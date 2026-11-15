María y Estefanía, carniceras: "Hay una pieza de ternera que se agota nada más ponerla en el mostrador; es de las más tiernas"

Elegir un buen filete de ternera no siempre es sencillo. En las carnicerías encontramos diferentes cortes, con precios y características que pueden variar considerablemente. Aunque muchos consumidores se fijan principalmente en el aspecto de la carne, los profesionales saben que las piezas más bonitas no siempre son las más tiernas.

Así lo explican María y Estefanía, dos carniceras de Salamanca que comparten consejos sobre carne a través de su cuenta de TikTok @lacarniceriadesalamanca.

En uno de sus vídeos han revelado cuál es una de las piezas de ternera más apreciadas por sus clientes habituales. Se trata de un corte que puede pasar desapercibido por su apariencia, pero que destaca por su ternura.

"Hay una pieza que cada vez que la colocamos en el mostrador desaparece", aseguran las carniceras, que explican que es precisamente la que "compra la gente que sabe de verdad".

Lo curioso es que no se trata del solomillo ni de uno de los cortes más conocidos. Es una pieza que recibe diferentes nombres dependiendo de la zona de España y que tiene una característica que permite reconocerla fácilmente.

La pieza más buscada

Las carniceras explican que se trata de la espaldilla de ternera, conocida también como filete del niño, solomillo falso o filete del carnicero.

Esta pieza procede de la parte delantera del animal, concretamente de la zona de la paletilla. Es un corte que destaca por su ternura, aunque presenta una particularidad que puede hacer que algunos compradores lo descarten al verlo en el mostrador.

"Tiene el nervio por dentro", señalan María y Estefanía, que reconocen que esta característica hace que la pieza resulte menos atractiva a primera vista.

A pesar de ello, insisten en que no hay que dejarse llevar por su apariencia. "Hay piezas feas que muchas veces son las mejores", explican en el vídeo.

El nervio central es uno de los rasgos más reconocibles de la espaldilla. Se trata de tejido conjuntivo que atraviesa la pieza y que puede retirarse durante el despiece para obtener filetes más limpios.

Por sus características, es una carne que puede utilizarse para distintas preparaciones. Su resultado depende del corte, del grosor de los filetes y de la forma de cocinarlos.

Cómo conseguir filetes tiernos

Uno de los errores más habituales al comprar carne es pensar que los cortes con mejor apariencia son necesariamente los que ofrecen mejores resultados en la cocina.

La ternura de un filete depende de varios factores, como la parte del animal de la que procede, la cantidad de tejido conjuntivo que contiene y el tratamiento que recibe antes de llegar al mostrador.

En el caso de la espaldilla, es importante tener en cuenta la presencia de ese nervio central. Si se quiere preparar a la plancha, pedir al carnicero que retire el tejido más duro puede ayudar a conseguir una textura más agradable.

También conviene prestar atención a la cocción. Cuando los filetes son finos, cocinarlos durante demasiado tiempo puede hacer que pierdan jugosidad y queden más secos.

Por eso, antes de elegir una pieza únicamente por su aspecto, puede resultar útil preguntar al profesional qué corte recomienda para la receta que se quiere preparar.

Es precisamente lo que defienden María y Estefanía con su consejo. La espaldilla puede no ser la pieza más vistosa del mostrador, pero, según cuentan, es una de las que más rápido desaparecen de su carnicería.