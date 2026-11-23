Blanca, chef: "Para que los berberechos de lata estén más ricos, no les eches limón, sino queso crema y agua de la conserva"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

Abrir una lata de berberechos y añadir unas gotas de limón es una de las costumbres más extendidas a la hora del aperitivo en España. Sin embargo, existen otras formas de disfrutar de esta conserva sin renunciar a su característico sabor a mar.

La chef Blanca Mayandía propone mezclar los berberechos con queso crema y aprovechar parte del líquido de la conserva para conseguir una textura más cremosa, sin necesidad de recurrir al limón.

La cocinera utiliza esta combinación para elaborar un paté de berberechos que acompaña con patatas chips caseras y mejillones en escabeche, una alternativa al tradicional aperitivo del fin de semana.

Uno de los aspectos más interesantes de su propuesta es que aprovecha un ingrediente que muchas personas desechan al abrir la lata: el líquido de conservación, que concentra parte del sabor del marisco.

Al incorporarlo al queso crema, se consigue una consistencia más ligera y fácil de untar. La clave está en añadirlo poco a poco para evitar que la mezcla quede demasiado líquida.

A diferencia de otros patés de marisco, esta elaboración no requiere utilizar una batidora. Mayandía recomienda mezclar los ingredientes con cuidado para conservar los berberechos enteros y disfrutar de su textura.

Patatas chips con mejillones en escabeche y paté de berberechos Para las patatas y los mejillones: - 2 patatas viejas grandes

Aceite de oliva para freír

500 gramos de mejillones

80 ml de aceite de oliva virgen extra

40 ml de vinagre de Jerez

1 diente de ajo

1 hoja de laurel

6 granos de pimienta

100 ml de vino blanco

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal Para el paté de berberechos: 200 gramos de queso crema

1 lata grande de berberechos al natural con su líquido

2 cucharadas soperas de huevas de pescado

Pimienta negra molida

Sal Paso 1 Corta las patatas en láminas muy finas y déjalas en un recipiente con agua para eliminar parte del almidón. Paso 2 Escúrrelas, sécalas bien y fríelas en aceite a unos 150 °C hasta que estén doradas y crujientes. Paso 3 Coloca las patatas sobre papel absorbente y añade una pizca de sal mientras todavía estén calientes. Paso 4 Limpia los mejillones y cocínalos en una cazuela tapada con el vino blanco durante unos cuatro minutos, hasta que se abran. Retira las conchas y reserva la carne. Desecha los que permanezcan cerrados. Paso 5 Dora el ajo en el aceite de oliva virgen extra. Incorpora el laurel, los granos de pimienta, el pimentón y, acto seguido, el vinagre de Jerez. Paso 6 Cocina el escabeche durante un minuto, viértelo sobre los mejillones, sazona ligeramente y deja enfriar. Paso 7 Mezcla el queso crema con los berberechos, procurando que estos no se rompan. Paso 8 Añade las huevas de pescado y un poco del líquido de la conserva hasta conseguir la consistencia deseada. Paso 9 1. Ajusta el punto de sal y pimienta y sirve el paté acompañado de las patatas crujientes y los mejillones en escabeche.

Beneficios de los berberechos

Los berberechos son una fuente de proteínas de calidad y destacan por su contenido en hierro y vitamina B12, dos nutrientes que intervienen en procesos fundamentales del organismo.

El hierro contribuye a la formación de hemoglobina, responsable del transporte de oxígeno en la sangre. Por este motivo, los berberechos pueden resultar interesantes dentro de una alimentación que busque cubrir las necesidades diarias de este mineral.

Por su parte, la vitamina B12 interviene en la formación de glóbulos rojos y en el mantenimiento del sistema nervioso, además de contribuir a reducir el cansancio y la fatiga.

Estos moluscos también contienen fósforo y selenio. El primero contribuye al mantenimiento de los huesos y los dientes, mientras que el segundo ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo.

Otra de sus ventajas es su reducido contenido en grasas y calorías cuando se consumen al natural, lo que permite incorporarlos a diferentes elaboraciones sin elevar demasiado su aporte energético.

No obstante, al mezclarlos con queso crema, como propone Blanca Mayandía, aumenta la cantidad de grasas y calorías del aperitivo.

Preparar el paté en casa permite ajustar las proporciones de cada ingrediente e incluso utilizar un queso crema con menor contenido en grasa.

También conviene probar la mezcla antes de añadir sal, puesto que tanto los berberechos en conserva como las huevas de pescado y el propio queso pueden aportar suficiente sodio.

Con qué acompañar el paté

Aunque Blanca Mayandía apuesta por las patatas fritas caseras, existen otras formas de presentar este paté sin necesidad de preparar los mejillones en escabeche.

La alternativa más sencilla consiste en recurrir a unas patatas fritas de bolsa, que ofrecen un contraste entre su textura crujiente y la cremosidad del queso.

Las regañás, los picos, los colines y las tostadas finas de pan también funcionan especialmente bien, sobre todo cuando se quiere preparar un aperitivo para compartir.

Quienes prefieran prescindir de las frituras pueden cortar unos bastones de zanahoria, pepino o apio y utilizarlos para mojar directamente en el paté.

Otra posibilidad es servirlo sobre pequeñas rebanadas de pan tostado y añadir unas huevas de pescado, cebollino picado o una pizca de pimentón dulce o picante.

Los encurtidos, como los pepinillos o las alcaparras, permiten incorporar un punto de acidez sin necesidad de utilizar limón y combinan especialmente bien con el sabor de los berberechos.

Si se prepara con antelación, conviene conservar el paté en un recipiente cerrado en el frigorífico hasta el momento de servirlo y consumirlo preferiblemente en las siguientes 24 horas.