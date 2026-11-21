Mercedes, hostelera: "Para que sea rentable, he subido el menú del día de 10 a 15 euros y 22 los fines de semana"

Sentarse a comer en un restaurante y disfrutar de un primer plato, un segundo, bebida y postre por 10 euros era algo relativamente habitual en España hace una década. Hoy, encontrar un local que conserve esas tarifas resulta cada vez más complicado.

El encarecimiento de los alimentos, la electricidad y el gas ha obligado a muchos hosteleros a incrementar el importe de sus menús, incluso a aquellos que durante años han intentado ofrecer una comida asequible.

Es el caso de Mercedes, gerente del Bar Villas, en Pontevedra, un restaurante especializado en cocina tradicional gallega que ha tenido que revisar sus tarifas en numerosas ocasiones durante los últimos diez años.

La hostelera explicó en un reportaje de Antena 3 Noticias cómo ha cambiado la situación económica de su negocio desde que comenzó a trabajar en él.

Por aquel entonces, sus clientes podían disfrutar de un menú completo por unos 10 euros. Desde su llegada, Mercedes ha tenido que aplicar incrementos "de 50 en 50 céntimos" para hacer frente al aumento de los gastos.

Actualmente, el menú del día cuesta 15 euros de lunes a viernes, un 50 % más que hace una década. Durante los fines de semana, la cifra oscila entre los 20 y los 22 euros.

La diferencia depende del pescado disponible en el mercado, cuyo coste de adquisición condiciona el importe que finalmente abonan los comensales.

Pese a estas subidas, la gerente reconoce que sigue sin obtener todo el beneficio que le gustaría. Para conseguirlo, debe comparar lo que le cobran los proveedores y buscar las opciones más económicas.

"Tenemos que hacer muchos números, mirar dónde está un poquito más barato el producto… Hay que barrenar mucho", reconoce Mercedes.

Comer por 15 euros

El Bar Villas, situado en la avenida de A Coruña de Pontevedra, basa su oferta gastronómica en la cocina gallega de toda la vida, con recetas como los callos, las carrilleras o las tortillas.

Según recoge el Diario de Pontevedra, su menú entre semana permite elegir entre seis primeros y seis segundos. En los 15 euros también están incluidos la bebida, el postre y el café.

Los jueves y los domingos, los clientes pueden disfrutar de uno de los platos más representativos de la gastronomía de la región: el tradicional cocido gallego.

Ofrecer esta variedad supone un reto económico, especialmente cuando algunos ingredientes experimentan subidas que obligan a replantear el coste de las elaboraciones.

A la compra de alimentos hay que sumar el consumo eléctrico de las cámaras frigoríficas, el gas necesario para cocinar, el agua y los gastos de personal que debe afrontar cualquier restaurante.

El encarecimiento también tiene consecuencias para los trabajadores que recurren habitualmente al menú del día por no disponer de tiempo suficiente para comer en casa.

Para alguien que come fuera durante 20 días laborables al mes, pasar de pagar 10 euros diarios a desembolsar 15 supone un gasto adicional de 100 euros mensuales.

Menos margen de beneficio

Beatriz Carballido, gerente de la Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra, advierte de que el encarecimiento de los ingredientes básicos está reduciendo los márgenes de beneficio de los restaurantes.

Desde la organización recomiendan a los empresarios actualizar los escandallos de sus platos, una herramienta que permite calcular cuánto dinero cuesta preparar cada receta.

La finalidad es evitar que los hosteleros descubran al finalizar el ejercicio económico que han estado vendiendo sus menús a un importe insuficiente para cubrir los gastos.

Carballido también señala que algunos profesionales están recurriendo a ingredientes más económicos o recuperando productos que anteriormente tenían menos presencia en sus cartas.

La dificultad reside en encontrar un equilibrio entre garantizar la rentabilidad del negocio y conservar a la clientela habitual, que también ha visto cómo se encarecen sus propios gastos domésticos.

Subir demasiado las tarifas puede provocar una pérdida de comensales, mientras que ofrecer un menú por debajo de su coste real puede comprometer la viabilidad del restaurante.

Entre los clientes del Bar Villas existen opiniones diferentes. Uno de los entrevistados considera que pagar 20 euros por comer resulta algo caro, mientras que otro entiende que es una cantidad adecuada.

Pese a sus diferencias, los dos reconocen que los hosteleros también sufren el encarecimiento de la cesta de la compra y deben trasladar parte de ese incremento a sus clientes.