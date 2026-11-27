Lorena, durante su intervención en el programa laSexta Xplica. La Sexta

Lorena, enfermera con 20 años de antigüedad: "Mi sueldo no llega a los 1.100 euros. Son 900 y con complementos sube"

En España, tener un empleo estable no siempre significa tener estabilidad económica. Los salarios de muchos trabajadores apenas han evolucionado al ritmo del coste de la vida, mientras que la vivienda, la alimentación y los gastos cotidianos absorben cada vez una mayor parte de los ingresos.

Esta realidad se extiende no solo a trabajadores, sino a sectores esenciales, como la sanidad, donde la falta de personal, la sobrecarga asistencial y las condiciones laborales llevan tiempo alimentando el malestar de los profesionales.

España necesita alrededor de 100.000 enfermeras más para alcanzar la ratio media europea, según las estimaciones del Ministerio de Sanidad. Una carencia que repercute en el desgaste de quienes permanecen en los hospitales, pero que también plantea una cuestión sobre las condiciones económicas que ofrece el sistema para retener a sus trabajadores.

Lorena González conoce esa realidad de primera mano. Después de casi dos décadas encadenando contratos temporales, consiguió una plaza fija como enfermera; sin embargo, su situación económica apenas ha cambiado.

Un salario indigno

La dificultad para llegar a fin de mes se ha convertido en una realidad cotidiana para millones de personas en España.

De acuerdo con las últimas encuestas de condiciones de vida, cerca de un tercio de los hogares reconoce tener problemas para afrontar gastos básicos como el alquiler, la hipoteca o los suministros.

Incluso entre quienes tienen empleo, el fenómeno de los llamados "trabajadores pobres" no deja de crecer, evidenciando que contar con un salario ya no garantiza una estabilidad económica mínima.

Los ingresos ajustados, unidos a un mercado de la vivienda tensionado y a unos precios al alza, han situado a muchas familias en una situación de vulnerabilidad permanente.

Dentro del sistema sanitario, la presión económica se suma a unas malas condiciones laborales. En el caso concreto de la enfermería, el problema se agrava por la falta de personal, contratos inestables durante años, reconocimiento profesional insuficiente y sueldos bajos en comparación con otros países europeos.

Imagen de ilustración. iStock

Las enfermeras soportan turnos prolongados, turnos de noche frecuentes o guardias de 24 horas, fines de semana y festivos, además de una elevada responsabilidad asistencial.

A esta realidad se añade la falta de personal estructural, que obliga a cubrir más pacientes de los recomendables y reduce los márgenes de descanso.

Las advertencias de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud apuntan desde hace años a que España necesita incrementar de forma significativa el número de profesionales de enfermería para garantizar una atención segura y de calidad, pero las mejoras llegan con lentitud.

Sin embargo, profesionales como Lorena González explican con claridad el motivo de esta ausencia.

Según contó en laSexta Xplica, tras casi 20 años encadenando contratos temporales, logró finalmente una plaza fija como enfermera, un hito que, sin embargo, no se ha traducido en una mejora sustancial de sus condiciones económicas.

"Mi sueldo base no llega a los 1.100 euros. Son 900 y pico, y con complementos sube un poco más", explicó. Unas cantidades a las que, no obstante, se añaden los pluses por trabajar noches, fines de semana y festivos, que se abonan de forma separada.

Lorena explicó que realiza seis noches al mes, turnos de diez horas en los que permanece de pie atendiendo en solitario a unos 20 pacientes.

Por ese esfuerzo adicional, la compensación económica apenas supera los 200 euros. Una cantidad que, en su opinión, no refleja ni la exigencia física ni la responsabilidad que implica su trabajo.

Además del impacto personal, la enfermera subrayó las consecuencias que la falta de personal tiene sobre el sistema en su conjunto, alertando de que se trabaja "al límite" y de que esta situación pone en riesgo tanto a los pacientes como a los propios profesionales.