida del coste de la vivienda y de los productos básicos hace que incluso tener un trabajo no garantice disponer de capacidad de ahorro.

"Incluso trabajando, ahorrar es imposible. No da para pagar un alquiler y poder emanciparte con tu familia. Si pagas alquiler no comes", sentencia Noelia.

Para Julia, mientras tanto, la prioridad sigue siendo que sus nietas tengan cubiertas sus necesidades. Su pensión, que debería permitirle disfrutar de su jubilación, se ha convertido en el principal colchón económico de toda la familia. Una responsabilidad que asume con preocupación, consciente de que cualquier gasto inesperado puede desequilibrar unas cuentas que ya están al límite.