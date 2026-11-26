María, mecánica en España: "Cuando empecé en el taller, le decían a mi padre: 'la niña que no me toque el coche'"

La presencia de las mujeres en profesiones que durante décadas han estado reservadas a los hombres ha dejado de ser una excepción. Cada vez hay más mujeres al volante de camiones, en obras de construcción, en talleres mecánicos o al frente de empresas vinculadas a sectores tradicionalmente masculinos.

Sin embargo, acceder a estos trabajos no siempre significa dejar atrás los prejuicios. Quienes se abren camino en entornos donde su presencia todavía resulta poco habitual siguen enfrentándose a miradas de desconfianza, comentarios que cuestionan su capacidad y la necesidad de demostrar que saben hacer su trabajo antes incluso de empezar.

Una de ellas es María, mecánica y propietaria de un taller en Almería, que lleva años trabajando entre motores, herramientas y clientes que, al principio, dudaban de que una mujer pudiera reparar su coche. Hoy, después de hacerse cargo del negocio familiar, ha conseguido que muchos de quienes desconfiaban de ella acudan expresamente a su taller.

Al frente de un taller

El motor ha formado parte de la vida de María desde que era pequeña, explica en una entrevista para el diario El Salto. Su padre, Pedro, era piloto de rally y tenía un taller, así que creció rodeada de coches, herramientas y conversaciones sobre mecánica.

A ella también le gustaba competir con motos y tenía una curiosidad que trasladaba a cualquier objeto que caía en sus manos. "Montaba puzzles y desmontaba coches teledirigidos y otros juguetes. Para mí era un hobby. Yo iba al taller de mi padre a ayudarle, me ponía a limpiar herramientas y luego empezó a explicarme y a enseñarme", cuenta.

A los 16 años comenzó a trabajar con él y lo que inicialmente era una forma de pasar tiempo junto a su padre y aprender de su afición terminó convirtiéndose en una profesión que, durante buena parte de su vida, le ha permitido mantenerse económicamente.

María se independizó a los 18 años y, mientras estudiaba y desarrollaba otros proyectos, siguió trabajando en el taller.

Su primera vocación, no obstante, estaba lejos de los coches. Quería estudiar Ingeniería Aeronáutica y había elegido el Bachillerato Tecnológico, con buenas notas y la intención de continuar por ese camino.

Sin embargo, un accidente de tráfico cambió sus planes cuando estaba en segundo de Bachillerato. "Iba en moto, me atropelló un coche y me quedé en silla de ruedas cerca de un año. Me dejó una parálisis del nervio ciático en la pierna y un preparador físico me dijo que no lo iba a conseguir nunca", relata.

La noticia fue especialmente dura para alguien que siempre había practicado deporte, desde karate hasta baloncesto, y que tenía claro qué quería hacer con su futuro. Pero aquella situación también la llevó a descubrir otra de sus grandes pasiones: el arte.

Su madre encontró dibujos que María hacía en casa y se dio cuenta de que tenía una habilidad especial. Como no terminaba de creerse que fueran obra de su hija, habló con un amigo pintor para que la ayudara a desarrollar su talento.

María, en una entrevista para el canal Interalmería TV.

Aquella formación terminó llevándola a la Escuela de Arte de Almería. Allí estudió Arquitectura Efímera y Gráfica Publicitaria y consiguió completar ambas titulaciones en solo tres años.

Después se abrió camino en el mundo creativo: trabajó en Francia, diseñó logotipos, participó en ferias, dio charlas para asociaciones e incluso publicó un libro de colorear para niños. "Tenía mi carrera bastante encaminada", reconoce.

Aunque el diseño gráfico era una de sus grandes apuestas profesionales, la mecánica nunca dejó de ser su principal fuente de ingresos y aunque María montó una empresa de diseño y estaba intentando compaginar ambos trabajos, cuando llegó la pandemia terminó llevándose por delante sus proyectos creativos.

Casi al mismo tiempo, su padre enfermó y decidió jubilarse de un día para otro. La idea inicial de María era mantener las dos actividades, pero las circunstancias la obligaron a tomar una decisión mucho más importante: comprarle el taller y asumir las riendas del negocio.

Desde entonces es la propietaria de un taller situado en El Quemadero, un barrio obrero de Almería en el que prácticamente se ha criado y donde buena parte de los vecinos la conocen como 'La Niña', un apodo que heredó por ser la hija de Pedro.

El cariño del vecindario ha estado presente desde siempre, pero conseguir que los clientes confiaran en ella como profesional ha sido un proceso mucho más lento.

"Eso ha sido mucho trabajo mío, de estar ahí a pico y pala muchos años y al final crear una confianza. A mí me ha costado mucho tiempo lo que mis compañeros se ganaban la primera semana trabajando", sostiene.

Quince años de prejuicios

La desconfianza hacia su trabajo no ha sido una anécdota aislada. María lleva alrededor de 15 años en una profesión en la que las mujeres siguen siendo minoría y sabe bien lo que significa que un cliente cuestione su capacidad antes de conocerla.

"Cuando yo empecé, tuve que demostrar mucho. Muchísimo. A mí se me ha puesto en duda siempre. Yo tenía clientes, que sigo teniendo a día de hoy, pero que al principio le decían a mi padre: "La niña que no me toque el coche"", cuenta.

La imagen que todavía persiste de algunos talleres tampoco ayuda. María reconoce que siguen existiendo espacios en los que se mantienen actitudes machistas, aunque considera que la profesión ha cambiado mucho desde que comenzó.

"La gente cree que hay mucho machismo en los talleres, pero no tiene nada que ver a lo que había antes, cuando yo empecé hace 15 años", afirma.

En su opinión, la incorporación de más mujeres al sector está contribuyendo a transformar esa realidad y la presencia femenina hace que deje de resultar extraño que una mujer se encargue de una reparación, dirija un negocio o sea la responsable de explicar a un cliente qué le ocurre a su coche.

Un cambio que no se produce de un día para otro, pero que también depende de que quienes llegan detrás encuentren referentes y espacios donde desarrollar su carrera sin tener que justificar constantemente su presencia.

Aprender sin fin

Y es que, parte de la resignación de María por las dudas de su capacidad se debe a que María nunca ha dejado de formarse y aunque no estudió un ciclo de Formación Profesional de Automoción, consiguió acreditar sus conocimientos mediante un examen después de años aprendiendo junto a su padre.

Para ella, la mecánica va mucho más allá de conocer las piezas de un coche o saber realizar una reparación concreta, es una profesión que exige actualizarse constantemente, estudiar nuevas tecnologías y enfrentarse a problemas que no siempre tienen una solución inmediata.

Los vehículos actuales incorporan sistemas cada vez más complejos y, en ocasiones, encontrar el origen de una avería requiere muchas horas de investigación.

María reconoce que tiene un carácter testarudo y que puede pasarse una noche entera viendo vídeos técnicos, consultando información y buscando la manera de resolver un problema.

"Esto es un problema a nivel de jefa y de empresaria, porque no sabes la de horas que le puedo dedicar a un coche. Y ese trabajo nunca lo cobro, porque no se puede cobrar", admite.

Imagen de ilustración. iStock

Su manera de entender el trabajo está ligada también a la experiencia acumulada. Cada avería que resuelve se convierte en un aprendizaje que le permite afrontar la siguiente con más rapidez.

"Para mí sí merece la pena, porque la próxima vez, en vez de tardar 24 horas, tardaré 14, y la próxima seis… y a lo mejor llega un punto en el que ese tipo de problemas será para mí como cambiar una batería", explica.

Esa exigencia personal también la traslada a sus dos empleados, a quienes procura mantener en formación continua. Pero su manera de dirigir el taller no se basa únicamente en exigir que el trabajo esté bien hecho.

María quería crear un entorno en el que las personas que trabajan con ella se sintieran cómodas y respaldadas, algo que, según cuenta, había echado de menos en otros momentos de su vida profesional.

"Para mí es muy importante sentirme en ese espacio seguro y tenía muy claro que quería que mis trabajadores lo tuvieran cuando yo fuera jefa", afirma.