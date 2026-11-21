Nuria, camionera en España: "Las jornadas de 15 horas son excesivas y afectan a la salud y al descanso"

Pasar buena parte de la jornada al volante de un camión obliga a organizar cuestiones tan cotidianas como la comida. Los horarios, las paradas y el tiempo disponible condicionan dónde pueden desayunar o almorzar los transportistas.

Núria Ollé Prieto, camionera profesional y madre de cuatro hijos, conoce bien esta situación. Nació en Barcelona, reside en El Viso del Alcor (Sevilla) y actualmente recorre España al volante de un tráiler.

En una entrevista en el programa El Camionero Recomienda - Historias, recogida por La Vanguardia, la conductora explica que comer a diario en bares y restaurantes puede suponer un gasto cercano a los 800 euros mensuales.

"Desayunar, vamos a ponerle cinco euros. El menú más barato, doce o trece y al final se te va a 31 euros diario. ¿Quién soporta eso? Yo no", asegura.

Para evitar ese desembolso, Núria prepara sus propios platos antes de salir de casa y los lleva en el camión. Una costumbre que le permite controlar sus gastos mientras realiza rutas de larga distancia.

Gastos en carretera

"No se puede ir todos los días a un restaurante a comer; si tú lo haces todo en el bar, pues casi 800 euros te puedes gastar al mes tranquilamente", explica durante la conversación.

Por eso, en lugar de depender de los establecimientos de carretera, lleva comida casera y utiliza un microondas instalado en la cabina para calentarla cuando llega el momento de parar.

"Como comida que he hecho yo: lo mismo como lentejas que arroz, judías verdes, filete a la plancha", señala.

La camionera es también muy aficionada al café. Para evitar tener que detenerse cada vez que quiere tomar uno, lleva una cafetera de cápsulas Delta en el camión.

Eso no significa que haya renunciado a los restaurantes. Núria reconoce que, de vez en cuando, también disfruta comiendo fuera. "Me encanta echar un homenaje", comenta.

Madre de cuatro hijos

A los 17 años conoció en una farmacia a un camionero sevillano del que se enamoró. Tiempo después se casaron y se trasladó a Andalucía, donde formaron una familia.

Núria tuvo cuatro hijos varones, nacidos entre 1998 y 2004. Su matrimonio terminó cuando los niños todavía eran pequeños y tuvo que asumir su crianza en solitario.

Según relata en su entrevista, tuvo que sacar adelante sola a sus cuatro hijos cuando todavía eran pequeños. Considera que criarlos sin el apoyo de una pareja ha sido uno de los mayores desafíos de su vida.

Para mantener a su familia desempeñó distintos trabajos. Estuvo empleada en una carnicería, trabajó en el campo, cargó camiones de gallinas y ejerció como camarera en bodas y establecimientos hosteleros.

La oportunidad de dedicarse profesionalmente a la conducción llegó gracias al consejo de una vecina. Núria obtuvo el permiso de autobús y trabajó durante unos diez años realizando rutas escolares y transportando trabajadores a fábricas.

La llegada de la pandemia cambió su situación profesional. La paralización del turismo redujo la actividad del transporte de pasajeros y Núria tuvo que buscar otra salida laboral.

Encontró empleo en una planta avícola de El Viso del Alcor, donde se encargaba de cortar pinchos de pollo. Según su relato, trabajaba a temperaturas de unos tres grados y llegó a necesitar una operación en una mano.

"Esto para mí era una cárcel", recuerda sobre aquel periodo.

Fue entonces cuando decidió retomar su carrera en la carretera. Se preparó para obtener el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) de mercancías y el permiso de conducción de camiones.

Su oportunidad al volante

"Si a usted le gusta cómo yo trabajo y tiene usted trabajo para mí con un camioncito, sigo aquí, pero esto no es para mí", le explicó al gerente.

Su propuesta encontró respuesta. La empresa le dio una oportunidad y comenzó cubriendo sustituciones de vacaciones con un camión rígido.

Después llegó la posibilidad de conducir un tráiler. Para continuar progresando necesitaba completar los permisos correspondientes, por lo que volvió a prepararse para los exámenes.

"En 27 días me saqué los tres exámenes", recuerda sobre aquel proceso.

Por ese motivo pidió a su jefe de tráfico pasar al transporte nacional de larga distancia, actividad a la que terminó dedicándose.

Su vida en el camión

Asegura que no tiene dificultades para conciliar el sueño en el camión, aunque reconoce las exigencias que supone trabajar durante tantas horas lejos de casa.

Entre sus críticas al sector se encuentran las jornadas que pueden alcanzar 15 horas de amplitud laboral, una situación que considera perjudicial para el descanso de los conductores.

Conviene distinguir este periodo de la conducción efectiva, que está sometida a límites específicos. La jornada puede incluir esperas, tareas relacionadas con la carga y otros tiempos de trabajo o disponibilidad.

Sus compañeros también la conocen como la fatiguita, un apodo relacionado con su ritmo de actividad y su tendencia a aprovechar al máximo el tiempo de trabajo, respetando los descansos obligatorios.

Otro de sus rasgos más reconocibles es la decoración del vehículo. Núria lleva tres grandes girasoles en la parte frontal del camión, unas flores que también tiene presentes en su casa

Por ese motivo, en el sector la conocen como la niña de los girasoles. Para ella, estas flores representan la "positividad, alegría" con la que intenta afrontar su día a día.

"Donde yo vaya van esos girasoles", asegura.