Sofía, 33 años: "Dejé el trabajo a la semana. Llegaba a casa con ansiedad y no quería estar ahí"

Trabajar en hostelería puede implicar horarios partidos, fines de semana y jornadas de gran intensidad. Sin embargo, las particularidades del sector no justifican incumplir los derechos laborales ni convertir la falta de descanso en una práctica habitual.

El testimonio de Sofía Chaves, una camarera de 33 años y madre de dos hijos, vuelve a poner el foco sobre la precariedad que denuncian algunos trabajadores.

La joven decidió abandonar su puesto después de apenas una semana en una cafetería del Centro Comercial Gran Plaza, en Roquetas de Mar (Almería).

Lo que le habían presentado como un contrato de 40 horas semanales terminó convirtiéndose, según explica, en jornadas de 48 horas, con un único día de descanso y dificultades para organizar su vida familiar.

En una entrevista concedida a NoticiasTrabajo, Sofía ha relatado las condiciones que encontró al incorporarse al establecimiento. Su intención ahora es llevar el caso ante la Inspección de Trabajo para que se investiguen los hechos.

Contrato sin respetar

Las condiciones que le ofrecieron durante la entrevista de trabajo, asegura, distaban bastante de las que terminó encontrándose.

"Me dijeron que sería una jornada semanal de 40 horas, pero acabé trabajando 48, con turno partido todos los días, de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 22:00 horas de la noche, sin respetar el descanso de 12 horas entre turnos que establece la ley", explica.

Por ese trabajo percibía, según su relato, 1.200 euros netos mensuales. Una cantidad que considera insuficiente teniendo en cuenta las horas que realizaba y las condiciones en las que debía desempeñar sus funciones.

El Estatuto de los Trabajadores establece un descanso mínimo de 12 horas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente. También fija un descanso semanal mínimo de día y medio ininterrumpido, que puede acumularse por periodos de hasta 14 días.

Modificación de horarios

Otro de los problemas que encontró fue la falta de planificación. Los turnos se anotaban en un cuaderno con los nombres de los empleados y la encargada enviaba una fotografía del horario cuando apenas quedaban unas horas para comenzar la semana.

"Me enviaban el horario de la semana el domingo de antes", recuerda. Esta práctica le impedía organizar con antelación sus responsabilidades personales y familiares, especialmente teniendo en cuenta que tiene dos hijos a su cargo.

La normativa laboral establece que, cuando se produce una distribución irregular de la jornada, el trabajador debe conocer el día y la hora de prestación de sus servicios con un preaviso mínimo de cinco días, salvo que exista una regulación específica aplicable.

Sofía también denuncia irregularidades en el registro horario. Según cuenta, los empleados tenían que firmar una hoja en la que figuraba que disfrutaban de dos días libres semanales, aunque en la práctica solo descansaban uno. "Nos obligaban a poner que descansábamos dos días", asegura.

El registro diario de jornada es obligatorio en España y debe reflejar fielmente las horas de inicio y finalización del trabajo. Su finalidad es evitar que las horas extraordinarias o los excesos de jornada queden ocultos.

'Llegaba a casa con ansiedad'

Más allá de las condiciones laborales, la experiencia terminó afectando a su bienestar emocional y a su capacidad para conciliar. Sofía es madre separada y necesitaba recurrir a su madre para poder atender a sus hijos durante los turnos de tarde.

"Soy madre separada con dos niños. Tenía que dejar a mis hijos con mi madre, porque yo no llegaba a casa hasta las diez y media de la noche y con mucha ansiedad", explica.

La joven recuerda también el ambiente que encontró en el establecimiento, que describe como especialmente desagradable. "No había compañerismo", afirma. Asegura que el trato recibido le generaba nerviosismo incluso antes de comenzar cada jornada.

"Esos nervios de cuando vas a llegar a un lugar y sabes que no quieres estar ahí porque sabes lo que va a pasar", relata.

La empresa lo niega

Después de compartir su experiencia en redes sociales, otra extrabajadora del mismo establecimiento se puso en contacto con ella para contarle situaciones que, según su versión, también había vivido durante su etapa en la cafetería.

Sofía asegura que tiene intención de denunciar lo ocurrido ante la Inspección de Trabajo. "Los convenios están para cumplirse, y si no denunciamos y no decimos nada, esto va a seguir así", sostiene.

La propietaria de la cafetería, consultada por NoticiasTrabajo, rechazó las acusaciones de la exempleada y aseguró que «la extrabajadora miente». También cuestionó que Sofía pudiera valorar el funcionamiento del negocio después de solo seis días trabajando allí.

"Esto ha sido una pataleta infantil", afirmó la responsable, que defendió que su establecimiento lleva más de veinte años abierto y que nunca había tenido problemas similares.

La empresaria animó a la extrabajadora a acudir a la Inspección de Trabajo si consideraba que se habían vulnerado sus derechos. Por el momento, las acusaciones de Sofía y la versión de la propietaria son contradictorias y será necesario investigar los hechos para determinar si existieron irregularidades.