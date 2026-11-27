Anna Sánchez, sexóloga: "El deseo también se construye fuera de la cama, en cómo nos tratamos y nos miramos"

Los nervios de una primera cita, las ganas de sorprender al otro o la curiosidad por descubrir sus gustos... Con los años, las responsabilidades, el cansancio y la convivencia pueden relegar esos pequeños gestos a un segundo plano. También en la intimidad.

Recuperar la ilusión de aquellos primeros encuentros es precisamente el propósito del nuevo calendario de Adviento erótico de Platanomelón, una propuesta que sustituye los tradicionales bombones navideños por 24 sorpresas destinadas a disfrutar de la sexualidad en pareja.

"Para nosotras, crear un calendario de Adviento Erótico era una forma de poner la vida íntima en el centro, sobre todo en unas fechas en las que solemos dedicar tiempo a todo y a todos, menos a nuestro placer", explican Anna Sánchez, sexóloga de Platanomelón y Anna Boldú, CEO de Platanomelón en una entrevista con MAGAS.

La firma española lanzó su primera edición en 2020. Desde entonces, este particular regalo navideño se ha consolidado como uno de sus productos de éxito. Solo en 2024 vendieron 5.336 unidades y agotaron las existencias antes del 25 de noviembre, según datos facilitados por la compañía.

"Queríamos ofrecer a las parejas un espacio compartido y una intención común: cuidarse mutuamente y cultivar la relación día a día", añaden las especialistas.

Volver a tener primeras citas

Bajo el lema Segundas Primeras Citas, la edición de este calendario de Adviento 2026 reúne nueve juguetes sexuales, seis productos de cosmética íntima y nueve accesorios. Su precio oficial es de 159,99 euros, aunque la firma lo comercializa actualmente con un descuento.

Entre sus 24 sorpresas se encuentran vibradores para parejas, estimuladores de clítoris, lubricantes, aceites de masaje, antifaces, juegos eróticos y accesorios BDSM. Una selección diseñada principalmente para parejas heterosexuales.

Sin embargo, uno de sus grandes atractivos es la guía de acompañamiento, titulada ¿Quedamos?, elaborada por el equipo de sexología de la marca. Incluye juegos, rituales de conexión y propuestas de citas al finalizar cada semana.

"No queríamos meter 24 productos al azar en una caja y dejar a las parejas a su suerte, sino acompañarlas durante los 24 días de la experiencia", explican.

"Tener una relación estable no significa necesariamente que sepamos todo de la otra persona"

Durante el proceso de diseño, las especialistas identificaron tres necesidades recurrentes entre las parejas como salir de la rutina, encontrar propuestas íntimas que no requieran demasiada planificación y experimentar sin saber necesariamente por dónde empezar.

También reconocen que, incluso después de muchos años de convivencia, sigue existiendo cierto pudor a la hora de hablar de sexo.

"No tenemos que imponer ni convencer a nadie. Si nuestra pareja no está abierta a experimentar con juguetes, siempre podemos incorporarlos a nuestra exploración individual"

Precisamente, los juguetes sexuales pueden facilitar esas conversaciones, aunque las expertas recuerdan que su incorporación debe partir del consentimiento y la curiosidad, nunca de la presión.

Los grandes enemigos del deseo

La falta de tiempo, las preocupaciones laborales o las responsabilidades familiares pueden pasar factura a la intimidad. Especialmente en etapas vitales en las que el agotamiento físico y emocional acaba imponiéndose.

"El estrés, el cansancio y la carga mental pueden actuar como frenos del deseo. A veces esperamos que las ganas aparezcan solas, pero necesitamos crear espacios para la intimidad", explican las sexólogas.

En el caso de las mujeres, la maternidad, el posparto, los cambios hormonales y la menopausia también pueden modificar la manera de experimentar el placer.

Las especialistas insisten en la necesidad de dejar de comparar nuestra sexualidad actual con la de otras etapas, evitando convertir la frecuencia de las relaciones sexuales en un indicador de la calidad de la pareja.

"La sexualidad cambia y nosotros también: no podemos dar por hecho que lo que funcionaba hace diez años sigue funcionando hoy"

Entre los errores más frecuentes que detectan en consulta destacan la creencia de que el sexo debe surgir espontáneamente, que ambos miembros de la pareja tienen que sentir deseo al mismo tiempo o que el orgasmo debe ser siempre el objetivo del encuentro.

"Conocer a alguien al principio no significa conocerlo en todas sus etapas. Por eso, la comunicación es fundamental durante toda la relación", señalan.

Su recomendación para quienes sienten que han perdido la conexión íntima pasa por recuperar las caricias, el contacto físico, el humor y el tiempo compartido, sin que exista necesariamente una expectativa sexual. "No todo encuentro íntimo tiene que terminar en sexo".

El placer femenino

En materia de sexualidad femenina, todavía sobreviven numerosas creencias que pueden generar frustración e inseguridad. Una de las más extendidas es pensar que todas las mujeres deberían alcanzar el orgasmo mediante la penetración.

"La mayoría necesita estimulación del clítoris, directa o indirecta, para alcanzarlo", aclaran las especialistas, que reivindican una mayor educación sobre la anatomía femenina y el autoconocimiento.

"No podemos delegar completamente la responsabilidad de nuestro placer en nuestra pareja. La masturbación también es una forma de autoconocimiento".

En este sentido, los juguetes sexuales pueden contribuir a descubrir preferencias y ampliar las posibilidades de disfrute, pero tampoco deben entenderse como un remedio para los problemas sentimentales.

"No son una solución a una relación que no funciona, sino una herramienta más para enriquecer una sexualidad compartida".

Para mejorar la complicidad, las sexólogas de Platanomelón ofrecen tres consejos: hablar de sexo fuera de los encuentros íntimos, recuperar el juego sin expectativas y cuidar la conexión cotidiana.

Y, por encima de todo, abandonar esa presión por alcanzar determinados resultados que tantas veces termina trasladándose también al dormitorio. "El placer no debería convertirse en otra obligación ni en una prueba que superar".

Es, en definitiva, la filosofía que acompaña a las 24 casillas de este particular calendario de Adviento: entender que nunca es demasiado tarde para sorprenderse, conocerse mejor y disfrutar de la intimidad.

"Siempre podemos seguir descubriéndonos, también en relaciones de muchos años, y que no hace falta tener un problema para explorar, hacerse preguntas o probar algo diferente".