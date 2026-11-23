Nadiya Sohor muestra las chocolatinas que prepara para enviar a niños de Ucrania. Iván Benítez / Diario de Navarra.

Nadiya, 62 años, dueña de una cafetería: "¿Sabes lo que me supone no trabajar un día? Que pierdo 600 euros"

Nadiya Sohor decidió abrir su cafetería en la Rochapea, en Pamplona, durante la huelga general del 11 de noviembre. La hostelera, de 62 años, no quería cerrar y mantuvo el negocio en funcionamiento pese a las presiones que, según denuncia, recibió de un grupo de manifestantes.

Aquella mañana se despertó al oír el ruido de unos contenedores volcados en la calle. Bajó a la cafetería y encontró a varios clientes dentro. Poco después llegó una columna de manifestantes y algunas personas se acercaron a los comercios de la zona.

Según relató a Diario de Navarra, siete personas pegaron adhesivos en los cristales y pintaron con espray escaparates y fachadas. Nadiya sostiene que varios integrantes del grupo intentaron entrar en su local para obligarla a cerrar, pero ella y sus clientes se lo impidieron.

La discusión no se limitó a la apertura del negocio. La hostelera, de origen ucraniano, denuncia que una mujer que llevaba las siglas del sindicato ESK le preguntó por qué no se había quedado en su país. Más tarde, según cuenta, volvieron a decirle que regresara a Ucrania.

600 euros

Nadiya lleva 25 años trabajando en Navarra. Es autónoma y tiene empleados contratados, dos circunstancias que mencionó al explicar por qué se negó a bajar la persiana. Calcula que un solo día sin trabajar le supone una pérdida de 600 euros.

También le sorprendió la edad de quienes participaron en el enfrentamiento: eran personas de su misma generación que hablaban de derechos, recordó. Ella reconoce el derecho a secundar la huelga, pero defiende su decisión de mantener abierta la cafetería y rechaza que trataran de imponerle el cierre.

La hostelera asegura que ha pagado sus cuotas como autónoma y que nunca ha recibido prestaciones por desempleo ni ayudas. Para ella, el incidente fue especialmente doloroso por las alusiones a su origen, ajenas a cualquier discusión sobre la huelga.

El local siguió atendiendo a los clientes durante la jornada. Nadiya afirma que no guarda rencor a la mujer que la increpó, aunque mantiene su rechazo a las presiones para que cerrara.

Ayuda a Ucrania

A la mañana siguiente, Nadiya tomó un autobús para acudir a Ayuda Contenedores, en el barrio pamplonés de Echavacoiz. Allí preparaba un nuevo envío humanitario destinado a niños ucranianos afectados por la guerra.

Con la colaboración de la ONG, de su amigo Benjamín Rekarte, presidente de Europa con Ucrania, y de distintos donantes, había reunido una tonelada de chocolatinas. También consiguió los 1.000 euros necesarios para pagar el transporte, en parte con dinero de sus ahorros.

La iniciativa se dirige a unos 2.000 niños. Su objetivo es que reciban los dulces el 6 de diciembre, festividad de San Nicolás, una fecha en la que tradicionalmente se entregan regalos. Nadiya explicó que entre los destinatarios hay menores huérfanos que han salido de zonas próximas al frente y viven en pisos compartidos.

Cierre y salarios

Una huelga puede llevar a un negocio a cerrar por motivos distintos, y las consecuencias para sus empleados dependen de lo que haya ocurrido. Si el empresario decide no abrir por precaución y los trabajadores estaban dispuestos a prestar servicio, estos conservan, en principio, el derecho a cobrar cuando la imposibilidad de trabajar es imputable a la empresa. Así lo establece el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores.

La ley regula por separado el cierre patronal. Permite adoptarlo, entre otros supuestos, cuando existe un peligro notorio de violencia para las personas o de daños graves para las instalaciones. También contempla la ocupación ilegal del centro de trabajo o una inasistencia que impida gravemente la actividad.

Si el cierre patronal cumple los requisitos legales, los contratos de los empleados afectados quedan suspendidos durante ese tiempo y no se devenga salario. El empresario debe comunicar la medida a la autoridad laboral en un plazo de 12 horas y limitarla al tiempo indispensable.

Cuando se cierra fuera de los supuestos previstos, la empresa se expone a sanciones y debe abonar los salarios correspondientes al periodo de cierre ilegal. En la cafetería de Nadiya no llegó a plantearse esa situación: abrió y continuó trabajando durante la huelga.