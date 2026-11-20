De la ópera inclusiva a la moda de Seúl, pasando por un 'brunch' asiático: los planes de Magas para esta semana

La agenda de esta semana cruza cultura, moda y gastronomía de formas muy distintas. Hay alternativas que convierten la ópera en una herramienta de inclusión, muestras que recuperan figuras esenciales de la arquitectura, la fotografía o el arte moderno y escenarios donde la literatura vuelve a mezclarse con la música y el teatro.

También es un buen momento para mirar atrás desde perspectivas nuevas: redescubrir la historia de la moda española, asomarse al Seúl de posguerra o entender cómo dos generaciones de artistas compartieron una misma necesidad de experimentar sin llegar nunca al mismo resultado.

Y, entre tanta cita cultural, también queda espacio para sentarse a la mesa. Nuevos brunches, planes para compartir y una forma más pausada de disfrutar del fin de semana completan una selección pensada para salir de la rutina y encontrar algo diferente que hacer.

La elegancia coreana

Una pequeña muestra de lo que se puede admirar en la exposición. International Center of Photography

Mucho antes de que la moda del país asiático conquistara pasarelas y redes sociales, las calles de Seúl ya mostraban una estética propia.

Esa mirada cotidiana es la que recupera Pliegues del tiempo, la primera exposición en España dedicada al fotógrafo Han Youngsoo, una de las figuras pioneras de la fotografía moderna coreana.

La muestra reúne 26 imágenes situadas entre las décadas de los 50 y los 60 centradas especialmente en las mujeres de una ciudad que trataba de reconstruirse tras la guerra.

Entre prendas tradicionales, siluetas occidentales, gestos espontáneos y escenas urbanas, las fotografías revelan una elegancia que poco tiene que ver con la moda entendida únicamente como tendencia.

Youngsoo encontró en las calles su principal escenario. Frente a otros fotógrafos de su generación, más centrados en mostrar las consecuencias de la pobreza y la destrucción, él buscó también una alternativa entre la vitalidad, la dignidad y los pequeños signos de recuperación que aparecían en la vida diaria.

El vestuario, las posturas y los accesorios se convierten así en pistas para entender cómo una sociedad comenzaba a redefinirse.

Entre las piezas expuestas figura además una fotografía seleccionada por RM, integrante de BTS, para una muestra en el SFMOMA de San Francisco, conectando el archivo con las nuevas generaciones.

La exposición se inaugura el 20 de noviembre y propone mirar la moda coreana desde sus raíces, mucho antes de convertirse en fenómeno global.

¿Dónde? Centro Cultural Coreano en España, Madrid.

Una exposición familiar

La galería recoge la obra de ambos. Cedida

Padre e hija compartieron una inquietud por experimentar, pero terminaron construyendo lenguajes muy distintos. La Galería Guillermo de Osma reúne por primera vez en el ámbito galerístico las obras de Julio y Roberta González en una muestra que coincide con dos aniversarios: los 150 años del nacimiento del escultor y los 50 del fallecimiento de su hija.

Más de 60 obras permiten recorrer sus respectivas trayectorias y observar los puntos de encuentro entre ambas.

Julio González transformó la escultura moderna al incorporar el hierro y la soldadura autógena con una libertad hasta entonces poco habitual. Su búsqueda terminó desembocando en aquello que él mismo definió como "dibujar en el espacio", utilizando el vacío, la tridimensionalidad y la atmósfera como parte de la propia pieza.

Roberta, inicialmente marcada por la obra paterna, fue alejándose progresivamente de ella para construir un lenguaje propio.

Más centrada en la pintura y el dibujo, investigó la forma, las luces y las sombras hasta llegar a composiciones cada vez más libres y simbólicas, muchas de ellas vinculadas al universo femenino.

Dibujos, esculturas y pinturas permiten así recorrer dos procesos creativos unidos por la experimentación.

Si Julio convirtió el hierro en línea, Roberta hizo de la figura y la luz su propio terreno de búsqueda. Una muestra que no plantea únicamente una relación familiar, sino el diálogo entre dos artistas que encontraron caminos diferentes hacia la depuración y la abstracción.

¿Dónde? Galería Guillermo de Osma, Madrid.

Ópera inclusiva

Un altavoz para todas. Cedida

Este género también puede convertirse en una herramienta para visibilizar, acompañar y reclamar. El próximo 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Auditorio Nacional de Música de Madrid acogerá OperaLovers Modo ON, una gala solidaria dirigida y encabezada por la soprano Pilar Jurado.

Sobre el escenario se reunirán artistas y personalidades de distintos ámbitos, entre ellos Cayetana Guillén Cuervo, Antonio Najarro, Juan Ramón Lucas o Nieves Álvarez .

Todos ellos participarán en interpretaciones especiales de arias y dúos junto a la Orchestra della Scala Aretina, la Coral Santiago Apóstol y el Coro Encanto.

La cita se presenta además como la primera gala lírica inclusiva, con bucle magnético, interpretación en lengua de signos y subtítulos de las piezas para facilitar el acceso al contenido musical y escénico.

Más allá de la música, la recaudación se destinará íntegramente a Mujeres en Modo ON-VG, un proyecto de Fundación ONCE e Inserta Empleo que acompaña a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género a través de la formación, el empleo y el emprendimiento. También será posible colaborar mediante Fila 0.

Una noche en la que la lírica amplía su alcance y convierte el escenario en un espacio de apoyo y visibilidad.

¿Dónde? Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música, Príncipe de Vergara, 146, Madrid.

Cosa de Tres

Una comedia para todas. Cedida

Hay amistades que pueden pasar décadas en pausa y retomarse como si el tiempo apenas hubiera pasado.

Esa es la premisa de Tres, la comedia de Juan Carlos Rubio que regresa a escena con una historia construida alrededor del reencuentro, la maternidad y las segundas oportunidades.

Ruth, Mariola y Leonor fueron amigas inseparables hasta que terminaron sus estudios y sus vidas tomaron caminos distintos. 30 años después vuelven a encontrarse y descubren que, pese a sus diferencias, comparten una misma sensación de soledad y un deseo que ninguna consiguió cumplir: ser madre.

Lo que comienza como una reunión entre antiguas amigas, termina convirtiéndose en un plan bastante menos convencional. Las tres deciden buscar al hombre ideal para quedarse embarazadas y construir juntas una familia alejada de los modelos tradicionales.

A partir de ahí, la obra encadena situaciones disparatadas, diálogos rápidos y choques de personalidad que llevan el planteamiento hasta sus últimas consecuencias.

Detrás del humor aparecen también cuestiones muy reconocibles: el paso del tiempo, las expectativas que no se cumplen, la amistad adulta y la posibilidad de reinventarse cuando la vida no ha seguido exactamente el camino imaginado.

Una comedia directa y ágil para quienes prefieren un plan de teatro ligero, divertido y con algo más que risas detrás.

¿Dónde? Consultar en la web.

Brunch con sushi

Un desayuno diferente. Cedida

Hay planes de fin de semana que invitan a bajar el ritmo, sentarse sin prisa y dejar que la comida marque el tiempo.

A partir del 21 de noviembre, Nobu Madrid estrena brunch que se ofrecerá todos los sábados, domingos y festivos a las 12:30 horas, con dos horas por delante para recorrer algunos de los sabores más reconocibles de la casa.

La propuesta comienza con varios entrantes para compartir, entre ellos el Crispy Rice con salmón, edamame y pimientos de Padrón con Den Miso. Después llega uno de los grandes atractivos del menú: un buffet ilimitado de sushi, sashimi, ensaladas y postres, al que se suma un plato principal a elegir.

Entre las opciones destaca el Black Cod Miso, uno de los grandes iconos de Nobu, además de langostinos de roca, lubina mediterránea con aderezo de jalapeño, ternera al anticucho o alternativas vegetales. Para quienes quieran elevar todavía más el plan, también será posible añadir Wagyu japonés o caviar.

El brunch puede completarse con diferentes bebidas: desde opciones sin alcohol hasta selecciones de vinos franceses, producto nacional o sake. Todo ello con vistas a la calle Alcalá y en un comedor pensado para alargar la conversación y disfrutar del centro de Madrid a plena luz del día.

¿Dónde? Restaurante Nobu Madrid.

Moda de archivo

La historia del diseñador. Cedida

25 años sobre la pasarela dan para construir mucho más que una sucesión de colecciones. También permiten mirar atrás, reconocer códigos propios y entender cómo evoluciona una firma sin perder su identidad.

Eso es lo que propone Roberto Torretta con Archivo 25, una exposición que repasa algunos de los momentos más representativos de su trayectoria a través de la fotografía.

La muestra reúne 24 imágenes tomadas en desfiles celebrados entre 1999 y 2024 y protagonizadas por nombres como Nieves Álvarez, Eugenia Silva, Carmen Kass, Karolína Kurková, Liya Kebede, Isabeli Fontana o Rosie Huntington-Whiteley.

Más que ordenar su historia de forma cronológica, el recorrido permite observar cómo han cambiado las siluetas, los volúmenes, las proporciones, los tejidos y las texturas de la casa.

La sastrería precisa, las líneas depuradas, los contrastes de materiales y ese equilibrio entre sobriedad y sensualidad aparecen como algunos de los elementos que han acompañado al diseñador durante este cuarto de siglo.

La celebración se completa con la apertura del primer pop-up store de Roberto Torretta, donde pueden descubrirse y adquirirse las colecciones de otoño/invierno para mujer y hombre.

Una oportunidad para acercarse al pasado y al presente de uno de los nombres más reconocibles de la moda española.

¿Dónde? LaFinca Grand Café, Pozuelo de Alarcón.

Sello barcelonés

Disfruta del modernismo en la Ciudad Condal. Cedida

Detrás de algunas de las imágenes más reconocibles del modernismo catalán aparece un nombre mucho menos popular que el de Gaudí.

Josep Maria Jujol, arquitecto, artista y artesano, protagoniza ahora una gran exposición en el Museu Nacional d'Art de Catalunya que invita a descubrir la obra de una figura imprescindible para entender la creatividad de principios del siglo XX.

Jujol, de Perejaume parte de un legado extraordinario: más de 10.000 documentos, objetos y piezas de mobiliario donados por la familia del arquitecto al COAC y al MNAC.

El encargado de enfrentarse a este inmenso archivo ha sido el artista y poeta Perejaume, que plantea la muestra no como una retrospectiva convencional, sino como una aproximación personal al universo de Jujol.

Color, materiales reutilizados, formas inesperadas y una manera muy libre de entender la arquitectura atraviesan un recorrido que permite mirar con otros ojos algunos de los códigos asociados al modernismo.

Junto a las piezas de Jujol aparecerán también obras de figuras como Antoni Gaudí, Bruno Taut, Vladímir Tatlin o Henri Matisse, ampliando las conexiones entre arquitectura, diseño y arte.

La exposición forma parte además de la programación de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026, una oportunidad para recuperar a creadores que quedaron durante demasiado tiempo a la sombra.

¿Dónde? Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona.