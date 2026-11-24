Betsy, en una captura de un vídeo de su canal de YouTube. @BetsyRR

Betsy, cubana en España: "Llevo un año y cinco meses aquí y me han denegado todas las ayudas que he pedido"

En España, las ayudas sociales y las prestaciones públicas buscan garantizar una red de protección económica a quienes atraviesan dificultades. Desde el apoyo al alquiler hasta las prestaciones por desempleo o el Ingreso Mínimo Vital (IMV), estas medidas pretenden aliviar situaciones de vulnerabilidad, aunque su concesión depende de requisitos económicos, administrativos y de residencia.

Pese a ello, persiste una percepción que vincula la inmigración con la dependencia de los recursos públicos. Algunos discursos presentan a quienes llegan de otros países como beneficiarios habituales de subsidios, mientras que otros alimentan la expectativa de que basta con establecerse en España para acceder a ayudas de alimentación, vivienda o manutención.

La experiencia de Betsy, una creadora de contenido cubana que lleva un año y cinco meses en España, muestra una realidad distinta. Desde su llegada con su marido y sus dos hijas pequeñas, ha solicitado apoyo en dos ocasiones y ambas peticiones han sido rechazadas, según relata en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Las ayudas en España

Betsy vive actualmente en San Pedro del Pinatar, en la Región de Murcia, aunque sus primeros meses en España transcurrieron en Alcalá de Henares. Como muchas otras familias que emigran, llegó con la intención de construir una vida mejor, trabajar y ofrecer nuevas oportunidades a sus hijas.

Antes de viajar, había escuchado que España ofrecía ayudas para quienes acababan de llegar. Según explica, conocidos y comentarios en redes sociales le habían transmitido la idea de que podría recibir alimentos, ropa y apoyo económico durante los primeros meses, mientras encontraba trabajo y se adaptaba al país.

La realidad, en cambio, fue muy diferente. Betsy descubrió que las prestaciones no se conceden automáticamente por el hecho de residir en España y que cada organismo establece sus propios criterios.

"Hay personas que piensan que uno llega aquí y ya tiene comida, ropa y dinero", explica la cubana en un vídeo de su canal de YouTube. La situación económica de la unidad familiar, el empadronamiento, el tiempo de residencia y la documentación disponible pueden determinar el acceso a los recursos.

También reconoce que existe una percepción equivocada entre parte de la población española sobre la inmigración, basada en la idea de que quienes llegan de otros países pretenden vivir de las ayudas sin trabajar.

La creadora de contenido insiste en que su familia nunca ha recibido prestaciones públicas ni asistencia de organizaciones benéficas.

Su experiencia, asegura, está marcada por la búsqueda de empleo, los gastos cotidianos y las dificultades para acceder a recursos que podrían aliviar su situación económica.

Dos solicitudes rechazadas

La primera solicitud de ayuda llegó cuando la familia vivía en Alcalá de Henares, en casa del suegro de Betsy. En aquel momento, llevaban menos de un año en España y todavía estaban intentando estabilizar su situación económica.

Según relata, la administración rechazó su petición porque no cumplían el requisito de llevar un año de residencia continuada en el país. A esa circunstancia se sumó el hecho de que compartían vivienda con su suegro.

En la valoración económica, explica Betsy, se tuvieron en cuenta los ingresos de su marido y los de su suegro, lo que llevó a considerar que el hogar no se encontraba en una situación de vulnerabilidad suficiente para recibir la prestación solicitada.

Betsy, cubana en España, explica la situación con las ayudas.

La segunda negativa llegó después de trasladarse a San Pedro del Pinatar, en Murcia. La familia atravesaba una etapa complicada porque dependía de un único salario y tenía que afrontar gastos como el alquiler y la guardería de su hija pequeña.

Betsy acudió a los Servicios Sociales municipales para solicitar apoyo económico destinado a la vivienda o al cuidado de la menor. Según cuenta, aunque sus ingresos se ajustaban a los criterios económicos que le habían indicado, la petición fue denegada porque no cumplía el periodo de empadronamiento exigido.

En su caso, le señalaron que debía acreditar un año de empadronamiento en San Pedro del Pinatar o cinco años de residencia en la Región de Murcia. Al no reunir ninguna de las dos condiciones, no pudo acceder a la ayuda.

La experiencia le hizo comprender que tener ingresos bajos no garantiza por sí solo el acceso a una prestación. También pueden influir el municipio de residencia, la composición de la unidad familiar y los requisitos específicos de cada convocatoria.

Cruz Roja y Cáritas

Las organizaciones sociales y humanitarias pueden ofrecer apoyo a personas que atraviesan dificultades económicas, pero sus recursos tampoco son ilimitados ni se conceden de forma automática.

Cruz Roja dispone de programas de atención social que pueden incluir ayudas para alimentación, productos básicos, ropa o vales de compra, según las necesidades de cada persona y los recursos disponibles. El acceso suele requerir una entrevista, documentación y una valoración de la situación de vulnerabilidad.

Betsy explica que intentó informarse sobre estas ayudas en San Pedro del Pinatar. Según cuenta, encontró dificultades para localizar un servicio disponible y le indicaron que debía dirigirse a otra sede para tramitar su solicitud.

Cáritas también desarrolla programas de asistencia a personas y familias en situación de necesidad. A través de sus parroquias y equipos de intervención social, puede ofrecer apoyo para cubrir necesidades básicas, aunque la atención depende de los recursos de cada localidad y de la valoración individual.

La situación de una persona recién llegada no garantiza por sí misma el acceso a estas ayudas. Las entidades suelen valorar los ingresos, las cargas familiares, la existencia de una vivienda y otras circunstancias que permitan determinar el grado de vulnerabilidad.

Trabajar y construir una vida

Actualmente, Betsy compagina su vida familiar con la creación de contenido para redes sociales y YouTube. En sus vídeos comparte su experiencia como inmigrante, la adaptación a España y consejos para otras personas que están pensando en emigrar.

El crecimiento de su audiencia le ha permitido realizar colaboraciones patrocinadas con marcas, como Garnier, y obtener ingresos a través de su actividad digital. Para ella, esta posibilidad representa una vía para trabajar y contribuir a la economía familiar.

Betsy recuerda que emigrar implica asumir gastos y afrontar obstáculos que no siempre se conocen antes de viajar. La búsqueda de empleo puede resultar complicada y los primeros meses pueden ser especialmente duros cuando hay niños pequeños y una sola fuente de ingresos.

Por eso, su consejo para quienes estén pensando en trasladarse a España es llegar con una mentalidad orientada al trabajo y a la autonomía económica.

Recomienda no dar por hecho que las ayudas públicas o de las ONG estarán disponibles desde el primer día y preparar, en la medida de lo posible, los recursos necesarios para afrontar la etapa inicial.