Una joven espera el tren para acudir a su puesto de trabajo. Imagen generada con IA.

Cristina, 25 años, vive en Valladolid y trabaja en Madrid: "¿Qué alquilo con 200 euros en Madrid? Nada"

Cada mañana que Cristina Ares tiene que acudir a la oficina, sale de su casa en el barrio de La Rondilla, en Valladolid, para ir a trabajar a Madrid. Todavía tiene por delante un viaje en tren hasta Chamartín y otro desplazamiento hasta Alcobendas, donde se encuentra su puesto de trabajo.

A sus 25 años, la joven ha encontrado en estos desplazamientos una alternativa a los elevados precios de alquiler en la capital. Aunque durante una etapa vivió en Madrid, las dificultades para encontrar vivienda hicieron que terminara regresando a Valladolid.

Su historia la recogen en 20 Minutos, donde también cuentan el caso de Sofía Lana, otra vallisoletana de 28 años que trabaja en Madrid y ha decidido seguir viviendo en su ciudad para ahorrar en vivienda.

"Voy y vuelvo todos los días desde Valladolid para ahorrar en alquiler, vivir en una casa mejor y ganar calidad de vida", explica Sofía, que trabaja en el sector de la sostenibilidad y dedica cuatro horas diarias a los desplazamientos de lunes a jueves.

Las dos jóvenes forman parte de una realidad cada vez más visible en las estaciones de tren. Según datos de Renfe, el corredor Madrid-Segovia-Valladolid registró más de 2,7 millones de viajes en 2025, un 4,2% más que en 2024.

Viajar a Valladolid

Cristina se trasladó a Madrid durante su etapa universitaria y estuvo viviendo allí hasta que tuvo que abandonar el piso en el que residía. En aquel momento decidió empezar a desplazarse desde Valladolid mientras buscaba otro alojamiento en la capital.

La idea inicial era que aquella situación durase poco tiempo. Sin embargo, encontrar una vivienda que se ajustara a sus posibilidades económicas resultó mucho más complicado de lo que esperaba.

La joven describe aquella búsqueda como un proceso "desesperado y horrible". Después de valorar distintas opciones, terminó convirtiendo los viajes entre ambas ciudades en una parte habitual de su vida.

Ahora reside en el barrio de La Rondilla y trabaja en Alcobendas, una ubicación que le obliga a continuar su recorrido después de llegar a la estación madrileña de Chamartín.

Dos días de teletrabajo

Una de las condiciones que permite a Cristina mantener esta rutina es el teletrabajo. Actualmente puede trabajar desde casa dos días a la semana, lo que reduce los desplazamientos que tiene que realizar hasta Madrid.

Para ella, esta posibilidad se ha convertido en un requisito imprescindible a la hora de elegir empleo. Durante su última búsqueda laboral llegó a rechazar varias ofertas porque no le garantizaban suficientes jornadas de trabajo a distancia.

La joven reconoce que, si tuviera que acudir más días a la oficina, "el ritmo sería insostenible". Por eso, disponer de al menos dos días de teletrabajo fue una de las condiciones que tuvo en cuenta antes de aceptar su puesto actual.

Sofía comparte esta opinión, aunque su situación es diferente. Ella trabaja presencialmente de lunes a jueves y reserva los viernes para quedarse en casa, evitando así uno de los desplazamientos semanales.

Ambas coinciden en que esta forma de organizarse resulta más llevadera "gracias al teletrabajo". En el caso de Sofía, disponer de un segundo día de trabajo a distancia permitiría mantener esta rutina a "medio-largo plazo".

Sin embargo, cambiar de empleo para trabajar en Valladolid tampoco es una opción sencilla. La joven explica que hay pocas oportunidades relacionadas con su especialización en sostenibilidad, por lo que continúa desplazándose a Madrid.

Billetes con mucha antelación

El tiempo que pasan en el tren no es la única dificultad a la que se enfrentan. Encontrar billetes en los horarios que necesitan también requiere una planificación constante, especialmente en los servicios más demandados.

"Hay que comprarlos con meses de antelación porque vuelan. Como te equivoques, lo pierdas o quieras cambiarlo es imposible", explica Cristina sobre los problemas que encuentra para organizar sus desplazamientos.

Sofía también procura adelantarse a la demanda. Según cuenta, compra los billetes "de cincuenta en cincuenta" porque los "trenes sin paradas intermedias son pocos para la cantidad de viajeros".

La cantidad de personas que utilizan esta conexión se refleja en las cifras ferroviarias. Según los datos de Renfe sobre usuarios dados de alta en abonos diarios de Media Distancia, hasta 6.888 viajeros utilizan habitualmente el corredor Madrid-Segovia-Valladolid.

Esta conexión figura entre las más utilizadas del país para desplazamientos recurrentes. Por detrás aparecen las rutas Madrid-Toledo, con 5.356 viajeros, y Madrid-Puertollano, con 3.830 abonados, según los datos citados.

Tanto Cristina como Sofía se benefician de las ayudas al transporte del Ministerio, que les permiten reducir el coste de sus desplazamientos habituales entre Valladolid y Madrid.

Sin embargo, ambas aseguran que seguirían viajando en tren aunque desaparecieran estas subvenciones. Según los cálculos de Cristina, sin las ayudas tendría que gastar unos 200 euros mensuales en transporte. Una cantidad que, a su juicio, sigue siendo mucho más asumible que pagar una vivienda en la capital. "¿Qué alquilo con 200 euros en Madrid? Nada", lamenta la joven.

Por eso, Cristina no tiene intención de cambiar su rutina. Aunque tenga que organizar sus viajes con antelación y dedicar varias horas a los desplazamientos, prefiere seguir viviendo en Valladolid. De hecho, sus planes de futuro pasan por quedarse allí y comprar una vivienda con su pareja. "De hecho, estoy pensando en comprarme un piso y mudarme con mi pareja", explica.