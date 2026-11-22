La atención a las personas mayores sigue siendo una responsabilidad que asumen muchas familias en España. Así lo reflejan los últimos datos del Imserso, que muestran cómo el entorno familiar continúa siendo uno de los principales apoyos para quienes superan los 65 años y necesitan ayuda en su vida cotidiana.

Además, son las mujeres quienes siguen haciéndose cargo de buena parte de estas tareas. Aunque existen servicios profesionales de asistencia, muchas deben compaginar el cuidado de sus familiares con sus obligaciones laborales y personales, además de afrontar los gastos que esto puede suponer.

Una situación especialmente complicada para la llamada "generación sándwich", formada por adultos que cuidan de sus padres mayores mientras todavía tienen hijos a su cargo. El Observatorio Cinfa de los Cuidados ha advertido del desgaste físico y emocional que puede provocar atender ambas responsabilidades.

Sin embargo, lo que muchas familias desconocen es que la declaración de la Renta contempla un beneficio fiscal para quienes conviven con sus padres o abuelos mayores. Se trata del mínimo por ascendientes, que puede alcanzar los 2.550 euros anuales en determinados casos.

Precisamente sobre esta ventaja ha hablado la abogada Ariadna López en uno de sus vídeos publicados en redes sociales. "Sabías que Hacienda ha aprobado una nueva deducción en la declaración de la Renta que puede ser de hasta 2.550 euros para personas que cuidan y conviven con mayores de más de 65 años", comienza explicando.

Condiciones a cumplir

Para aplicar este beneficio no basta únicamente con vivir con un familiar mayor. Es necesario que el ascendiente tenga más de 65 años o una discapacidad reconocida de al menos el 33%, independientemente de su edad. También debe haber convivido con el contribuyente durante al menos la mitad del año.

Los ingresos de la persona mayor son otro de los requisitos fundamentales. "Si convives mínimo 6 meses con la persona mayor, siempre y cuando esa persona no tenga ingresos superiores a 8.000 euros al año, te lo concederán", explica Ariadna. Además, si presenta su propia declaración, deben respetarse los límites de renta establecidos.

Cuando son varios hermanos quienes cumplen las condiciones para aplicar este mínimo por un mismo familiar, el beneficio también puede repartirse. Como recuerda la abogada, "en el caso de que haya dos hermanos al cargo, ambos podéis beneficiaros de la deducción". En estos casos, la cuantía se divide entre quienes tengan derecho a ella.

La normativa contempla igualmente cantidades adicionales para los ascendientes con discapacidad. Su importe depende del grado reconocido y puede incrementarse cuando alcanza o supera el 65%, existe movilidad reducida o se acredita la necesidad de ayuda de otra persona.

@abogada_spain ✨ ¿Cuidas de un familiar mayor? Entonces puede que tengas derecho a una deducción importante en la declaración de la renta. Si la persona a tu cargo tiene: 👵 Entre 65 y 74 años → 1.150 € de deducción 👴 75 o más → 2.550 € de deducción Eso sí, debes cumplir ciertos requisitos, pero por fin se reconoce el esfuerzo de más de 1,5 millones de familias en España que cuidan de personas dependientes. ❤️ 📌 ¿Cómo se pide? Muy fácil: al hacer la renta, busca el apartado “Deducciones por mayores de 65/75 años” y aplícalo directamente. 👥 ¿Y si sois dos hermanos cuidando? Los dos podéis beneficiaros. Es lo justo. 💖 Sígueme en @abogada_spain para más consejos legales y financieros 💖💖💖 ♬ sonido original - Abogada_spain

Cómo solicitarlo

Para beneficiarse del mínimo por ascendientes hay que incluir correctamente los datos del familiar en el apartado correspondiente de la declaración. Ariadna lo explica así: "Eso sí, hay condiciones. Cuando hagas la Declaración de la Renta tienes que buscar en el apartado de deducciones por mayores de 65 o 75 años y así ya lo tienes".

La Agencia Tributaria podrá comprobar que se cumplen los requisitos de convivencia, edad e ingresos. Además, si el contribuyente tiene a su cargo a varios ascendientes que reúnen las condiciones, podrá aplicar el mínimo correspondiente por cada uno de ellos.