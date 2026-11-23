La nueva base de maquillaje con efecto segunda piel y de larga duración: 50 tonos a elegir, con ácido hialurónico y protección solar 20

Encontrar una base de maquillaje que se adapte al tono de piel, unifique sin crear un efecto máscara y aguante intacta durante horas sigue siendo uno de los grandes retos de cualquier neceser de belleza.

La cantante y empresaria Rihanna quiere responder a esa búsqueda con Pro Filt'r Fluid Flex, la nueva base de maquillaje de Fenty Beauty, que llega con 50 tonos nuevos y una fórmula diseñada para conseguir un acabado mate natural.

La firma vuelve así a poner el foco en uno de los productos que han definido su trayectoria desde su lanzamiento. Esta nueva versión de Pro Filt'r apuesta por una cobertura media modulable y una textura ligera que busca fundirse con la piel, sin renunciar a la duración ni a la resistencia frente a factores externos.

Uno de los cambios más destacados está en su gama cromática. La marca ha desarrollado 50 nuevos tonos con los que pretende mejorar la adaptación a distintos colores y subtonos de piel, algo muy importante cuando se busca una base que no altere el aspecto natural del rostro.

"Os escuchamos alto y claro con respecto a los tonos. Vimos una oportunidad para evolucionar. Quería empezar desde cero, así que perfeccionamos todos los subtonos para crear 50 nuevos tonos de base neutra que se adapten a más personas", explica Rihanna sobre el proceso de reformulación.

Efecto segunda piel

La principal apuesta de esta novedosa base está en su tecnología Fluid Flex Foundation Technology, desarrollada por expertos en Japón. Según explica la marca, combina polímeros suaves y transpirables que permiten que el maquillaje acompañe los movimientos del rostro.

El objetivo es conseguir una cobertura media que pueda adaptarse a las necesidades de cada persona. Quienes prefieran un resultado discreto pueden aplicar una capa ligera, mientras que quienes busquen disimular más imperfecciones tienen la posibilidad de modular el producto sin perder ese acabado natural.

Su fórmula, enriquecida con extracto de carambola, está diseñada para resistir el agua, el sudor, la humedad y las transferencias, algo muy a tener en cuenta para quienes buscan una base que permanezca uniforme durante la jornada, especialmente en situaciones de calor o cuando el maquillaje está expuesto a cambios de temperatura.

Su acabado mate natural también merece atención. No se trata de buscar una piel completamente apagada o sin dimensión, sino de controlar los brillos manteniendo una apariencia uniforme y confortable que puede aparecer cuando se utilizan bases de cobertura elevada.

Pro Filt'r Fluid Flex tiene un precio de 45 euros y está disponible en Sephora y en su tienda online.

Hidratar, aplicar y fijar

Para sacar partido a la nueva base, Fenty propone una rutina que comienza antes de aplicar el maquillaje. La preparación de la piel es fundamental para conseguir que el producto se distribuya de manera uniforme y no marque zonas secas o pequeñas irregularidades.

El primer paso es Hydra Vizor, la hidratante de Fenty Skin con ácido hialurónico, niacinamida y SPF 20. Su fórmula promete duplicar la hidratación al instante y mejorar la textura, el tono y la elasticidad de la piel. También incorpora protección solar de amplio espectro y está diseñada para no dejar residuos visibles en distintos tonos de piel.

Después llega el turno de la base. Para aplicarla, la firma ha presentado la nueva Pro Filt'r Fluid Flex Foundation Brush 165, una brocha de cerdas densas y onduladas con forma de cuchara que permite adaptarse a los contornos del rostro. Su diseño busca repartir el maquillaje de manera homogénea y recoger la cantidad adecuada de producto. Cuesta 37 euros.

En la zona del contorno de ojos, la propuesta se completa con We're Even, un corrector hidratante de cobertura media modulable. Su fórmula promete una duración de hasta 12 horas y resistencia a la humedad y la transpiración, al tiempo que disimula ojeras y bolsas sin renunciar a un acabado natural. Su precio es de 32 euros.

El último gesto es You Mist, el spray fijador de Fenty Beauty. Esta bruma ultrafina está formulada para prolongar la duración del maquillaje y hacerlo más resistente al agua, el sudor, la humedad y las transferencias. La marca señala que puede ayudar a mantener el resultado hasta 12 horas más.