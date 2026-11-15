'La Ordenatriz' te cuenta qué hacer con las toallas: "Si no tienes secadora plánchalas, se quedarán como el primer día"

Hay elementos en nuestro hogar que, aunque utilizamos a diario, muchas veces pasan desapercibidos. Las toallas son uno de ellos. Nos acompañan desde primera hora de la mañana, después de una ducha, al lavarnos las manos o durante nuestra rutina de cuidado facial.

Un artículo imprescindible que, además de cumplir una función práctica, aporta comodidad y bienestar a esos pequeños momentos que forman parte de nuestro día a día.

Pero su importancia va mucho más allá de secarnos. Una buena toalla debe ser suave, absorbente y agradable al contacto con la piel, especialmente después del baño.

Además, su presencia también influye en el aspecto del cuarto de baño, donde los colores, los tejidos y la manera de colocarlas pueden contribuir a crear un espacio más acogedor, cuidado y ordenado.

Sin embargo, precisamente por su uso constante, las toallas requieren una atención especial. La humedad, los restos de productos de higiene y el contacto diario con nuestra piel hacen que sea fundamental lavarlas y secarlas correctamente.

Y es que, en ocasiones, después de pasar por la lavadora, descubrimos que han perdido esa suavidad que tanto nos gustaba.

Su tacto se vuelve más áspero, las fibras parecen endurecerse y ya no resultan tan agradables como cuando las estrenamos. Por eso la pregunta para 'La Ordenatriz' es: ¿Cómo podemos lavar las toallas para que queden suaves y "mulliditas"?

No te preocupes, aunque pueda ser una pregunta frecuente, Begoña Pérez nos da las claves para que después de lavarlas tus toallas recuperen ese tacto del primer día.

Es importante atender bien a los consejos de nuestra experta para que el resultado sea el esperado, y el primer paso a seguir es no lavar muchos juegos a la vez.

¿Cómo vamos a hacer esa distinción? Pues la haremos por juegos, así que por cada lavado introduciremos solamente un juego de toallas, y si no es posible, como mucho otro, pero de un tono parecido, para no llenar demasiado el tambor de la lavadora.

En este proceso también utilizaremos ingredientes que podemos encontrar por casa. En este caso 'La Ordenatriz' nos recomienda echar 250 ml de vinagre, pero cuidado, ha de ser vinagre de limpieza, no el vinagre de la cocina.

También añadir 2 cucharadas de sal , todo esto dentro ya del tambor, para así suavizar la ropa, además del detergente correspondiente.

Debes de tener cuidado con el color de los tejidos. Pexels

Pero nuestra experta Begoña Perez no se queda ahí, porque nos ofrece un segundo paso casi más importante que el primero. En el caso de las toallas, los grados del programa de la lavadora importan: si el color de tus toallas es oscuro, no debes ponerlo a más de treinta grados.

Si por el contrario, las toallas son claras esto es lo que dice nuestra experta: “Al ser de un tono claro, lo puedo poner hasta 40 o 60 grados”.

Y por último, el paso final. Lo ideal después del lavado sería meterlas en la secadora para que recuperen esa suavidad, pero en caso de no tener, la alternativa es plancharlas para conseguir ese tacto.

Al final, son esas pequeñas cosas las que también hacen que nos sintamos a gusto en casa. Porque cuidar nuestro hogar no siempre requiere grandes cambios, sino prestar un poco más de atención a los objetos que nos acompañan cada día.

Y las toallas, aunque parezcan algo insignificante, también merecen ese cuidado al igual que el resto de tu ropa, por eso sigue estos consejos al pie de la letra y quedarás satisfecha.