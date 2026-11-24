Estela Martín, abogada: "Si durante años una empresa ha entregado cestas de Navidad, se convierte en un derecho adquirido"

La cesta de Navidad es una de las tradiciones más arraigadas en las empresas españolas cuando llega diciembre. Para miles de trabajadores, recibir este lote de productos forma parte de las costumbres de su compañía y es un gesto que esperan cada año.

Pero ¿puede una empresa decidir dejar de entregarla de un ejercicio para otro?

Aunque ninguna compañía está obligada por ley a regalar una cesta navideña a sus empleados, existe una excepción que puede cambiar por completo esta situación.

Cuando la entrega se repite de manera continuada durante años y se consolida como una condición más beneficiosa para la plantilla, puede convertirse en un derecho adquirido que la empresa no puede retirar unilateralmente.

Así lo explica Estela Martín, abogada laboralista, que advierte de las consecuencias que puede tener para una compañía eliminar esta prestación después de haberla mantenido durante varios ejercicios.

Cuándo es derecho adquirido

El Estatuto de los Trabajadores no recoge ninguna obligación general de entregar cestas de Navidad. Por tanto, las empresas que nunca han tenido esta costumbre pueden decidir libremente si quieren incorporar este detalle a sus celebraciones o prescindir de él.

Sin embargo, la situación cambia cuando la compañía lleva años entregando este obsequio de forma habitual. En determinadas circunstancias, esa continuidad puede dar lugar a lo que jurídicamente se conoce como una condición más beneficiosa, un derecho que se incorpora a las condiciones de la relación laboral.

Estela Martín lo explica con claridad: "Si durante varios años una empresa ha venido entregando cestas de Navidad, se acaba creando un derecho adquirido, y si sucede eso, lo que no puede hacer la empresa un año es decidir no dar cesta de Navidad".

Esta interpretación cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo. En noviembre de 2019, el alto tribunal dictó una sentencia favorable a los aproximadamente 1.600 trabajadores de Fujitsu Technology Solutions, después de que la compañía suprimiera unilateralmente la cesta navideña que venía entregando a su plantilla.

La resolución, identificada como STS 791/2019, reconoció el derecho de los empleados a recibir la cesta de Navidad correspondiente a 2016. El tribunal consideró que la entrega reiterada y generalizada durante años demostraba la voluntad empresarial de mantener esta ventaja.

Eso sí, no basta con haber recibido una cesta en varias ocasiones para poder reclamarla automáticamente. Los tribunales estudian cada situación y valoran aspectos como la continuidad, la generalización de la entrega y la voluntad de la empresa de incorporar ese beneficio a las condiciones laborales.

No entregar cesta de Navidad

Cuando la cesta se ha consolidado como una condición más beneficiosa, la compañía no puede retirarla de un año para otro sin seguir los cauces legales correspondientes.

Si considera que existen motivos para modificar o suprimir esta prestación, deberá acudir al procedimiento que corresponda, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y las previsiones del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores sobre modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.

La abogada laboralista también aclara otro aspecto importante sobre su tratamiento: "La cesta de Navidad se considera una retribución en especie y debería ir reflejada en nómina".

Esto significa que, cuando constituye una prestación laboral, debe tenerse en cuenta su tratamiento salarial y fiscal. No obstante, no debe confundirse cualquier obsequio puntual de la empresa con una retribución consolidada.

Una tradición

Pese a las dudas sobre la continuidad de esta costumbre, el sector especializado en la elaboración de lotes navideños asegura que sigue teniendo una presencia importante en España.

Desde Cestalia, una empresa zaragozana dedicada a la fabricación de cestas de Navidad, su gerente, Cristóbal López, sostiene que esta tradición continúa especialmente arraigada entre las pequeñas y medianas empresas.

La compañía fabrica unas 63.000 cestas de los aproximadamente 11 millones que se comercializan cada año en España. "La tendencia no ha cambiado. La pequeña y mediana empresa lo sigue manteniendo, es una costumbre que los empleados agradecen mucho. Y no, no se está perdiendo la tradición", afirma.

López también recuerda que la pandemia impulsó las ventas de estos lotes, ya que muchas compañías sustituyeron las cenas y celebraciones presenciales por el envío de regalos a sus trabajadores.

"Durante la época del covid, como la gente no pudo ir a las cenas de empresa y demás celebraciones, se produjo un incremento de ventas de cestas importante, y a partir de ahí se ha mantenido", explica.