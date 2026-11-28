Marian, cuidadora cubana en España: "Hay muchos españoles que viven de ayudas, no solo los inmigrantes"

El coste de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos de los hogares españoles. El precio del alquiler obliga a muchos trabajadores a compartir piso, reducir gastos o destinar una parte cada vez mayor de su sueldo a pagar un techo, incluso cuando tienen un empleo y unos ingresos estables.

Con el fin de ayudar a las familias más vulnerables, España tiene a disposición una serie de prestaciones sociales que ayudan a cubrir las necesidades básicas de quienes atraviesan dificultades económicas. Para acceder a ellas es necesario cumplir una serie de requisitos, pero haber nacido fuera de España no impide solicitarlas si se reúnen las condiciones exigidas.

Sin embargo, son muchos los extranjeros que nunca han solicitado ninguna de ellas, como es el caso de Marian Vazquez. La cubana, que lleva ocho años en el país y se ha ganado la vida en el sector de los cuidados, nunca ha recibido una ayuda del Gobierno, pero sí comentarios que la acusan de vivir del dinero público.

Una vida trabajando

Marian llegó a España hace ocho años con la intención de construir una vida diferente y, desde entonces, ha trabajado cuidando a personas mayores y realizando labores de limpieza. Dos empleos que conoce bien y que, según explica, han sido las oportunidades que ha encontrado desde que aterrizó en el país.

Sin embargo, en redes sociales todavía muchos cuestionan su trabajo y la acusan de vivir de las prestaciones públicas por ser inmigrante. "Parece que como algunos inmigrantes piden ayuda, todos somos iguales", ironiza.

Marian, en cambio, asegura que nunca ha recibido ninguna de estas prestaciones. "Llevo ocho años esperando esas famosas ayudas y parece que se equivocaron de dirección", ironiza.

Durante este tiempo, explica, ha trabajado cuidando personas mayores y en empleos de limpieza, sin que nadie le haya ofrecido una casa ni un trabajo al llegar al país.

Las cifras del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las principales prestaciones destinadas a hogares vulnerables, también permiten poner en perspectiva estas afirmaciones.

En octubre de 2026, el 17,3% de los titulares de esta ayuda tenía nacionalidad extranjera, frente al 82,7% que eran españoles, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En las prestaciones por desempleo, la proporción también es minoritaria. En diciembre de 2024, las personas extranjeras representaban el 12,8% del total de beneficiarios, con 229.508 perceptores, según el Ministerio de Inclusión.

Marian tampoco pretende negar que existan personas que reciban ayudas ni cuestiona el derecho de quienes cumplen los requisitos a solicitarlas. De hecho, insiste en que su postura no consiste en juzgar a quienes atraviesan una situación económica complicada.

"Y ojo, que con esto no estoy diciendo yo trabajo y el que recibe una ayuda es un vago, no, porque ya los conozco ustedes y forman un show de cualquier cosa", explica. "Si mañana yo pierdo mi trabajo, estoy pasando por una situación difícil y existe una ayuda que legalmente me corresponde, claro que la voy a solicitar".

La trabajadora reconoce que, llegado ese momento, recurriría a los mecanismos de protección social disponibles. "A ver si después de tantos impuestos que he pagado también me voy a hacer la fina", añade.

De hecho, Marian reconoce que ella ha pasado por momentos muy difíciles y alguna de estas ayudas le habría ayudado; sin embargo, nunca ha intentado solicitarla.

"Tampoco te voy a decir que todos los inmigrantes somos trabajadores ejemplares, porque te estaría mintiendo. Hay de todo", sostiene, pero insiste en que generalizar no es la solución y que la nacionalidad no tiene nada que ver con ello.

Para Marian, recibir una prestación no es algo exclusivo de quienes llegan de fuera, puesto que hay españoles que recurren a estas ayudas cuando atraviesan dificultades económicas.

"Igual que hay españoles que trabajan muchísimo y españoles que, si encuentran la manera de vivir sin trabajar, le ponen hasta un lacito. Eso no depende de dónde naciste", afirma.

Los "papeles regalados"

Los comentarios sobre su origen también llegan a cuestionar su nacionalidad española. Uno de los usuarios le reprocha que sea cubana y le acusa de tener "unos papeles regalados".

"Mire, señor, una cosa es dar su opinión y otra muy diferente es hablar sin saber", comienza respondiendo al comentario. "A mí nadie me regaló la nacionalidad española, llevo ocho años viviendo en este país, trabajando y cumpliendo con mis obligaciones. Mi nacionalidad la conseguí legalmente cumpliendo los requisitos que exige España".

Marian explica que nació en Cuba y que está orgullosa de sus raíces, pero que eso no le impide sentirse también española. "Usted puede pensar lo que quiera, pero ser española no depende de que usted me acepte o no", sentencia.

La cuestión de la nacionalidad se convierte así en otro de los frentes a los que asegura enfrentarse en redes sociales. La cubana cuestiona que se le exija demostrar constantemente que merece formar parte del país en el que vive, especialmente cuando, según relata, lleva años trabajando y cumpliendo con sus responsabilidades.

También responde a quienes le piden que no se aproveche de los servicios públicos. "¿Y quién le ha dicho a usted que yo me estoy aprovechando de algo?", pregunta. "Llevo años levantándome temprano y pagando mis cosas, no tengo que darle explicaciones a nadie por utilizar los servicios a los que tengo derecho".

En su opinión, haber nacido fuera de España no debería convertirse en una barrera para acceder a los servicios públicos cuando se cumplen las condiciones legales.

"Usted también habla de lo que construyeron sus antepasados y claro que hay que respetar a quienes construyeron este país, pero eso no significa que las personas que llegamos de fuera no podamos formar parte de él", añade.