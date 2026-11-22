Corrige los errores más comunes que cometes al utilizar la lavadora Esteban Palazuelos

Begoña Perez te indica como utilizar tu electrodoméstico de la manera más adecuada para que su duración sea mucho mayor. Más información : La Ordenatriz revela el truco para lavar las sábanas : "Hay que dejar un palmo de espacio en la lavadora"

No utilizas tu lavadora como deberías: esta semana 'La Ordenatriz' te da tres consejos para sacarle más partido

Hay electrodomésticos que se han convertido en imprescindibles en nuestro día a día, y la lavadora es, sin duda, uno de ellos. Nos permite mantener nuestra ropa limpia sin apenas esfuerzo y nos ahorra horas de trabajo.

Desde las prendas que utilizamos a diario hasta las sábanas y las toallas, prácticamente todo pasa por su tambor en algún momento de la semana.

Sin embargo, aunque utilizarla parece una tarea sencilla, no siempre lo hacemos de la manera correcta. Muchas veces actuamos por costumbre: introducimos la ropa, añadimos el detergente, seleccionamos el programa de siempre y pulsamos el botón de inicio. Una rutina tan automática que apenas nos detenemos a pensar si estamos aprovechando todas sus posibilidades.

A esto se suma que no siempre prestamos atención a su mantenimiento. Estamos acostumbrados a utilizarla hasta que comienza a dar problemas y, cuando esto ocurre, nuestra primera reacción suele ser llamar al técnico o, en el peor de los casos, sustituirla por una nueva. Sin embargo, algunos de estos inconvenientes podrían prevenirse con unos cuidados básicos.

Y es que ciertos errores pasan completamente desapercibidos. Pequeños descuidos que, con el tiempo, pueden afectar tanto a la limpieza de nuestras prendas como al funcionamiento del electrodoméstico.

Por eso, esta semana la pregunta para 'La Ordenatriz' es: «¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando utilizamos la lavadora?».

Begoña Pérez, nos explica tres aspectos a los que debemos prestar especial atención. Recomendaciones sencillas que podemos incorporar a nuestra rutina para conseguir mejores resultados en cada colada.

El primero tiene que ver con una costumbre bastante habitual: llenar demasiado la lavadora. Aunque pueda parecer una buena idea aprovechar cada lavado para introducir el mayor número posible de prendas, hacerlo puede impedir que se limpien correctamente.

Por eso, la especialista recomienda dejar siempre un palmo de distancia entre la ropa y la parte superior del tambor. "Esto hace que el agua y el jabón circulen y se distribuyan bien", explica 'La Ordenatriz'.

De esta manera, las prendas disponen de espacio suficiente para moverse durante el ciclo, facilitando que el detergente llegue a los tejidos. Además, evitamos que la ropa quede excesivamente comprimida, algo que puede dificultar el aclarado y hacer que algunas zonas no se laven de forma uniforme.

El segundo error está relacionado con los programas que elegimos. En ocasiones, las prisas nos llevan a seleccionar ciclos cortos para tener la colada lista cuanto antes. Sin embargo, según Begoña Pérez, no conviene abusar de esta opción.

Tres trucos para que tus coladas salgan perfectas. Pexels

Para los lavados habituales, la especialista aconseja utilizar programas de entre dos horas y dos horas y media, en lugar de recurrir constantemente a los más rápidos. Así, la ropa dispone de más tiempo para completar las distintas fases del lavado.

Eso sí, esta recomendación tiene excepciones. Cuando se trata de prendas de lana, seda o ropa deportiva, 'La Ordenatriz' señala que podemos recurrir a modos más cortos, adaptados a las necesidades de estos tejidos.

En cualquier caso, conviene consultar las etiquetas de las prendas y las indicaciones de la lavadora antes de seleccionar el ciclo. No todos los materiales necesitan el mismo tratamiento y elegir correctamente el programa también contribuye a conservarlos en buen estado.

Pero hay un tercer error que solemos cometer y que, curiosamente, tiene que ver con la propia limpieza del electrodoméstico. Porque, aunque la lavadora se encargue de eliminar la suciedad de nuestra ropa, eso no significa que su interior se mantenga limpio por sí solo.

Los restos de detergente, la humedad y las pequeñas partículas que desprenden las prendas pueden acumularse en determinadas zonas. Por eso, Begoña Pérez insiste en prestar especial atención a tres partes fundamentales de la máquina.

La primera es el cajetín donde depositamos el detergente y el suavizante. Mantenerlo limpio ayuda a evitar que los restos de producto se acumulen y dificulten su correcta distribución durante los lavados.

La segunda zona es la goma que rodea la puerta del tambor. Sus pliegues pueden retener agua, pelusas y suciedad, por lo que conviene revisarlos y limpiarlos periódicamente. Además, secar la humedad acumulada puede ayudar a prevenir la aparición de malos olores.

Por último, encontramos el filtro, una pieza que muchas veces olvidamos hasta que aparece algún problema. 'La Ordenatriz' recomienda revisarlo, desmontarlo cuando corresponda y comprobar que no haya objetos o residuos que puedan dificultar el funcionamiento de la máquina. Para hacerlo, es importante seguir las instrucciones del fabricante y tomar las precauciones necesarias.

Mantén tu lavadora a punto para colada. Pexels

Muchas veces no somos conscientes de la importancia de cuidar nuestros electrodomésticos hasta que empiezan a fallar. Sin embargo, no siempre hacen falta grandes cambios para mejorar su funcionamiento.

Al final, prestar atención a estos pequeños detalles puede ayudarnos a evitar gastos innecesarios, conservar nuestra lavadora durante más tiempo y conseguir que la ropa salga limpia. Porque antes de pensar en sustituir un electrodoméstico, merece la pena aprender a cuidarlo correctamente.