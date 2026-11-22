Concha, gerente de Doña Manolita: "El número premiado, el de 'El Gordo' de Navidad, te lo da la lotera en la mano"

Cada año, miles de personas esperan durante horas frente a Doña Manolita con la esperanza de llevarse a casa el décimo premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad.

Detrás de una de las administraciones más conocidas de España está Concha Corona, su gerente, que conoce como pocas personas las supersticiones, las historias y las pequeñas tradiciones que rodean al sorteo del 22 de diciembre.

Después de tantos años entre décimos y clientes, tiene una teoría muy particular sobre cómo elegir el número ganador que contaba en una entrevista concedida al diario AS.

La administración, situada en el número 22 de la calle del Carmen de Madrid, se ha convertido en una parada casi obligatoria para quienes buscan tentar a la suerte. Sus largas colas comienzan mucho antes de diciembre y reúnen a compradores de distintos puntos de España e incluso del extranjero.

Para Concha, sin embargo, el verdadero atractivo de su trabajo no está únicamente en los premios que se reparten, sino en las historias que acompañan a cada compra. Algunas son divertidas, otras emocionantes y muchas reflejan hasta qué punto la ilusión por la lotería forma parte de las tradiciones navideñas.

Los secretos de Doña Manolita

El trabajo de preparación comienza mucho antes de que los clientes se acerquen a las ventanillas. En julio reciben los décimos de Navidad y empieza una tarea de organización que exige una importante planificación.

Durante la campaña, el equipo supera las 35 personas y el horario de atención al público se extiende de nueve de la mañana a nueve de la noche, todos los días.

Entre las primeras curiosidades que descubre Concha está la preferencia de los compradores por determinadas terminaciones. "Los números acabados en 5 son los que se acaban antes", explica.

"También hay un número que despierta un interés especial: el 13. El 13 les contaré que está todo vendido nada más llegar a la administración. Son números de abonado, entonces es muy complicado conseguirlo".

Según relata, se trata de una tradición que pasa de generación en generación. "Los 13 son una herencia que pasa de padres a hijos. Yo conozco a varias generaciones".

Aunque para muchas personas el 13 está asociado a la mala suerte, en Doña Manolita ocurre justo lo contrario. Es uno de esos números fetiche que los clientes buscan año tras año.

La gerente también reconoce que existen supersticiones que prefiere mantener en secreto. Una de ellas tiene lugar cada 21 de diciembre, cuando el equipo se reúne después de cerrar la administración y lleva a cabo una tradición que no está dispuesta a desvelar.

"No sé si atrae la buena suerte, pero lo vamos a seguir haciendo", asegura. La discreción también se extiende a las cifras de ventas. "Soy una mujer muy supersticiosa y no voy a dar datos", explica, siguiendo una costumbre que atribuye a la propia fundadora.

Elegir el número del Gordo

Después de tantos años atendiendo a compradores, Concha tiene una recomendación para quienes llegan a la administración con una terminación concreta en mente, la de dejarse aconsejar por la persona que está detrás del mostrador.

"Estoy convencidísima, después de muchos años, de que donde está el premio es en lo que te dé la lotera. No pidas, la suerte es esa. El número que sea el Gordo de la Lotería de Navidad te lo da la mano de la lotera".

Su teoría rompe con algunas de las preferencias más habituales. Los números que empiezan por cero, los que tienen cifras repetidas o los más altos suelen generar menos entusiasmo entre los compradores. Sin embargo, para ella no hay ninguna razón para descartarlos.

De hecho, recuerda el caso de una clienta que recibió un décimo y llamó indignada porque consideraba que aquel número no podía resultar premiado. Su argumento era que tenía demasiados ceros y, por tanto, pesaba menos que los demás. La explicación de que todas las bolas tienen el mismo peso no consiguió convencerla del todo.

Historias de todo tipo

Más allá de los números, lo que Concha guarda con especial cariño son las historias de quienes pasan por la administración. Recuerda, por ejemplo, a una pareja que se conoció allí mientras compraba lotería y que continúa regresando cada Navidad para jugar el mismo número. Incluso volvieron para hacerse fotografías de boda.

También conserva el recuerdo de una mujer mayor que, después de recibir un premio, acudió acompañada de la administradora y quiso repartir parte del dinero entre las personas que estaban allí. Cuando le preguntaron qué quería para ella, respondió: "Yo tengo todo lo que quiero, no quiero nada".

Son escenas que hoy resultan menos habituales, porque los premios se cobran directamente en las entidades bancarias y los trabajadores de la administración pierden parte de ese contacto con los agraciados.

Aun así, siguen llegando pequeños gestos de agradecimiento. Algunos clientes aparecen con bombones y otros llaman emocionados para comunicar que han resultado premiados.

Para Concha, esas historias son parte de la identidad de Doña Manolita. Porque, aunque cada diciembre miles de personas busquen el mismo objetivo, la suerte no siempre se mide en euros. A veces también está en las tradiciones, los recuerdos compartidos y la ilusión de volver a intentarlo un año más.