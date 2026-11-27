Isabel Vermal, pastelera: "Para pelar las castañas asadas sin esfuerzo, el truco no es hacerles un corte en cruz"

La cáscara de la castaña se ve y se puede agarrar. Lo que suele llevar más tiempo es quitar la piel fina que queda debajo, pegada a la pulpa. A veces la primera sale de una pieza y la segunda se queda en los pliegues. Si tiras de ella con el fruto ya frío, es fácil que la castaña se parta antes de que la piel se desprenda.

La pastelera Isabel Vermal explica en su web cómo prepara las castañas cuando necesita pelarlas antes de incorporarlas a una receta. Hace una incisión a lo largo de la parte más ancha, las sumerge brevemente en agua hirviendo y retira las dos capas mientras el fruto sigue caliente.

El tamaño también influye. En la demostración, Vermal distingue entre castañas grandes, medianas y pequeñas. Las primeras suelen darle menos trabajo. Las medianas, habituales en las fruterías, requieren algo más de paciencia, y las pequeñas son las que más le cuesta pelar. El procedimiento es el mismo para las tres.

Un corte de lado a lado

Vermal aconseja dejar las castañas tres o cuatro horas en remojo si están muy duras. Para hacer el corte, prefiere un cuchillo específico para castañas. Apoya cada fruto sobre una superficie estable y abre la cáscara de un lado al otro por su parte más ancha, sin llegar a partirlo por la mitad.

Cuando el agua rompa a hervir, introduce las castañas ya cortadas y cuenta dos minutos. Ese es el tiempo que emplea la pastelera para facilitar el pelado. Si prolonga este primer hervor, explica, las castañas se rompen con más facilidad al manipularlas. La cocción que necesiten después dependerá de la receta.

Mejor de una en una

Si tienes un cuenco lleno, puede resultar tentador echarlas todas al cazo. Vermal prefiere trabajar de una en una. Así tiene tiempo de pelar cada pieza al sacarla, mientras conserva el calor, en vez de encontrarse al final con un montón de castañas frías cuya piel vuelve a costar más retirar.

Saca la castaña con una espumadera y deja que escurra antes de manipularla. Empieza por la abertura del corte para levantar la cubierta dura y retira también la membrana interior. Conviene tener un plato al lado del cazo para poder hacerlo en cuanto se pueda manejar la pieza sin quemarse.

Que alguna se rompa entra dentro de lo normal. Si vas a hacer un puré o una crema, puedes aprovechar los trozos. Para unas castañas confitadas, en cambio, interesa reservar las que hayan salido enteras y comprobar que no les queden restos de piel en los pliegues.

Cómo congelarlas

Puedes congelarlas con cáscara o ya peladas. Si las vas a guardar con cáscara, Vermal aconseja hacer primero el corte longitudinal y dejar el hervor y el pelado para el día en que las necesites. Si ya les has quitado las dos pieles, puedes guardarlas en una bolsa de congelación y sacar solo la cantidad que pida la receta.

De la crema al marrón glacé

El marrón glacé de Vermal muestra para qué sirven esos dos minutos iniciales. Después de pelarlas, la pastelera vuelve a cocer las castañas para ablandarlas y las pasa por agua con hielo antes de confitarlas en almíbar. El primer hervor solo le permite quitar la piel y empezar la receta con el fruto limpio.

En su versión del Mont Blanc aprovecha la castaña de dos maneras. Mezcla la pasta de castañas con mascarpone y nata para hacer la crema y reparte trozos de castaña en almíbar entre las capas de merengue. En ese postre, las piezas partidas sirven para el relleno.

Nota de edición. He mantenido el titular tal como lo pediste. Las comillas recogen una reformulación del método. En su explicación, Vermal describe el corte longitudinal y los dos minutos de hervor sin hacer referencia al corte en cruz.