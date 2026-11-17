María Sánchez, maquilladora: "Para combatir la flacidez del rostro, aplica el truco de la diadema invertida con base"

La pérdida de firmeza es uno de los cambios que más se hacen notar en el rostro con el paso de los años. A partir de los 30, la producción de colágeno y elastina disminuye progresivamente, lo que puede provocar que la piel pierda elasticidad y que el óvalo facial se vea menos definido.

Aunque existen tratamientos estéticos para mejorar su aspecto, el maquillaje también permite disimular visualmente estos cambios. Para ello, conocer dónde y cómo aplicar cada producto puede marcar la diferencia, especialmente cuando buscamos un acabado natural que no acentúe las líneas de expresión.

La maquilladora María Sánchez propone recurrir a una técnica poco conocida: la diadema invertida. Un sencillo truco que consiste en aplicar una última capa de base de maquillaje siguiendo la línea de la mandíbula para crear un efecto óptico de mayor firmeza y redefinir el contorno del rostro.

Qué es la diadema invertida

A medida que pasa el tiempo, la piel cambia y las necesidades de cuidado y de maquillaje varían según la etapa de la vida. Lo que funciona bien para una piel joven puede no ser lo más favorecedor para una piel madura, y viceversa.

Además, cuando nuestra piel va perdiendo firmeza y aparecen las primeras arrugas, es importante tener en cuenta una serie de técnicas si no queremos conseguir un efecto indeseado, y marcar más la textura y las líneas de expresión.

De acuerdo con la maquilladora María Sánchez, el truco de la diadema invertida es una de las técnicas que siempre utiliza para mitigar los efectos del paso de la edad.

Para ello, la experta aplica base "alrededor del tercio inferior", es decir, en la zona de piel que rodea la mandíbula, justo debajo del pómulo, y justo debajo de donde aplicaríamos el contorno y bronceador.

Sánchez sigue la forma de una "diadema invertida" que va desde una oreja hasta la otra, en forma de U. Sin embargo, es importante realizar la técnica una vez hemos acabado de maquillarnos todo el rostro, y hemos aplicado otros productos como el colorete o el bronceador.

Aplicar una capa adicional de base, o incluso de corrector en un tono ligeramente cercano al color natural de la piel o más clarito, puede redefinir el contorno facial.

Al hacerlo en forma de "diadema invertida", es decir, dibujando con precisión desde la parte inferior de las orejas, a lo largo de la línea mandibular, descendiendo suavemente hacia el mentón y subiendo de nuevo hacia el otro lado del rostro, se crea un marco limpio y visualmente levantado.

El objetivo es crear una ilusión óptica de firmeza y esculpido. La aplicación de la base atenúa la transición entre el cuello y el rostro, al tiempo que suaviza sombras naturales que puedan acentuar la flacidez.

Mientras el colorete aporta frescura y el bronceador profundidad, esta capa final de base actúa como un velo perfeccionador que redefine contornos con precisión.