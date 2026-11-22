Irene, en un vídeo para el canal de El Xef en Cocina. YouTube

Irene, dueña de una pastelería: "El 90% de los jóvenes no cambiaría la playa por trabajar 16 horas"

El debate sobre la forma de entender el trabajo enfrenta cada vez más a distintas generaciones. Mientras algunos consideran que el sacrificio y las jornadas interminables forman parte del éxito profesional, otros priorizan la conciliación y el tiempo libre, incluso cuando eso supone renunciar a determinadas oportunidades laborales.

En sectores como la hostelería, esta exigencia se traduce en jornadas que pueden alcanzar las 12 o 16 horas, especialmente durante los periodos de mayor actividad. Para quienes empiezan en el oficio, aceptar esos horarios y renunciar a parte de su tiempo libre puede suponer un esfuerzo difícil de asumir.

Irene, una pastelera de 28 años, conoce bien esa sensación porque vivió ese dilema de una forma muy distinta a la mayoría de jóvenes de su edad. Mientras otros disfrutaban de las vacaciones, ella viajaba para trabajar en obradores y aprender el oficio. Una decisión que hoy se traduce en su propia empresa.

Una pastelería en Madrid

La relación de Irene con la pastelería comenzó mucho antes de que pudiera imaginar que acabaría teniendo su propio negocio, explica en el canal El Xef en Cocina.

Su vocación nació en casa, cocinando junto a su madre, cuando descubrió que necesitaba una profesión en la que pudiera desarrollar su creatividad y trabajar con las manos. No buscaba un empleo en el que pasar horas sentada, sino un oficio dinámico, en el que cada jornada supusiera un reto diferente.

Con apenas 16 años ya tenía bastante claro hacia dónde quería dirigir su futuro. Aunque reconoce que a esa edad resulta complicado saber si realmente te gustará una profesión hasta que empiezas a ejercerla, sus primeras experiencias en el obrador terminaron de confirmar que había elegido el camino adecuado.

La etapa de formación llegó acompañada de decisiones que no siempre resultaban fáciles de entender para quienes la rodeaban. Mientras sus amigos y familiares aprovechaban las vacaciones para viajar, ir a la playa o disfrutar de su tiempo libre, ella prefería invertir esos días en aprender el oficio.

Con 18 o 19 años comenzó a desplazarse a otros lugares para trabajar en obradores y conocer distintas formas de entender la pastelería. Una elección que, vista desde fuera, podía parecer excesivamente exigente para alguien tan joven.

"Con 18 o 19 años tú dile a alguien que haga eso... Pues básicamente el 90 % de la juventud, y sobre todo que no se dediquen a esto, te van a decir que no me voy a perder la playa por irme a trabajar, básicamente. Y menos 12 horas o 16 horas, que es lo que se suele trabajar en hostelería", explica.

Irene, en un vídeo para el canal de El Xef en Cocina. YouTube

No oculta que, en ocasiones, las comparaciones con sus amigos y familiares eran inevitables. Mientras ellos disfrutaban de planes propios de su edad, ella acumulaba horas de trabajo y experiencia en distintos establecimientos.

Aun así, no considera que aquella etapa estuviera marcada por una renuncia de la que ahora se arrepienta. Al contrario, cree que fue una inversión decisiva para llegar hasta donde está.

"Gracias a ese sacrificio que hice en ese momento ahora estoy donde estoy y tengo mi negocio. A lo mejor en ese momento no era consciente, pero ahora sí que es verdad que es lo mejor que he podido hacer", asegura.

Itama, la pastelería de Irene

Abrir un negocio propio en hostelería implica asumir una responsabilidad que va mucho más allá de elaborar buenos productos.

Hay que organizar las compras, controlar los costes, gestionar los horarios y garantizar que el establecimiento pueda funcionar cada día.

Irene comenzó prácticamente sola, pero el crecimiento de Itama ha hecho que actualmente cuente con un equipo de tres personas, con previsión de incorporar pronto a una cuarta trabajadora.

En los primeros meses también ha tenido un apoyo fundamental dentro de su propia familia y su madre acude casi todas las mañanas al obrador para ayudarla a poner en marcha la producción antes de marcharse a su trabajo habitual.

En cuanto al establecimiento, Irene tuvo claro que necesitaba un espacio amplio para elaborar, almacenar y organizar todas las preparaciones.

Irene, en un vídeo para el canal de El Xef en Cocina.

Por eso, Itama cuenta con un obrador de grandes dimensiones y un mostrador pequeño destinado exclusivamente a la venta directa. No dispone de mesas ni de servicio de cafetería, ya que su propuesta se centra en la pastelería para llevar.

Tampoco trabaja con envíos a domicilio convencionales. La razón está en la propia naturaleza de sus productos: son elaboraciones delicadas, con diferentes capas, coberturas y decoraciones que pueden estropearse durante el transporte.

Prefiere controlar cómo llegan al consumidor antes que asumir el riesgo de que pierdan parte de su presentación.

Su forma de gestionar el negocio también se distancia de algunas prácticas habituales en el sector. Irene defiende que los trabajadores deben cobrar lo que les corresponde y recibir su salario a tiempo, incluso cuando eso implique que el beneficio que queda para ella sea menor.

"Mi prioridad siempre, pero en todos los aspectos de la vida, es pagar lo que tengo que pagar y luego lo que quede para mí... Primero que esté todo pagadito, mis empleados todos bien pagaditos y a tiempo, y luego ya si sobra algo, pues para mí", explica.

Esta filosofía también se refleja en los días de apertura. Frente a otros establecimientos hosteleros que concentran buena parte de su actividad durante el fin de semana, Itama permanece cerrado los domingos y los lunes.

Una decisión que puede suponer renunciar a jornadas de facturación importantes, pero que Irene considera necesaria para mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

"Hemos preferido priorizar, tanto para mí como para mi equipo, la calidad de vida y el poder combinarlo con la vida personal a ganar más dinero. Por eso tengo mi negocio, para hacer un poco lo que quiera y como quiera", señala.

Su planteamiento resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que ella misma ha dedicado buena parte de su juventud a trabajar durante las vacaciones y a asumir jornadas muy exigentes.

Ahora, desde la posición de empresaria, defiende que sus empleados puedan tener unas condiciones que les permitan disfrutar también de su tiempo fuera del obrador.

Sin embargo, que Itama cierre dos días a la semana no significa que el resto de las jornadas sean precisamente tranquilas. El trabajo de Irene comienza entre las 5:30 y las 6:00 de la mañana, cuando todavía queda bastante tiempo para que el establecimiento abra sus puertas al público.

Esas primeras horas son fundamentales para terminar las elaboraciones, organizar la vitrina y comprobar que cada producto está en las condiciones adecuadas.

Entre sus tareas habituales está hornear las magdalenas, cuya masa no lleva azúcar y que adquieren su textura característica gracias a una costra superficial; preparar las galletas sablé que utiliza como base de algunos postres y trabajar los glaseados.

Para estos últimos emplea la Thermomix y el microondas, con los que consigue atemperarlos y homogeneizarlos hasta eliminar las burbujas que podrían estropear el acabado.

Todo debe estar preparado para las 10:00, cuando comienza la venta al público. Detrás de cada pieza hay un proceso de elaboración que puede prolongarse durante varios días y que requiere una planificación muy precisa.

Su propuesta se aleja deliberadamente de la pastelería tradicional española, ya que Irene considera que ese mercado ya cuenta con una oferta muy amplia y prefiere apostar por combinaciones de sabores menos habituales, con técnicas propias de la pastelería moderna y una presentación cuidada.

Uno de sus productos favoritos, que también se encuentra entre los más vendidos, combina limón, hierbabuena y pimienta de Timur. Esta última aporta un matiz aromático diferente y permite construir un postre en el que los sabores cítricos tienen un papel protagonista.

Otra de sus elaboraciones mezcla manzana verde con gel de kiwi, bizcocho de lima y una base de sablé de mantequilla. Son combinaciones en las que busca jugar con los contrastes, tanto en el sabor como en las texturas, para que cada parte del postre aporte algo distinto.

También ha desarrollado su propia versión de la cheesecake, muy alejada de la tarta de queso convencional. La elaboración incluye una mousse ligera de queso, gel de frambuesa, bizcocho de magdalena y una base de sablé de frambuesa.

La vitrina se completa con otras propuestas, como los individuales de chocolate y avellana o los de naranja y yogur. Cada receta responde a una combinación diferente y exige controlar con precisión los tiempos de elaboración y las temperaturas de cada preparación.

Ese trabajo explica también el precio de sus productos. Los pasteles individuales cuestan seis euros, una cantidad que puede sorprender a quienes están acostumbrados a los precios de la pastelería más tradicional, pero que Irene justifica por el proceso necesario para elaborar cada pieza.

Según explica, un solo pastel puede requerir entre dos y tres días de trabajo previo, ya que hay que preparar por separado las distintas capas, dejar reposar determinadas elaboraciones y montar después el conjunto.

A ello se suma el coste de las materias primas de calidad, el alquiler del local, la electricidad y los salarios del equipo.

No se trata, por tanto, de una elaboración que pueda prepararse en unos minutos y venderse directamente. Cada pieza concentra varias horas de trabajo repartidas en distintas jornadas, además de una planificación que permite mantener la producción y ofrecer productos frescos en la vitrina.