Paulina compagina su empleo a tiempo parcial con la limpieza de viviendas. TikTok / @soypaualvarez

Paulina, limpiadora en España: "Trabajo 25 horas a la semana y en mis días libres limpio casas de 7:00 a 14:00"

Paulina tiene un contrato de 25 horas semanales, pero sus días libres no siempre son de descanso. La joven colombiana los aprovecha para limpiar viviendas, una actividad que ya realizaba antes de encontrar su empleo actual.

En su cuenta de TikTok, @soypaualvarez, muestra cómo organiza las jornadas para mantener ambos trabajos. Las limpiezas le permiten sumar ingresos, aunque también obligan a encajar los horarios de cada casa con los de su contrato a tiempo parcial.

Uno de sus vídeos recoge un día en el que empieza a trabajar a las 7:00. Termina la primera limpieza a las 9:00 y, una hora después, comienza otra en una vivienda distinta. Allí continúa hasta las 14:00.

Son seis horas de limpieza repartidas entre dos casas, con apenas una hora entre un servicio y otro. Para Paulina, planificar los desplazamientos y saber cuánto tiempo necesita en cada domicilio resulta imprescindible cuando acepta varios encargos el mismo día.

Dos trabajos

La joven encontró su empleo actual a través de InfoJobs. Preparó su currículum, se inscribió en ofertas que encajaban con su perfil y consiguió un contrato de 25 horas a la semana. Su horario habitual es de 10:00 a 15:00.

Tener ese puesto no la llevó a dejar las limpiezas que hacía anteriormente. Sigue acudiendo a casas particulares cuando su agenda se lo permite, tanto en los días libres como en aquellos en los que dispone de tiempo fuera de su jornada.

De este modo, una parte de sus descansos se convierte en tiempo de trabajo. Hay días en los que acepta varios servicios consecutivos para aprovechar las horas disponibles, como ocurre en la jornada que comparte en redes.

El cansancio

Paulina reconoce que mantener ese ritmo resulta agotador. Las jornadas de limpieza le exigen un esfuerzo físico que se acumula cuando encadena varios domicilios, incluso si ese día no tiene que acudir a su otro empleo.

A ese cansancio se suma la necesidad de estar pendiente de dos agendas. Tiene que organizar los servicios particulares sin que coincidan con su horario de 10:00 a 15:00 y calcular el tiempo que necesita para trasladarse de una casa a otra.

En TikTok también habla de su experiencia tras dejar Colombia y empezar una nueva etapa en España. No limita sus publicaciones a las jornadas de trabajo: comparte los días complicados, la añoranza de su país y cómo se siente al construir su vida lejos de casa.

La joven cree que las redes sociales pueden generar frustración cuando la gente compara su día a día con los momentos positivos que otros muestran. Por eso ha decidido contar también la parte más difícil de su experiencia.

El pluriempleo crece

Paulina forma parte de los cientos de miles de personas que compaginan más de un empleo en España. En el segundo trimestre de 2026, alrededor de 651.000 trabajadores se encontraban en esa situación, un 6,4 % más que en los tres meses anteriores.

La cifra también superó en un 12 % la registrada en el mismo periodo de 2025. El aumento del pluriempleo fue más rápido que el del conjunto de la ocupación, que alcanzó los 22,77 millones de personas entre abril y junio de 2026.

En comparación con el primer trimestre, España sumó 486.000 ocupados. Más del 80 % de los trabajadores con varios empleos se concentraban en el sector servicios, al que pertenecen las actividades de limpieza que realiza Paulina.