Ana Belén: "Yo a los que dicen 'esto con Franco no pasaba' los metía en el túnel del tiempo. No había ni parques, ni discotecas"

Esto con Franco no pasaba, escuchamos cada vez con más frecuencia en sobremesas familiares, conversaciones cotidianas y debates políticos. Una expresión que suele acompañarse de cierta nostalgia por un supuesto orden perdido y que, en algunos casos, pronuncian jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando terminó la dictadura.

Esa idealización del franquismo deja fuera buena parte de la realidad que vivió la población española durante casi cuatro décadas. Detrás de aquella imagen había una sociedad sin libertades políticas, sometida a la censura y a una estricta moral oficial, donde la educación, la cultura y hasta las formas de relacionarse estaban condicionadas por las normas del régimen.

Frente a quienes relativizan aquel periodo, hay quienes luchan por recordar realmente la España que vivió una dictadura. Una de ellas es Ana Belén, quien ha aprovechado una de sus últimas entrevistas para denunciar la pérdida de memoria histórica y alertar sobre la falta de conocimiento de las nuevas generaciones acerca de lo que supuso vivir bajo el régimen franquista.

La vida durante el franquismo

La respuesta de Ana Belén no se limita a una cuestión de gustos o de diferencias generacionales. La artista habla desde la experiencia de quien nació en 1951, cuando Francisco Franco llevaba más de una década en el poder, y creció en una España en la que las libertades individuales estaban sometidas a las normas de una dictadura.

Por eso, cuando escucha a jóvenes defender que antes se vivía mejor, no entiende esa añoranza por una época que, en muchos casos, ni siquiera conocen de primera mano.

En una entrevista para La Vanguardia, la intérprete describió algunas de las situaciones que recuerda de aquellos años. Habla de los golpes en las escuelas, de los castigos físicos y de una infancia en la que las posibilidades de ocio eran mucho más limitadas que las actuales.

"Los guantazos y las bofetadas en el colegio, los castigos de rodillas cargando libros, los golpes en la mano con una vara", enumera la cantante, "Luego las calles sin parques para jugar y sin discotecas para salir de noche, ¿y la música? pues la que pusieran en la radio...".

Estas escenas no eran hechos aislados, sino parte de una realidad cotidiana marcada por una educación autoritaria y una sociedad con muchas menos libertades que la actual.

Durante la dictadura franquista, la disciplina se imponía en las aulas mediante castigos físicos que se consideraban métodos legítimos para corregir el comportamiento de los alumnos.

Las bofetadas, los golpes con reglas o varas y las humillaciones públicas formaban parte de las experiencias escolares de muchos niños, que crecían bajo una enseñanza basada en la obediencia y el respeto incuestionable a la autoridad.

Fuera de los colegios, las posibilidades de ocio también eran muy diferentes. La España de la posguerra arrastraba una enorme escasez de recursos y muchas ciudades carecían de espacios públicos adecuados para el juego.

Con el paso de los años, el crecimiento económico y la expansión urbana de los años sesenta transformaron parte del paisaje de las ciudades, aunque las alternativas culturales y recreativas seguían lejos de las actuales.

La radio, el cine y los bailes populares eran algunas de las principales formas de entretenimiento, siempre condicionadas por la censura y las normas morales del régimen.

La actriz volvió sobre esta cuestión meses después, durante una entrevista con Aimar Bretos en el programa La Noche de Aimar. Cuando el periodista le preguntó qué cosas le escandalizaban más de la sociedad actual, respondió que le preocupaba especialmente que se estuviera "coqueteando y frivolizando con la figura del dictador".

"La memoria es muy importante para saber de dónde venimos", defendió ante el presentador. Bretos le planteó entonces qué autocrítica debía hacer la izquierda para explicar que algunos jóvenes, de distintas sensibilidades políticas, vean con buenos ojos la posibilidad de un líder autoritario.

Ana Belén apuntó directamente a la educación y a la falta de conocimiento histórico: "Quizá, de una sobreprotección, de no explicarles bien la historia".

No es la primera vez que la cantante expresa su preocupación por la pérdida de memoria histórica. En otra entrevista con El Mundo, aseguró que los discursos que relativizan la dictadura le "hielan un poco la sangre" y cuestionó cómo es posible escuchar, todavía hoy y sin reparos, que "con Franco no se estaba tan mal".

También relacionó esta situación con el avance de movimientos de extrema derecha en Europa y Estados Unidos, y con lo que considera una falta de defensa de las conquistas democráticas.