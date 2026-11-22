Camino (30), chef: "Para que el jamón serrano sepa espectacular no hay que echarle aceite, sino café y ralladura de naranja"

Las tostadas con jamón serrano son uno de los desayunos más populares en España. Una buena rebanada de pan, unas lonchas de jamón y un chorrito de aceite de oliva suelen ser suficientes para disfrutar de una combinación que nunca falla, tanto en casa como en las cafeterías.

Sin embargo, aunque esta sea una de las formas más habituales de prepararlas, existe un ingrediente que puede transformar por completo su sabor y que, a primera vista, parece tener poco que ver con el jamón: el café.

Así lo ha mostrado Camino, una chef de 30 años que ha compartido una forma diferente de preparar las tostadas inspirándose en el consejo de Víctor Sanchego, maestro cortador de jamón profesional. Su propuesta consiste en sustituir el aceite por una mezcla de café y ralladura de naranja.

El resultado es una tostada que combina el sabor intenso del jamón con los aromas tostados del café y el toque cítrico de la naranja. Una mezcla poco habitual que, según cuenta la creadora, ha despertado la curiosidad de numerosos usuarios en redes sociales.

Más sabor

Camino comienza explicando que, según el consejo de un experto jamonero, la costumbre de añadir aceite de oliva a las tostadas con jamón podría no ser la mejor manera de disfrutar de este producto.

"Al parecer nos hemos estado haciendo la tostada con jamón de toda la vida echándole aceite mal. Según el experto Víctor Sanchego, no hay que echarle aceite, hay que hacerlas con café y es verdad que he leído en los comentarios que la gente dice que es una pasada", asegura en uno de sus vídeos.

La recomendación procede del maestro cortador de jamón, que defiende que añadir aceite de oliva al jamón ibérico puede resultar innecesario por las características de su propia grasa. "La grasa del jamón ibérico tiene más de un 60 % de ácido oleico igual que el aceite de oliva virgen extra y en vez de ayudarle a potenciar el sabor, lo está restando", asegura.

Con esta explicación, el experto hace referencia al ácido oleico, un tipo de grasa monoinsaturada presente tanto en el aceite de oliva como en el jamón ibérico, aunque sus proporciones pueden variar según el producto.

Su planteamiento es que, cuando se utiliza un buen jamón ibérico con suficiente grasa, añadir más aceite no tiene por qué mejorar su sabor. Por el contrario, propone buscar otros ingredientes que aporten un contraste diferente.

Cómo preparar las tostadas

Aunque la combinación pueda resultar sorprendente, la preparación es muy sencilla y apenas requiere unos minutos. Para empezar, Camino utiliza un recipiente de cristal plano, similar a una fuente pequeña o un táper, en el que vierte café preparado.

Después añade ralladura de naranja, que aporta un aroma fresco y cítrico a la mezcla. Es importante rallar únicamente la parte coloreada de la piel, evitando la zona blanca, que puede resultar amarga.

Una vez combinados ambos ingredientes, introduce una rebanada de pan y deja que se impregne ligeramente con el café aromatizado. No se trata de empapar el pan hasta que se deshaga, sino de humedecerlo lo suficiente para que adquiera parte del sabor de la mezcla y pueda tostarse después.

A continuación, coloca la rebanada en una sartén caliente y la tuesta por ambos lados hasta conseguir una superficie dorada. Este paso es importante porque permite recuperar una textura agradable después de haber humedecido el pan con el café.

Cuando la tostada está lista, coloca encima unas lonchas de jamón y la sirve directamente, sin necesidad de añadir aceite de oliva. Según explica Camino, el café potencia el sabor del jamón y consigue que el resultado sea más intenso de lo que cabría esperar.

"Sabe más a jamón".

La combinación funciona como un contraste de sabores: el café aporta notas tostadas y ligeramente amargas, mientras que la naranja introduce un matiz aromático que puede equilibrar la grasa del jamón.

En cualquier caso, el resultado dependerá de la intensidad del café utilizado y de la cantidad de ralladura de naranja que se incorpore.

Otros ingredientes

Más allá del café y la ralladura de naranja, existen otras combinaciones que permiten disfrutar del jamón serrano o ibérico de una forma diferente. Aunque el pan con aceite de oliva sigue siendo una de las opciones más populares, este alimento también combina con frutas, verduras, quesos y otros ingredientes que aportan contrastes interesantes.

Tomate natural: es uno de los acompañamientos más habituales del jamón. Se puede utilizar rallado sobre una tostada o cortado en rodajas, aportando frescura y un ligero toque ácido.

es uno de los acompañamientos más habituales del jamón. Se puede utilizar rallado sobre una tostada o cortado en rodajas, aportando frescura y un ligero toque ácido. Melón: probablemente sea una de las combinaciones más conocidas de la gastronomía española. Su dulzor contrasta con el punto salado del jamón y permite preparar un aperitivo sencillo.

probablemente sea una de las combinaciones más conocidas de la gastronomía española. Su dulzor contrasta con el punto salado del jamón y permite preparar un aperitivo sencillo. Higos frescos: cuando están de temporada, los higos son una buena opción para acompañar el jamón ibérico. Su textura suave y su dulzor combinan especialmente bien con el sabor de la grasa.

cuando están de temporada, los higos son una buena opción para acompañar el jamón ibérico. Su textura suave y su dulzor combinan especialmente bien con el sabor de la grasa. Queso curado: los quesos de oveja o de cabra pueden servir como acompañamiento en una tabla de aperitivos. Lo ideal es elegir variedades que no oculten por completo el sabor del jamón.

los quesos de oveja o de cabra pueden servir como acompañamiento en una tabla de aperitivos. Lo ideal es elegir variedades que no oculten por completo el sabor del jamón. Aguacate: su textura cremosa funciona bien sobre una tostada y permite preparar un desayuno más completo, especialmente si se combina con tomate o unas gotas de limón.

su textura cremosa funciona bien sobre una tostada y permite preparar un desayuno más completo, especialmente si se combina con tomate o unas gotas de limón. Frutos secos: las almendras y las nueces aportan un contraste crujiente que encaja con el jamón, sobre todo cuando se sirve en pequeñas tablas o aperitivos.

las almendras y las nueces aportan un contraste crujiente que encaja con el jamón, sobre todo cuando se sirve en pequeñas tablas o aperitivos. Pan tostado: aunque parezca evidente, elegir un buen pan también influye en el resultado. Las hogazas de masa madre, el pan de cristal y las rebanadas rústicas permiten disfrutar de diferentes texturas.

En definitiva, no existe una única manera de disfrutar de un buen jamón. Mientras que algunas personas prefieren acompañarlo únicamente con pan, otras optan por añadir aceite de oliva, tomate o ingredientes menos habituales.