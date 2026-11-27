Tres planchas y tres centros de planchado para quien sabe que un buen 'look' empieza mucho antes de salir de casa
Potencia, vapor y diseño: así es la colección de Fabric Luxe de Russell Hobbs®, con la que esta tarea dejará de quedarse pendiente.
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Cuando eres una niña, tus mayores caprichos y preocupaciones son esa nueva muñeca o una revista recién salida del quiosco. A medida que creces, los deseos cambian. Radicalmente.
Ahora, una de tus preocupaciones es que tu vestido preferido esté impecable y con cero arrugas para una cena familiar, una cita, o cualquier otra ocasión.
Seguramente, tu capricho de ahora se parezca más a una de esas planchas que, a ser posible, te ayudan a ahorrar tiempo y energía. ¡Ah! Y que sí o sí encajen con la estética de la decoración de tu casa (porque eso también importa).
Ahí es donde entra Fabric Luxe, una colección pensada para que esta tarea, que muchas veces se presenta tediosa, deje de quedarse pendiente y pase a formar parte de una rutina de estilo.
Seis propuestas, tres planchas y tres centros de planchado, con potencia de sobra, vapor a la carta y un diseño que no desentona en ningún hogar.
Tres estilos
Misma filosofía, pero distinto carácter. Las propuestas de Fabric Luxe comparten una ficha técnica de lo más completa y se diferencian en potencia, vapor y color. Tú eliges con cuál te quedas.
- Fabric Luxe Blue Aura: la que abre la gama, con 2400 W de potencia, golpe de vapor de 165 g y vapor continuo de 45 g. Más que suficiente para el planchado diario y para esas camisas del lunes por la mañana.
- Fabric Luxe Lila: sube el nivel hasta los 2600 W, con golpe de vapor de 175 g y vapor continuo de 50 g. Para quien quiere más fuerza y prefiere un toque de color.
- Fabric Luxe Baked Stone: mismas prestaciones que la anterior (2600 W, 175 g de golpe de vapor y 50 g de vapor continuo), pero con un tono neutro y cálido que se integra en cualquier rincón de la casa.
La ficha técnica en práctica
¡Que nadie se asuste! Detrás de los datos hay mejoras que se notan de verdad, y casi a simple vista. Esto es lo que traen consigo los tres modelos:
- Suela cerámica antiadherente, el doble de resistente, que se desliza suavemente por los tejidos, con ranura para botones para que ninguna camisa ni blusa te pongan a prueba ni te hagan perder el tiempo.
- Ajuste de temperatura SimplySet: tres ajustes fáciles de usar (alto, medio y bajo). Nada queda al azar para olvidarse de esas dudas que siempre flotan en el ambiente, especialmente cuando no se tiene mucha experiencia en la tarea.
- Planchado en vertical y generación de vapor regulable: lo mismo para las cortinas y las chaquetas colgadas de la percha que para la prenda que necesitas ya.
- Función antigoteo, autolimpieza y antical: la herramienta se cuida prácticamente sola, así tendrás más tiempo de hacerlo tú también.
- Apagado automático de seguridad: adiós a la eterna pregunta que te hace entrar en pánico cuando ya has llegado al trabajo o a esa cena que tanto te apetecía: "¿La habré dejado enchufada?".
- Depósito de agua ClearView de 320 ml y cable de 3 metros de largo: más autonomía, más radio de acción y menos mover la tabla de sitio. Para hacer ejercicio, ya está el gimnasio.
Los centros de planchado
Si en tu casa la montaña de ropa por planchar tiene vida propia, los centros de planchado Fabric Luxe son tu plan A.
Además, han sido premiados con el European Product Design Award (EPDA), un reconocimiento que pone en valor la excelencia en diseño de producto y la capacidad de innovación de la marca.
Comparten un diseño ligero y elegante, una suela de cerámica el doble de duradera con base de silicona y una promesa: autonomía ilimitada, porque el depósito ClearView de 1,3 litros se rellena sin desconectar. Cero interrupciones, cero excusas.
- Centro de planchado Fabric Luxe Blue Aura: 2400 W, presión de 6 BAR, golpe de vapor de 200 g y vapor continuo de 110 g con control de temperatura regulable por rueda.
- Centro de planchado Fabric Luxe Baked Stone: sube a 2600 W, con golpe de vapor de 210 g y vapor continuo de 120 g y control de temperatura SimplySet de dos modos: low y high.
- Centro de planchado Fabric Luxe Lila: mismas prestaciones que el centro Baked Stone, con 2600 W, presión de 6 BAR, golpe de vapor de 210 g, vapor continuo de 120 g y control de temperatura SimplySet de dos modos: low y high.
Los tres calientan en sólo 60 segundos e incorporan función de autolimpieza y antigoteo, apagado automático de seguridad, sistema de bloqueo 'Carry-lock', para poderlos transportar con total seguridad, y soporte para la plancha incluido. En resumen: se guardan y se mueven fácil y se usan todavía más fácil.
Porque una buena plancha no hace el look, pero sí lo remata. ¿Cuál es la tuya?