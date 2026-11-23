El éxito profesional no siempre responde a un plan perfectamente trazado. A veces, las oportunidades aparecen cuando menos se esperan y saber aprovecharlas resulta más importante que tener claro el destino.

Es una de las lecciones que ha aprendido Pilar Vilella, responsable de LEGO España y Portugal, después de más de dos décadas de trayectoria en el sector del marketing y la comunicación.

Su carrera comenzó en Adidas, donde entró como becaria de recepción pese a contar con dos carreras universitarias. Aquella primera experiencia fue el punto de partida de un recorrido por diferentes departamentos y responsabilidades que la llevó a trabajar también en Reebok, hasta dar el salto a LEGO.

Hoy dirige una marca que ha conseguido trascender generaciones y convertir sus tradicionales piezas de construcción en una propuesta de ocio también para adultos. Una evolución que responde a una nueva forma de entender el tiempo libre y a la necesidad de recuperar espacios para la creatividad.

"Yo no sé trabajar, no concibo trabajar sin apasionarme por lo que estoy haciendo", reconoce. Una filosofía que también aplica a su manera de dirigir equipos y que define como un liderazgo estratégico, pero cercano, en el que la comunicación y la confianza tienen un papel fundamental.

Liderar en femenino

Vilella asegura sentirse afortunada por no haber experimentado directamente discriminación por razón de género a lo largo de su carrera profesional, aunque sí ha presenciado situaciones incómodas.

Considera que las empresas cuentan cada vez con más herramientas para evitar comportamientos discriminatorios, pero cree que todavía queda camino por recorrer.

Recuerda especialmente una frase que le dijo un jefe cuando comenzaba su trayectoria: "Lloraba bien en un mundo de tiburones". Un consejo que, lejos de hacerle cambiar su personalidad, reforzó su convicción de que no necesitaba adoptar una actitud diferente para progresar.

"Yo creo mucho en un liderazgo que acompañe a hacer. Es un liderazgo estratégico, con un enfoque estratégico, pero a la vez muy cercano, muy accesible, donde me gusta delegar, me gusta hacer que los demás brillen y acompañarles en ese camino", explica.

"Dar visibilidad y crear referentes es muy importante todavía para romper ciertas brechas"

Para ella, un buen responsable debe saber comunicar, motivar y establecer objetivos claros, pero también dar autonomía a las personas que forman parte de su equipo. De hecho, considera especialmente importante contar con referentes y mentores que ayuden a descubrir capacidades que uno mismo todavía no reconoce.

En su caso, reconoce que varias mujeres han sido fundamentales en su desarrollo profesional. "Dar una visibilidad y crear referentes es muy importante todavía para romper ciertas brechas".

Su consejo para las nuevas generaciones, especialmente para las mujeres que comienzan a ocupar puestos de responsabilidad, es que no tengan tanta prisa por alcanzar determinadas posiciones. "Creo que a veces esa ambición les crea mucha impaciencia de quiero llegar a tu puesto de trabajo ya", señala.

Frente a esa urgencia, defiende disfrutar de cada etapa y entender que los desvíos también forman parte del aprendizaje. "Quizá lo que le diría a mi yo en el pasado es que sea flexible, que nunca deje de ser ella misma".

Los adultos y LEGO

La evolución de LEGO durante los últimos años demuestra que jugar con piezas de construcción ya no es una actividad reservada exclusivamente a los niños. Las colecciones para adultos, con propuestas que van desde la arquitectura hasta la decoración botánica o las grandes franquicias cinematográficas, han ampliado considerablemente el público de la marca.

La compañía mantiene a los niños en el centro de su estrategia, pero ha encontrado en los consumidores adultos una oportunidad de crecimiento. "Estamos muy contentos porque estamos diversificando la audiencia", afirma Vilella.

La directiva explica que este público resulta especialmente interesante porque también actúa como prescriptor. Según apunta, un adulto aficionado a LEGO multiplica por cuatro las posibilidades de recomendar sus productos a los niños de su entorno.

A esto se suma que las compras de los adultos no están tan vinculadas a ocasiones tradicionales como la Navidad o los cumpleaños. El coleccionismo, las aficiones personales y los pequeños caprichos permiten ampliar los momentos de consumo durante todo el año.

Actualmente, la compañía lanza alrededor de 420 novedades anuales, de las que aproximadamente un 20% están dirigidas al público adulto y el 80% restante al infantil.

Para adaptarse a los intereses de cada generación, LEGO también ha ampliado sus universos con propuestas relacionadas con el fútbol, la Fórmula 1, el anime o las tendencias musicales asiáticas. Una estrategia que exige conocer muy bien a cada consumidor y anticiparse a sus preferencias.

En este sentido, Vilella destaca la importancia de combinar creatividad y análisis de datos. "Creo que también saber entender de todo el universo de datos que nos rodea, cuál es ese dato concreto que nos va a llevar a la toma de decisiones o a la acción es fundamental".

Los grandes desafíos

De cara al futuro, la responsable de LEGO identifica varios desafíos. Uno de los principales es competir con el entretenimiento digital sin convertir las pantallas en un enemigo.

"No demonizamos pantallas, pero creo que hay que tener una convivencia sana y que todo aporta, pero un equilibrio", explica. Su objetivo es que los niños encuentren también tiempo para el juego físico, una actividad que favorece la concentración, la creatividad, la autoestima y la resolución de problemas.

La compañía busca acercar ambos universos mediante personajes y licencias procedentes de videojuegos como Minecraft, Fortnite o Super Mario, trasladando sus historias al juego de construcción.

La sostenibilidad completa sus prioridades. LEGO trabaja para transformar progresivamente los materiales de sus piezas sin perder una de las características que han definido históricamente su producto: la precisión del encaje entre ladrillos.

"A las niñas hay que darles la oportunidad de que se expresen, sean creativas, imaginen"

Una tecnología que permite que las piezas fabricadas desde 1958 sigan siendo compatibles con las actuales. Para Vilella, esa continuidad resume buena parte de la esencia de la marca: "En esos 68 años la manera de jugar ha cambiado mucho, pero lo que permanece intocable es el deseo de imaginar, de crear y de construirlo".

Y quizá esa misma capacidad para adaptarse sin perder la esencia sea también una de las claves que han marcado su propia trayectoria. Porque, como ella misma reconoce, nunca tuvo como objetivo convertirse en jefa. "La vida me ha ido llevando, he sido muy afortunada de que otros han confiado más en mí, quizás de lo que yo confiaba en mí misma".