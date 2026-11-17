María José, cocinera: "Para que las patatas tengan más sabor, no hay que cocerlas en agua sino en caldo y añadir azafrán"

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Hay platos de toda la vida que solo el aroma que resulta al cocinarlos recuerda ya a esa cocina de pueblo y a esas recetas que preparaban nuestras abuelas con cuatro ingredientes. Las patatas viudas son uno de esos guisos de toda la vida que nunca pasan de moda en España, especialmente cuando llegan los primeros días de frío.

Se trata de una receta humilde, de las que demuestran que no hace falta añadir carne ni pescado para preparar un plato sabroso y reconfortante. Unas buenas patatas, un sofrito de ajo y cebolla y unas cuantas especias son suficientes para conseguir una comida de cuchara de las que apetecen en otoño e invierno.

Tiene, además, la ventaja de ser una elaboración económica, sencilla y perfecta para esos días en los que no sabemos qué cocinar. Y es que, como ocurre con muchas recetas tradicionales, cada familia tiene su propia versión y sus pequeños trucos para conseguir que el caldo quede más sabroso.

Aunque las patatas viudas se preparan tradicionalmente con agua, también pueden cocinarse con caldo de pollo o de verduras para darles un extra de sabor. Y si además, se cortan de una manera determinada, es posible conseguir que el caldo espese de forma natural, sin necesidad de añadir harina.

Las patatas viudas

María José, la cocinera que está detrás del canal de YouTube de Las Recetas de MJ, compartía hace unos meses su versión de este tipo de guiso tradicional, una preparación que destaca por utilizar ingredientes sencillos y aprovechar el almidón natural de las patatas.

La receta recibe el nombre de patatas viudas porque no lleva carne ni pescado. Su base está formada por patatas, cebolla, ajo, pimentón, comino y unas hebras de azafrán, ingredientes habituales en muchos guisos caseros.

Para prepararla, María José utiliza un kilo de patatas de variedad Monalisa, una opción que recomienda especialmente para los guisos porque ofrece buenos resultados durante la cocción.

La cocinera comienza pelando y picando una cebolla y dos dientes de ajo. Es importante tener ambos ingredientes preparados antes de encender el fugo, ya que el ajo se dora rápidamente y puede quemarse si no se controla el tiempo.

De hecho, uno de los errores más habituales al preparar un sofrito es dejar que el ajo se tueste demasiado. Cuando esto ocurre, puede aportar un sabor amargo que acaba afectando al resultado final. Por eso, María José recomienda incorporar la cebolla en cuando el ajo empieza a tomar color. Después añade una pizca de sal para favorecer que la cebolla suelte parte de su agua y se cocine lentamente.

Para elaborar el guiso utiliza una olla suficientemente alta, que permita incorporar las patatas y cubrirlas con la cantidad necesaria de agua o caldo. El sofrito se prepara con un chorrito generoso de aceite de oliva, en el que se cocinan el ajo y la cebolla hasta que comienzan a ablandarse.

Mientras tanto, la cocinera pela las patatas y las lava enteras, un detalle importante porque después las cortará de una manera especial para aprovechar su almidón.

Espesar el caldo

Uno de los pasos fundamentales de esta receta está en la forma de cortar las patatas. En lugar de hacer cortes limpios con el cuchillo, María José recomienda chascarlas. Esta técnica consiste en introducir el cuchillo en la patata y, antes de terminar el corte, hacer un pequeño movimiento para romper el trozo.

De esta manera, la superficie queda irregular y se facilita que parte del almidón de la patata pase al líquido durante la cocción. Ese almidón es precisamente el que ayuda a espesar el caldo de forma natural, sin necesidad de incorporar harina ni otros espesantes.

Por eso, la cocinera insiste en lavar las patatas antes de trocearlas. Si se enjuagan después de chascarlas, se puede eliminar parte del almidón superficial que interesa conservar para el guiso.

Una vez cortadas, las incorpora directamente a la olla junto con el ajo y la cebolla, y las rehoga a fuego alto durante unos instantes. Después añade dos cucharaditas de pimentón dulce de la Vera y una cucharadita de comino en polvo, dos especias que aportan buena parte del sabor característico de esta receta.

El pimentón también es responsable del color rojizo del caldo, mientras que el comino proporciona un aroma ligeramente terroso que combina especialmente bien con las patatas. Es importante remover las especias rápidamente y añadir el líquido poco después para evitar que el pimentón se queme y amargue.

Agua o caldo

Aunque las patatas viudas se han preparado tradicionalmente con agua, María José explica que también se puede utilizar caldo de pollo o de verduras. La principal ventaja de esta alternativa es que permite conseguir un guiso con más sabor sin necesidad de añadir otros ingredientes.

El caldo de verduras es una buena opción para mantener la receta sin productos cárnicos, mientras que el de pollo aporta un sabor diferente y más intenso. En cualquier caso, conviene elegir un caldo que no sea excesivamente salado, ya que durante la cocción parte del líquido se evaporará y los sabores se concentrarán.

En su lista de ingredientes, María José utiliza agua en cantidad suficiente para cubrir las patatas, aunque deja abierta la posibilidad de sustituirla por caldo. Una vez incorporado el líquido, espera a que el guiso comience a hervir para comprobar el punto de sal.

En ese momento añade ocho hebras de azafrán, que aportan aroma y un toque de color al conjunto. Después baja el fuego y deja que las patatas se cocinen lentamente durante unos 20 o 30 minutos, hasta que estén tiernas.

La cocción suave permite que las patatas vayan soltando almidón y que el caldo adquiera poco a poco una consistencia ligeramente espesa. El resultado es un guiso sencillo, aromático y de los que piden pan, perfecto para servir bien caliente con un poco de perejil fresco picado por encima.

Ingredientes de las patatas viudas Ingredientes de patatas viudas Patatas de variedad Monalisa, 1 kg

Cebolla, 1 unidad

Ajo, 2 dientes

Comino en polvo, 1 cucharadita

Pimentón dulce de la Vera, 2 cucharaditas

Azafrán, 8 hebras

Agua o caldo, cantidad suficiente para cubrir las patatas

Perejil fresco, al gusto

Sal al gusto

Aceite de oliva virgen extra Paso 1 Pela la cebolla y los dos dientes de ajo. Pica ambos ingredientes en trozos pequeños y déjalos preparados antes de comenzar con el sofrito. Paso 2 Coloca una olla alta a fuego medio y añade un chorrito generoso de aceite de oliva. Paso 3 Incorpora el ajo picado y deja que se cocine durante unos instantes. En cuanto empiece a dorarse, añade la cebolla para evitar que el ajo se queme. Paso 4 Agrega una pizca de sal y remueve. Deja que la cebolla se sofría lentamente hasta que esté blanda y ligeramente transparente. Paso 5 Mientras se prepara el sofrito, pela las patatas y lávalas enteras bajo el grifo. Después escúrrelas bien. Paso 6 Corta las patatas chascándolas. Para hacerlo, introduce el cuchillo en cada pieza y rompe el trozo antes de completar el corte, de manera que los bordes queden irregulares. Paso 7 Incorpora las patatas directamente a la olla con el ajo y la cebolla. Sube ligeramente el fuego y rehógalas durante un par de minutos, removiendo con cuidado. Paso 8 Añade las dos cucharaditas de pimentón dulce de la Vera y la cucharadita de comino en polvo. Mezcla rápidamente para repartir las especias sin dejar que se quemen. Paso 9 Vierte agua hasta cubrir las patatas. Si prefieres un guiso con más sabor, puedes utilizar caldo de pollo o de verduras en su lugar. Paso 10 Sube el fuego y espera a que el líquido comience a hervir. En ese momento, prueba el caldo y rectifica la cantidad de sal. Paso 11 Incorpora las ocho hebras de azafrán y remueve suavemente para distribuirlas por toda la preparación. Paso 12 Baja el fuego y deja que las patatas se cocinen a fuego lento durante unos 20-30 minutos, hasta que estén tiernas al pincharlas con un tenedor. Paso 13 Comprueba la consistencia del caldo. Si ha quedado demasiado líquido, puedes aplastar un par de trozos de patata contra el lateral de la olla para ayudar a espesarlo. Paso 14 Apaga el fuego y deja reposar el guiso unos minutos antes de servirlo. Reparte las patatas en platos hondos y termina con un poco de perejil fresco picado por encima.

El secreto de los guisos

Como ocurre con muchas recetas tradicionales, el resultado depende más de pequeños detalles que de utilizar una larga lista de productos. Elegir una variedad de patata adecuada, preparar un buen sofrito y controlar el tiempo de cocción son algunos de los aspectos que más influyen en el resultado final.

También es importante no remover demasiado el guiso cuando las patatas comienzan a ablandarse, ya que podrían romperse y terminar convirtiéndose en un puré. Si se quiere conseguir un caldo más espeso, lo mejor es mover suavemente la olla o aplastar algún trozo de patata, en lugar de añadir harina.

Además, este tipo de guisos suelen ganar consistencia cuando reposan unos minutos, porque el almidón continúa ayudando a ligar el caldo.