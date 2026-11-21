Irene Gramage, abogada: "Si un hermano se aprovecha en una herencia, hay que hacer un requerimiento notarial"

Repartir una herencia entre hermanos no siempre se trata de un procedimiento tan sencillo como parece. Y es que, lo que debería ser un momento para respetar las últimas voluntades de los padres y repartir aquello que dejaron a sus hijos puede acabar convirtiéndose en un conflicto familiar que se prolonga durante años.

Las discrepancias sobre el valor de una vivienda, la negativa de alguno de los herederos a firmar o el uso de un inmueble sin el consentimiento de los demás son algunas de las situaciones que pueden complicar el reparto.

De hecho, estudios del ámbito jurídico apuntan a que hasta el 77 % de los españoles ha experimentado o reconoce conflictos familiares relacionados con una herencia.

Y es que, aunque todos los hermanos tengan derecho a recibir su parte del patrimonio familiar, basta con que uno de ellos se niegue a colaborar para que el procedimiento se complique considerablemente.

Precisamente sobre una situación de este tipo ha hablado Irene Gramage, abogada especializada en herencias, quien ha compartido un caso en el que uno de los hermanos decidió instalarse en una vivienda heredada y se negó a colaborar con el reparto.

Un hermano se niega a repartir

"Os cuento un caso complicado. Tras el fallecimiento de ambos padres, uno de los hermanos se ha aprovechado y ha entrado a vivir en una de las viviendas que hay que repartir en la herencia", comienza explicando la abogada.

Según relata, el problema no se limita a que uno de los herederos esté utilizando la propiedad, sino a que también está impidiendo que sus hermanos puedan avanzar con la adjudicación de los bienes.

"Este hermano se niega a firmar cualquier documento porque sabe que en el momento que firme y se adjudiquen los bienes ya va a tener mucho más complicado el mantenerse dentro del inmueble", señala.

Ante esta situación, la especialista explica que han intentado contactar con él por diferentes vías para conseguir que colabore voluntariamente, aunque hasta ahora no han obtenido respuesta.

"Entonces, le hemos enviado requerimientos, le hemos enviado burofax y no contesta", reconoce.

El requerimiento notarial

Cuando uno de los llamados a heredar evita pronunciarse sobre si acepta o rechaza la herencia, existe un procedimiento legal que permite exigirle una respuesta ante notario.

En concreto, el artículo 1005 del Código Civil establece que cualquier interesado que acredite su interés puede acudir al notario para requerir al heredero que manifieste su decisión en un plazo de 30 días naturales.

Esta es precisamente la vía que Irene Gramage plantea utilizar en el caso que ha compartido.

"Ya lo único que nos queda es enviarle un requerimiento notarial, donde le decimos que tiene que aceptar la herencia en el plazo de 30 días. Si no dice nada se entenderá que acepta la herencia, entonces podemos seguir adelante", explica.

De esta manera, si el heredero no responde dentro del plazo legal, se entenderá que acepta la herencia pura y simplemente. Sin embargo, esta aceptación no significa que el reparto de los inmuebles quede automáticamente resuelto.

Además, la abogada explica que han reclamado al hermano que deje de utilizar la vivienda en exclusiva o compense económicamente a los demás herederos.

"Además, le decimos que tiene que entregar las llaves y que si no entrega las llaves del inmueble tendrá que pagar un alquiler al resto de hermanos", añade.

No obstante, el posible pago de una compensación por utilizar una vivienda heredada depende de las circunstancias concretas, de los derechos de los coherederos y de las reclamaciones realizadas.

Los gastos del reparto

La especialista también advierte de que mantener bloqueada una herencia puede terminar obligando a los demás hermanos a acudir a los tribunales, con los gastos que esto supone. "Esta persona va a tener que pagar las costas judiciales del procedimiento", afirma.

En un procedimiento judicial de división de herencia puede ser necesario contar con distintos profesionales para valorar los bienes y determinar cómo deben adjudicarse.

"Es decir, en el procedimiento judicial como lo iniciemos va a haber un tasador donde tenga que tasar los inmuebles, va a haber un contador partidor que será quién reparta los inmuebles, van a haber abogados, procuradores y eso va a costar un pastón", explica.

Eso sí, la imposición de las costas judiciales no es automática y dependerá de cómo se desarrolle el procedimiento y de la resolución que corresponda.

Por este motivo, Gramage termina con una advertencia dirigida a quienes creen que pueden beneficiarse de una vivienda heredada mientras impiden que los demás reciban su parte.

"Por eso, antes de entrar en una vivienda y bloquear la herencia, piénsatelo muy bien".