Paula, limpiadora en España: "En mi país era contable y aquí he tenido que aprender a limpiar pisos para salir adelante"

En España, el sector de la limpieza es una de las actividades que más empleo genera dentro del sector servicios. De hecho, actualmente da trabajo a más de medio millón de personas, una cifra que refleja la importancia de estos profesionales en el día a día.

Dentro de este ámbito, las mujeres extranjeras tienen una presencia especialmente destacada, sobre todo en el trabajo doméstico. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), alrededor del 45 % de las personas empleadas en los hogares son de nacionalidad extranjera y más del 95 % son mujeres.

Su labor va mucho más allá de mantener casas limpias. En muchos casos, también se ocupan de atender a niños, acompañar a personas mayores o cuidar de familiares dependientes, realizando un trabajo imprescindible para miles de hogares españoles.

Una de esas trabajadoras es Paula Álvarez, una colombiana de 24 años que llegó a España hace tres años buscando nuevas oportunidades. En su país trabajaba en una oficina, pero al emigrar tuvo que reinventarse profesionalmente. "Pasé de ser auxiliar contable en Colombia a limpiar pisos en España", explica en uno de sus vídeos.

Dejar atrás su país y empezar una nueva vida no fue una decisión fácil. De hecho, su familia no terminaba de imaginarla viviendo lejos de casa y realizando un trabajo al que nunca había estado acostumbrada. "Cuando le conté a mi familia que había tomado la decisión de emigrar a España en busca de una mejor calidad de vida y nuevas experiencias no me creían capaz. No les cabía en la cabeza que la niña de la casa, que no sabía ni freír un huevo y se le quemaba el agua hervida fuera capaz de sobrevivir en el exterior y mucho menos limpiando pisos", recuerda en uno de sus vídeos.

La joven cuenta que durante su infancia y juventud apenas tuvo que preocuparse por las tareas del hogar. "En mi casa no me tocaba ni mover un solo dedo porque sí, lo admito, era la mimada de mi abuela y por más que yo le dijera que iba a hacer algo en la casa ella me decía que no, que para eso ella estaba", reconoce.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a sentir que necesitaba descubrir cómo sería su vida lejos de aquella comodidad y aprender a desenvolverse por sí misma.

"Muchos se preguntarán que por qué dejé un trabajo de oficina por algo tan difícil como es migrar. Y es que no solo es la estabilidad económica o laboral, sino la del hogar. Siempre viví con mis abuelos y aunque yo aportaba económicamente en la casa, para nadie es un secreto que en la casa de los abuelos o de los padres se tiene todo", señala.

Pero su decisión no respondía únicamente a cuestiones económicas. Paula tampoco quería imaginarse dentro de unos años haciendo exactamente lo mismo, sin haber conocido otros lugares ni vivido nuevas experiencias. Esa inquietud fue la que finalmente la animó a trasladarse a España con su pareja.

Aunque sabía que empezar de cero supondría enfrentarse a muchas dificultades, tenía presente un consejo de su abuelo que terminó dándole el impulso que necesitaba. "Mi abuelo siempre me dijo que saliera adelante y que viviera la vida que ellos no vivieron. Eso fue lo que me impulsó a volar. Sonará raro para muchos, pero en el fondo siempre sentí que no encajaba. Siempre he querido salir a comerme el mundo, salir de mi zona de confort", explica.

Así fue como emprendió el viaje con muy pocas pertenencias y muchas ganas de descubrir qué le esperaba. "Una maleta de 10 kg, con 2 vaqueros, 4 blusas y 2 pares de zapatos, sin saber nada de lo que nos esperaba". Desde entonces, ha tenido que adaptarse a un país diferente y aprender a salir adelante por sus propios medios.

Aprender a limpiar casas

Instalarse en España también significó asumir responsabilidades que hasta entonces apenas conocía. "La niña de casa que tuvo que aprender a limpiar y a cocinar para poder sobrevivir en un país nuevo, me llevó a descubrir que me gusta la cocina. Me tocó aprender a limpiar. El que ha emigrado sabe que una se tiene que volver lo que nunca ha sido", asegura.

Tres años después, Paula utiliza TikTok para contar cómo ha cambiado su vida y compartir los aprendizajes que le ha dejado la experiencia. "Hasta el día de hoy estoy súper orgullosa de mí misma. Ver hasta dónde he llegado y todo el camino que me falta porque no piensen que me quiero quedar toda la vida trabajando en limpiezas", afirma.

Y es que, aunque actualmente se gana la vida limpiando viviendas, la joven no considera que este sea su destino profesional definitivo. Entre sus objetivos están continuar aprendiendo, encontrar nuevas oportunidades e incluso poner en marcha su propio negocio.

"Soy una soñadora despierta, pero eso es lo que me mantiene en pie, vivir soñando hasta conseguirlo. Y si muchas personas lo han conseguido y lo han logrado ¿por qué yo no? Soy una auxiliar contable limpiando pisos, pero esto es solo el comienzo".