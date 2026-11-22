Ismaray, camarera cubana en España: "En mi país era doctora. Aquí cobro unos 1.400 € por estar de pie, tenga o no clientes"

España se ha convertido en uno de los destinos elegidos por miles de ciudadanos cubanos que buscan nuevas oportunidades. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos en septiembre de 2026, más de 287.000 personas de nacionalidad cubana residían en el país.

Una de ellas es Ismaray, una mujer que trabajaba como médica en la sanidad pública de Cuba y que, tras emigrar a España, ha tenido que comenzar una nueva etapa profesional alejada de su formación.

Actualmente trabaja como camarera en un restaurante y asegura que cobra unos 1.400 euros mensuales. A través de su canal de YouTube, La Tribu Pérez, ha contado cómo es su jornada y cuáles son las diferencias que ha encontrado respecto a su antiguo empleo.

Una de las condiciones que más le sorprende es tener que permanecer de pie durante toda la jornada, independientemente de la cantidad de trabajo que haya en el establecimiento.

"Cobro unos 1.400 euros por estar de pie, tenga o no clientes", explica la cubana, que reconoce que todavía está acostumbrándose a las normas y exigencias de su nuevo puesto.

Trabajar en España

Ismaray reconoce que su experiencia laboral en España es muy diferente a la que tenía en Cuba. Allí ejercía como médica en la sanidad pública y nunca había trabajado para una empresa privada.

Una de las diferencias que señala es la flexibilidad para atender asuntos personales durante la jornada. Según cuenta, en su anterior empleo era más sencillo ausentarse puntualmente si necesitaba resolver alguna cuestión.

"Si necesitas salir un momento a resolver un problema, puedes salir", explica sobre su experiencia en Cuba, una situación que contrasta con las condiciones que ha encontrado trabajando en la hostelería española.

También le ha llamado la atención la normativa sobre el uso del teléfono móvil. En su actual establecimiento únicamente puede utilizarlo por cuestiones laborales o cuando surge una urgencia personal.

"Eso choca un poco porque el cubano está acostumbrado a tener siempre el teléfono y aquí no lo puedes tener", comenta en uno de los videos que comparte con sus seguidores.

A estas diferencias se suma el tiempo que dedica a desplazarse hasta su puesto de trabajo. Ismaray vive aproximadamente a una hora del restaurante y tiene un horario partido, lo que la obliga a realizar varios trayectos diarios.

Como consecuencia, asegura que invierte hasta cuatro horas al día en transporte, una circunstancia que reduce considerablemente el tiempo libre del que dispone fuera de su jornada laboral.

Pese a las dificultades, la cubana continúa adaptándose a su nueva vida en España, donde ha tenido que aprender las dinámicas de una profesión que no había desempeñado anteriormente.

Las trabas para ejercer

Uno de los principales cambios que ha experimentado Ismaray desde su llegada a España es haber dejado atrás su profesión. En Cuba trabajaba como doctora, mientras que ahora obtiene sus ingresos de la hostelería.

Su situación está relacionada con las dificultades que pueden encontrar los profesionales extranjeros para homologar sus títulos universitarios y acceder a empleos relacionados con los estudios que cursaron en sus países de origen.

En el caso de Medicina, ejercer en España exige cumplir los requisitos de reconocimiento de la titulación extranjera y, cuando corresponda, otros trámites profesionales. Estos procedimientos pueden prolongarse y dificultar el acceso inmediato al sector sanitario.

Mientras tanto, algunos profesionales optan por buscar empleo en actividades que no requieren la homologación de su formación universitaria, como la hostelería o el comercio.

Eso fue lo que hizo Ismaray. Según relata, envió numerosos currículums y se inscribió en distintas ofertas de trabajo hasta que consiguió una oportunidad en un restaurante.

Aunque no tenía experiencia previa como camarera, la empresa valoró su disposición para aprender y su capacidad para adaptarse al ritmo del establecimiento.

"Les interesaba una persona rápida que estuviera dispuesta a aprender, aunque no tuviera experiencia previa", explica sobre el proceso que le permitió encontrar empleo.

En los seis meses que llevaba en España cuando compartió su testimonio, su vida había cambiado por completo. Pasó de trabajar como médica en Cuba a enfrentarse a las exigencias de la hostelería mientras construía una nueva rutina.

"Emigrar también es dejar atrás una vida, una profesión, tu familia, tus costumbres y aprender a empezar otra vez", reflexiona sobre lo que ha supuesto abandonar su país.

La hostelería en España

La experiencia de Ismaray se produce en un sector que concentra una elevada presencia de trabajadores extranjeros y que continúa siendo uno de los principales generadores de empleo en España.

Según un informe de Randstad Research, elaborado a partir de datos del INE correspondientes al primer trimestre de 2026, la hostelería contaba con 1,77 millones de trabajadores, después de registrar un crecimiento interanual del 4,1 %.

Este incremento equivale a unos 70.000 empleos más que en el mismo periodo del año anterior. El sector representaba el 8,28 % del empleo total del país.

En cuanto a la nacionalidad, el informe contabilizaba 723.000 trabajadores extranjeros o con doble nacionalidad, aproximadamente el 40,8 % del total, frente a 1,04 millones de trabajadores españoles.

Las mujeres también tenían una presencia mayoritaria, con 977.000 ocupadas, lo que suponía el 55,1 % de los empleados de la hostelería.

Por actividades, los servicios de alojamiento registraron un aumento del empleo del 7,6 %, mientras que los establecimientos de comidas y bebidas crecieron un 3,1 % y reunieron a 1,34 millones de trabajadores.

El empleo asalariado era el más habitual, con más de 1,5 millones de personas, equivalentes al 84,3 % del total. De estos contratos, más del 87 % eran indefinidos, mientras que la temporalidad se situaba en el 12,6 %.

La mayor parte de los puestos correspondía a ocupaciones directamente relacionadas con la atención al público y la actividad diaria de los establecimientos. Camareros, cocineros y trabajadores de ocupaciones elementales representaban más del 80 % del empleo del sector.

En este contexto, testimonios como el de Ismaray permiten conocer las dificultades de quienes llegan a España con estudios superiores y comienzan trabajando en una profesión distinta mientras intentan reorganizar su vida laboral.