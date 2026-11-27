Disfruta de todas las opciones que van de la mano de las fiestas, pero también de rutas alternativas. Mandarin Ritz

Exposiciones, joyas con historia y los primeros sabores de la Navidad: los planes de Magas para esta semana

El arte, la moda y la gastronomía protagonizan una agenda que invita a salir de la rutina. Desde joyas que esconden siglos de acontecimientos hasta universos surrealistas y muestras que recuperan la identidad de nuestras calles, la cultura ofrece nuevas formas de mirar el pasado.

Mientras tanto, la proximidad de la Navidad comienza a despertar el apetito. La cocina nikkei y los sabores del Mediterráneo se convierten en alternativas para quienes buscan celebrar estas fechas alrededor de una mesa diferente.

A todo ello se suman aperturas gastronómicas y restaurantes que celebran su trayectoria. Una selección de planes para compartir, dejarse sorprender y comenzar a disfrutar del ambiente festivo.

Sabores creativos

'Sushi' y mucho más. Cedida

Luces cálidas, grandes lámparas de inspiración japonesa, madera y pinceladas de rojo dan la bienvenida a los comensales del nuevo Monster Sushi en Sabadell.

La firma amplía su presencia en la ciudad con un espacio que combina la tradición culinaria nipona con influencias gastronómicas de diferentes rincones del mundo.

Situado en pleno centro, el establecimiento invita a explorar una carta en la que los contrastes de sabores y texturas cobran especial protagonismo.

Entre sus elaboraciones más reconocidas se encuentran el Anticuchero, uno de sus rolls emblemáticos, y el Bad Boy, preparado con solomillo de ternera salteado, shiitake, aguacate y cebollitas caramelizadas.

Estas especialidades conviven con una selección de nigiris, sashimis y entrantes para compartir que permiten alternar recetas de inspiración tradicional con combinaciones más atrevidas.

Pero aquí no sólo importa la comida, el interiorismo bebe de la cultura urbana del Japón contemporáneo, con una decoración que, acompañada de una cuidada iluminación y música, crea una atmósfera acogedora, tanto para una comida informal como para una cena especial entre amigos.

Una nueva dirección que añadir a la agenda gastronómica de Sabadell, especialmente para quienes sienten debilidad por el sushi y las fusiones culinarias.

¿Dónde? Esquina de las calles Palanca y Marià Fortuny, Sabadell, Barcelona.

La memoria de Madrid

Los carteles que te cuentan la historia de la capital. Cedida

Las letras de una antigua mercería, los carteles de los comercios de barrio o los escaparates que durante décadas acompañaron nuestros paseos forman parte de la historia de una ciudad. Sin embargo, muchos de estos elementos desaparecen con el cierre de los negocios. Infinito Delicias recupera ahora parte de ese patrimonio con la exposición No lo vas a ver.

La instalación reúne una selección de los más de 300 rótulos rescatados por el colectivo PACO GRACO (Patrimonio Común de la Gráfica Comercial), dedicado a preservar la identidad visual de las calles madrileñas.

La muestra adquiere especial significado en Arganzuela, uno de los distritos que más se ha transformado durante las últimas décadas. Su pasado industrial ha dado paso a nuevos usos residenciales, comerciales y culturales. El propio centro, ubicado en una antigua fábrica y taller de metalurgia, es testigo de esta evolución.

Las tipografías originales, los colores llamativos y los diseños excéntricos contrastan con la estética minimalista y uniforme que caracteriza a muchos negocios actuales. Una diferencia que invita a reflexionar sobre cómo los cambios urbanísticos y las nuevas tendencias gráficas afectan a la personalidad de nuestros barrios.

Más allá de su atractivo visual, la exposición propone un ejercicio de nostalgia y observación que nos anima a levantar la mirada durante nuestros paseos y prestar atención a esos pequeños detalles cotidianos que, sin apenas darnos cuenta, terminan desapareciendo.

¿Dónde? Infinito Delicias, Espacio Gradas, Madrid.

Una historia brillante

Las joyas que no pierden lustre. Cedida

A veces unos pendientes, un colgante o un collar son los mejores testigos de lo que ha ido sucediendo. Entre diamantes, mecanismos centenarios y diseños que conquistaron a algunas de las mujeres más admiradas del siglo XX, se celebra FERIARTE, la feria de arte y antigüedades que acoge IFEMA Madrid hasta el próximo 29 de noviembre.

En este curioso ajuar, destaca un Jaeger-LeCoultre Calibre 101 de los años 50, engastado con entre ocho y diez quilates de diamantes. Este modelo de reloj adquirió especial notoriedad cuando Isabel II de Inglaterra lució uno de la misma familia durante su coronación en 1953.

El recorrido continúa con un Moretto de Nardi, una de las figuras más representativas de la joyería veneciana, perteneciente a una firma que conquistó a personalidades como Elizabeth Taylor y Grace Kelly. A su lado, una tiara de época isabelina capaz de transformarse en collar refleja el ingenio y la delicadeza del trabajo artesanal del siglo XIX.

Más allá de las piedras preciosas, la 49.ª edición de FERIARTE reúne a galerías y anticuarios en un viaje por diferentes épocas a través de la pintura, la escultura, el mobiliario, la arqueología y las artes decorativas.

Con un horario de 11:30 horas a 20:30 horas, se convierte en un plan ideal para los amantes del coleccionismo y quienes sienten curiosidad por las historias que esconden los objetos de otras generaciones.

¿Dónde? IFEMA Madrid, pabellón 5

Viaje al surrealismo

Ejemplo de una obra inspirada en Leonora Carrington. Cedida

En 1938, Leonora Carrington imaginó una historia en la que una joven recurría a su amistad con una hiena para escapar de las rígidas convenciones sociales de su época. Aquel relato sirve ahora de inspiración para El jardín de las hienas, un programa de actividades que tendrá lugar los días 27 y 28 de noviembre en Faro Santander.

En el marco de la exposición Leonora Carrington: El surrealismo sintomático, el museo invita a adentrarse en el imaginario fantástico de una artista que encontró en la creatividad una forma de desafiar las normas impuestas a las mujeres.

La cita reúne conferencias, performances y proyecciones que exploran el pensamiento mágico, la intuición, el inconsciente y la relación entre lo humano y lo animal. Un recorrido en el que las emociones y las sensaciones adquieren tanto protagonismo como la propia interpretación artística.

Durante los dos días, figuras del panorama contemporáneo español como Ana Laura Aláez, Carlos Monleón, Laia Estruch, María Jerez, Menchu Gutiérrez y Victoria Cirlot, entre otras, establecerán un diálogo con el legado de Carrington a través de disciplinas como la escritura, el cine, la escultura y las artes performativas.

Una oportunidad para acercarse al surrealismo desde una perspectiva diferente, dejarse llevar por la imaginación y conocer el universo de una creadora que hizo de la libertad femenina y la ruptura de las convenciones sociales parte de su identidad artística.

¿Dónde? Faro Santander, Santander.

Otra perspectiva

El Museo del Traje y la Federación de Industrias del Calzado Español presentan La moda a tus pies, una exposición que une el legado de la moda española con la creatividad y el saber hacer de la industria zapatera actual.

40 firmas nacionales toman como inspiración las creaciones de grandes referentes como Balenciaga, Fortuny y Paco Rabanne, así como piezas emblemáticas de nuestra tradición, como el mantón de Manila. Todo ello desemboca en una serie de reinterpretaciones únicas en las que la historia, los tejidos, las siluetas y los bordados cobran una nueva dimensión.

Esta celebración del buen hacer made in Spain, un sello donde la artesanía campa a sus anchas, puede visitarse hasta el 31 de enero de 2027. Una muestra de que cada detalle cuenta, en los looks y en la vida.

¿Dónde? Museo del Traje, Avenida Juan de Herrera, 2. Madrid.

Come y celebra

Más de 10 años de buen hacer a la mesa. Nota Blue New Brasserie

La elegancia de las brasseries francesas y el carácter de la cocina mediterránea encuentran su punto de unión entre los utensilios de cocina. Allí, Blu New Brasserie celebra su primer aniversario en Madrid, tras 12 meses en los que ha trasladado a la capital una fórmula gastronómica nacida en Marbella.

El restaurante ha conmemorado esta fecha con The Perfect (Blu) Night, una velada que reunió a rostros conocidos del mundo de la moda, la interpretación y la cultura. Miriam Giovanelli, Adriana Abenia o Rocío Martín Berrocal fueron algunas de las personalidades que acompañaron a Zazou Belounis, CEO de Casanis Group, durante la celebración.

Más allá de su faceta social, el establecimiento encuentra su esencia en los fogones de Fabián Cangas, chef ejecutivo del grupo, quien apuesta por una cocina de inspiración mediterránea donde la calidad del producto y la creatividad definen cada elaboración.

Las bebidas llevan la firma de Colo Linari, responsable de su coctelería de autor. El interiorismo, diseñado por Nicoe Design, acompaña esta filosofía con una atmósfera que invita a prolongar las sobremesas.

Su primer aniversario se convierte en una buena excusa para conocer este rincón del barrio de Salamanca, ya sea para una cena entre amigas, una celebración especial o, simplemente, para darse un capricho gastronómico.

Unión mítica

Mezcla de sabores y cultura. Cedida

Los sabores de Perú y Japón se cuelan entre las tradiciones navideñas de la mano de Mítiko, el restaurante madrileño dirigido por el chef Jorge Rodríguez. Para estas fiestas, el establecimiento ha diseñado dos menús especiales que trasladan la esencia de la cocina nikkei a la rutina de las comidas navideñas.

La propuesta reúne algunas de las elaboraciones más reconocibles de la casa, como el ceviche de corvina con ají charapita y puré de boniato, o las brochetas de ternera anticuchera. El toque dulce lo pone una tarta de queso con base de galleta Lotus y helado de vainilla.

Para despedir el año, el chef eleva la apuesta con un menú de Nochevieja compuesto por seis platos, postre, cóctel de bienvenida y dos bebidas. Entre sus protagonistas destacan la zamburiña con leche de tigre, la cigala flambeada, la picaña madurada y el arroz salteado con panceta crujiente. Además, a partir de las 22:00 horas podrán prolongar la celebración con cotillón.

El brindis también adquiere personalidad propia gracias a su Barra de Pisco, cuya carta reúne siete cócteles que combinan ingredientes como el yuzu, el hibisco, la maracuyá o la tradicional chicha morada.

Una alternativa para quienes quieran alejarse de los sabores habituales de estas fechas sin renunciar al placer de reunirse alrededor de una buena mesa.

Noche de luces

El Mandarin Oriental Ritz ya ha pulido cada uno de sus detalles para recibir la Navidad. IG vía @mo_ritzmadrid

Las calles se iluminan, los escaparates se visten de gala y los hogares recuperan esos pequeños rituales que hacen de la Navidad una de las épocas más especiales del año. En pleno corazón de Madrid, el Mandarin Oriental Ritz se suma a las celebraciones con una programación que reúne alta gastronomía, artesanía y tradición.

En colaboración con la Real Fábrica de Cristales de La Granja, el emblemático hotel se engalana para recibir estas fiestas, mientras que el chef Quique Dacosta firma unos menús que reúnen los sabores, las costumbres y el carácter de la capital desde la perspectiva de la alta cocina.

Durante la cena de Nochebuena, los comensales podrán degustar elaboraciones como la vieira gallega a la brasa o el foie gras de pato con pera pochada al vino tinto. Al día siguiente, el brunch de Navidad invita a prolongar las celebraciones con una degustación de ibéricos y una cuidada selección de quesos.

La gastronomía también será protagonista en la despedida del año y la bienvenida al siguiente. El caviar, los tortellini de capón y trufa o la ternera Rossini serán algunas de las exquisiteces que acompañarán estas fechas tan señaladas.

Sin embargo, uno de los mayores atractivos reside en su decoración. Los adornos de cristal soplado, elaborados artesanalmente para la ocasión, vestirán los distintos rincones del hotel, reivindicando la belleza y el valor de los oficios tradicionales.

Una manera de vivir la Navidad rodeados de historia, elegancia y pequeños detalles que convierten cada encuentro con nuestros seres queridos en un recuerdo especial.

¿Dónde? Mandarin Oriental Ritz, plaza de la Lealtad, 5, Madrid.