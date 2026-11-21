Jovana, carnicera: "Para que los filetes no suelten agua, no los cocines con aceite, mejor utiliza un trozo de su propia grasa y sal"

El secreto de un buen filete a la plancha no está solo en elegir una pieza de carne de calidad, sino también en saber cómo cocinarla. Y es que hay un detalle que puede arruinar el resultado en cuestión de segundos: que el filete empiece a soltar agua nada más entrar en contacto con la sartén y termine cociéndose en lugar de dorarse.

La temperatura de la sartén, la humedad de la carne y la cantidad de filetes que se cocinan al mismo tiempo son algunos de los factores que influyen en el resultado. Pero también hay un pequeño truco que permite prescindir del aceite y aprovechar un ingrediente que muchas veces acaba en la basura.

Así lo explica Jovana, carnicera de Carnicería Tres Estrellas, que ha compartido en TikTok junto a su compañera Orne una técnica para preparar filetes a la plancha utilizando un trozo de su propia grasa, sal, pimienta recién molida y una sartén bien caliente.

El truco de Jovana

Jovana utiliza las redes sociales de Carnicería Tres Estrellas para compartir consejos relacionados con la carne, desde cómo elegir determinadas piezas hasta la mejor manera de cocinarlas en casa.

En uno de sus vídeos de TikTok, la carnicera explica uno de los errores más habituales al preparar un filete a la plancha: que la carne empiece a desprender líquido nada más entrar en contacto con la sartén.

Jovana comienza destacando la importancia de elegir una buena pieza de carne: "Si alguna vez les ha pasado que ponen un filete a la plancha y suelta todo el agua, lo primero es comprar una carne de buena calidad", comienza explicando.

Sin embargo, también deja claro que el resultado depende de cómo se prepare. De hecho, uno de los errores más frecuentes es colocar los filetes directamente sobre la sartén fría o que no ha alcanzado aún la temperatura adecuada.

Para evitarlo, la carnicera propone un truco sencillo que permite aprovechar la grasa de la propia carne y prescindir del chorrito de aceite que suele utilizar habitualmente.

"Punto número dos: agarramos un pedacito de grasa del mismo filete o le pedimos a nuestra carnicera o carnicero un cachito de grasa y lo tiramos en la sartén caliente y lo dejamos que baile un poquito".

De esta manera, el pequeño trozo de grasa comienza a fundirse con el calor y deja una fina película sobre la sartén que ayuda a cocinar el filete sin necesidad de añadir otro tipo de grasa.

Por qué utiliza la grasa

Uno de los detalles más interesantes del consejo de Jovana es que propone utilizar una parte del filete que muchas veces se retira antes de cocinarlo. En lugar de desechar la grasa que rodea algunos cortes de carne, recomienda reservar un pequeño trozo para utilizarlo directamente sobre la sartén caliente.

Si la pieza elegida no tiene suficiente grasa, también se puede pedir al carnicero que reserve un pedacito para cocinarla. Cuando esta grasa entra en contacto con el calor, comienza a fundirse y libera parte de su contenido, dejando la superficie ligeramente engrasada.

Esto permite cocinar el filete sin añadir aceite, siempre que la cantidad de grasa desprendida sea suficiente para evitar que la carne se pegue. Además, utilizar la propia grasa del filete puede aportar un sabor característico que combina especialmente bien con las preparaciones a la plancha.

Una vez que la sartén está caliente, Jovana recomienda sazonar la carne con ingredientes muy sencillos. "Yo le echo un poquito de sal y de pimienta recién molida antes. Lo tiramos ahí vuelta y vuelta y queda perfecto con una costrita en cada lado perfecta".

Basta con controlar la temperatura, utilizar una pequeña cantidad de grasa y dejar que la carne se dore por ambos lados.

Calentar bien la sartén

Aunque aprovechar la grasa del propio filete es uno de los trucos que propone Jovana, hay otro detalle que considera fundamental para evitar que la carne termine soltando demasiado líquido.

Se trata de la temperatura de la sartén, que debe estar suficientemente caliente antes de incorporar el filete: "Si no calentamos bien la plancha antes, echa sus jugos antes en vez de contenerlos y quedará hervido en sus jugos".

Cuando la carne entra en contacto con una superficie que todavía no está lo bastante caliente, puede comenzar a desprender humedad antes de que su exterior consiga dorarse.

Si ese líquido se acumula en la sartén, el filete acaba cocinándose parcialmente en sus propios jugos y resulta más difícil obtener una superficie tostada. Por eso, la recomendación es esperar a que la plancha alcance una temperatura adecuada antes de introducir la carne.

El dorado que aparece en el exterior del filete se debe a la reacción de Maillard, un proceso que se produce con el calor y que es responsable de muchos de los aromas y sabores característicos de la carne cocinada.

Para favorecerlo, conviene que la superficie del filete esté lo más seca posible y que la sartén mantenga una temperatura suficiente durante la cocción. Eso no significa que una sartén caliente impida que la carne pierda agua. Los filetes contienen humedad de forma natural y pueden desprender una parte mientras se cocinan.

Sin embargo, una superficie bien caliente ayuda a que esa humedad se evapore rápidamente y favorece que la carne se dore en lugar de quedarse cociendo en el líquido acumulado. También es importante evitar introducir demasiados filetes al mismo tiempo, ya que esto puede provocar que la temperatura de la sartén baje y dificulte el dorado.

Otros errores

Además de utilizar una sartén bien caliente, existen otros pequeños detalles que pueden ayudar a conseguir mejores resultados cuando se prepara carne a la plancha. Uno de los más importantes es secar la superficie de los filetes antes de cocinarlos. También conviene utilizar una sartén suficientemente amplia para evitar que las piezas queden demasiado juntas y se acumule líquido durante la cocción.

Otro error habitual es mover la carne constantemente. Aunque es necesario darle la vuelta para cocinar ambos lados, dejarla unos instantes en contacto con la superficie caliente ayuda a conseguir un dorado más uniforme.

El grosor del filete también influye en el resultado. Las piezas finas necesitan poco tiempo de cocción, mientras que las más gruesas requieren un mayor control de la temperatura para evitar que el exterior se haga demasiado antes que el interior.

Lo importante es combinar una buena pieza de carne con una temperatura adecuada y controlar el tiempo de cocción para que el filete quede dorado por fuera y jugoso por dentro.