Laia, dueña de una administración de Lotería: "No ganamos para pagar sueldos y alquiler, dependemos del Sorteo de Navidad"

Cada año, con la llegada de la Navidad, millones de españoles se acercan a las administraciones de Lotería con la ilusión de que un décimo pueda cambiarles la vida. Una tradición que se comparte entre familiares, amigos y compañeros de trabajo y que cada año mueve miles de euros.

Se estima que entre 25,9 y 27 millones de personas compran al menos un décimo para el Sorteo Extraordinario de Navidad. Una cifra que representa aproximadamente al 65 % de la población adulta y que lo convierte en el sorteo más popular de España.

Sin embargo, detrás de las largas colas y de los millones de euros que se reparten cada 22 de diciembre, existe una realidad económica mucho menos conocida: la de quienes se encargan de vender esos décimos.

Y es que una de las principales reivindicaciones de los loteros en España tiene que ver con unas comisiones que apenas han experimentado cambios desde 2004, más allá de una actualización parcial en 2022.

Una situación que contrasta con los más de 2.000 millones de euros en dividendos que Loterías y Apuestas del Estado aporta anualmente a las arcas públicas.

20 años sin cambios

Sobre esta realidad ha hablado recientemente Laia, responsable de la Administración de Lotería número 2 de Molins de Rei (Barcelona), en una entrevista publicada por Eric Ponce en su canal de YouTube.

"El Estado nos tiene muy mal valorados y cobramos un porcentaje muy bajo para todo lo que hacemos, el riesgo que tenemos con el volumen de dinero que se mueve con la Lotería de Navidad y la de El Niño", asegura.

A esto se suman los cambios que se han ido introduciendo en la gestión de los premios y que, según explica, también han reducido algunas de sus fuentes de ingresos.

"En cuanto a los premios, antiguamente se podía pagar muchísimo más en ventanilla que ahora. Ahora nos han limitado a 2.000 euros y todo lo que supere los 2.000 euros tienes que ir a una entidad bancaria para poder cobrarlo", señala. Y es que, "ya ni siquiera con premios superiores de 5.000 o 6.000 euros nos comisiona el Estado, nos han recortado muchísimas cosas".

El Sorteo de Navidad

Aunque desde fuera pueda parecer que basta con abrir las puertas de una administración y esperar a que lleguen los clientes, Laia asegura que mantener un negocio de estas características exige mucho más: "No te puedes estancar solo en las ventas de lo que pasa por tu puerta porque entonces no vendes nada, no ganas nada. Es una miseria", reconoce.

Conseguir nuevos clientes fuera del establecimiento se convierte, por tanto, en una tarea fundamental para aumentar las ventas y hacer frente a los gastos del negocio. "Tienes que salir a la calle y buscar muchísimos clientes para poder facturar algo normal y que la comisión te de para cubrir todos los gastos de todo el año", explica.

De ahí que las semanas previas al 22 de diciembre sean especialmente importantes para estos profesionales. Y es que buena parte de la viabilidad económica de sus negocios depende de las ventas que consigan durante esta campaña.

"La Navidad te tiene que dar para cubrir todo el año. Cuando no hay sorteo de Navidad, el día a día no da para pagar unas nóminas, pagar el alquiler, no lo da...", confiesa.

Un gran riesgo económico

Otro de los aspectos menos conocidos de este oficio tiene que ver con la gestión del dinero y las responsabilidades económicas que asumen los propios loteros: "Trabajamos con nuestro propio dinero que al final es como un círculo", explica Laia, quien detalla cómo funciona la liquidación de las ventas y las comisiones.

"Tenemos una facturación semanal de lunes a viernes, lo que gestionamos, vendemos y pagamos se lo ingresamos al día siguiente a las arras del Estado y a partir de ahí nos descuentan lo que nos deben en comisiones".

Una dinámica de trabajo con la que la propietaria no siempre se siente suficientemente protegida: "Trabajamos para el Estado directamente. No nos sentimos respaldados para nada por el Estado".

También advierte de la importancia de llevar un control exhaustivo de los décimos que no consiguen venderse, ya que cualquier descuido puede tener consecuencias económicas para el establecimiento.

"O vendes o devuelves, si no devuelves al Estado lo que no has vendido lo pagas de tu bolsillo no hay perdón. El Estado te hace un préstamo", explica.

Una realidad que poco tiene que ver con la imagen de prosperidad que muchas veces se asocia a las administraciones de Lotería y que Laia resume con una última advertencia para los interesados en este tipo de negocio: "Se puede ganar dinero y se puede perder mucho dinero porque una mala gestión de este tipo de negocio te puede arruinar la vida".