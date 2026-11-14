Zuriñe, camarera: "Cada vez viene menos gente al bar. Los supermercados venden comida preparada barata y no podemos competir"

La expansión de los supermercados con espacios para comer preocupa a los pequeños hosteleros, que denuncian la dificultad de competir con sus precios y reclaman condiciones más equilibradas.

Comer fuera de casa ya no significa necesariamente sentarse en un bar o restaurante. Cada vez más supermercados ofrecen platos preparados, mesas y microondas para quienes buscan una comida rápida sin gastar demasiado.

Una alternativa que gana terreno en España y que está poniendo en dificultades a algunos negocios tradicionales de hostelería. El fenómeno, conocido popularmente como mercaurantes, ha abierto un enfrentamiento entre las grandes cadenas de distribución y los pequeños establecimientos.

Mientras los consumidores encuentran opciones económicas, los hosteleros advierten de que resulta complicado mantener sus precios y cubrir los gastos de funcionamiento.

Una de las profesionales que ha denunciado esta situación es Zuriñe Rodríguez, trabajadora de la cafetería Izaro, en Bilbao, quien asegura que la presencia de supermercados con comida preparada está afectando directamente a la afluencia de clientes.

"Hay menos gente. Trabajan con unos precios muy bajos, con lo cual hacen la puñeta a cualquier local que esté cerca del supermercado", declaró en una entrevista publicada por el periódico Deia en abril de 2026.

Los gastos de un local

Para Rodríguez, el problema no se limita a que los supermercados vendan comida más barata. Los establecimientos hosteleros deben asumir numerosos costes, desde el alquiler y los suministros hasta los salarios, la materia prima y el mantenimiento de las instalaciones.

A ello se suma el encarecimiento de los alimentos, que ha reducido los márgenes de muchos negocios. La trabajadora explica que los restaurantes no siempre tienen capacidad para absorber las subidas de sus proveedores sin trasladarlas al consumidor.

"Ellos marcan el precio y al final lo paga el cliente, porque si no, no se puede. Un local tiene muchísimos gastos", sostiene, poniendo el acento en las dificultades económicas que afronta la hostelería.

Su preocupación también alcanza al futuro del menú del día, una fórmula especialmente arraigada entre trabajadores que comen fuera de casa y que ahora encuentran alternativas más económicas en los supermercados.

Una situación injusta

La situación también preocupa a Yolanda Peña, del bar La Catedral, situado frente al estadio de San Mamés, en Bilbao. Su establecimiento tiene enfrente una conocida cadena española de supermercados a la que acuden numerosos estudiantes universitarios de la Escuela de Ingeniería.

Peña considera que esta competencia perjudica al pequeño comercio hostelero y cuestiona que otros negocios puedan ofrecer productos similares a precios considerablemente inferiores.

"No es justo. Encima, hoy en día está todo mal hecho, porque los estancos también venden latas, a precios mucho más bajos que en un bar", lamenta.

La hostelera reconoce que el precio es determinante para los consumidores, especialmente entre los más jóvenes, que buscan alternativas asequibles para comer durante su jornada académica.

"Lógicamente, van porque los precios son muy baratos", admite al referirse a los estudiantes que compran comida en el supermercado cercano.

Igualdad de condiciones

Las críticas de estas trabajadoras coinciden con una reivindicación que ha llegado hasta la patronal Hostelería de España, que reclama equiparar las obligaciones de los supermercados con zonas para comer y las de los establecimientos tradicionales cuando desarrollen actividades equivalentes.

En octubre de 2026, la organización trasladó a los partidos políticos una propuesta para revisar las condiciones fiscales, sanitarias y laborales de estos espacios. Su objetivo es evitar diferencias regulatorias que puedan perjudicar a bares y restaurantes.

Sin embargo, la legislación española permite que los supermercados dispongan de zonas de degustación. El Real Decreto 1021/2022 regula estos espacios y establece determinadas exigencias de higiene y seguridad alimentaria.

La cuestión jurídica reside en determinar cuándo esa actividad deja de ser complementaria y empieza a funcionar como un restaurante convencional, según explica la profesora de Derecho mercantil Anna Ruiz, de la UOC.

Mientras se debate una posible revisión normativa, trabajadoras como Zuriñe y Yolanda afrontan una transformación de los hábitos de consumo que obliga a la hostelería tradicional a competir por clientes cada vez más pendientes del precio.