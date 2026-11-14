Imagen de ilustración de una familia en París. La imagen no corresponde a Eva ni a sus familiares. iStock

Eva, cuidadora colombiana en España: "Los españoles que creen que vivimos de 'paguitas' en realidad nos admiran"

El debate sobre las ayudas sociales en España vuelve a situar a la población inmigrante en el centro de una discusión marcada por los prejuicios. Las llamadas 'paguitas' se utilizan con frecuencia para cuestionar las prestaciones que reciben las personas extranjeras, aunque detrás de cada ayuda existan requisitos económicos, administrativos y, en muchos casos, de residencia.

Las cifras permiten poner algo de perspectiva a esta discusión. Los extranjeros representan el 17,5 % de los titulares del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el 29 % de quienes perciben rentas mínimas autonómicas, según los datos facilitados.

Al mismo tiempo, millones de trabajadores extranjeros cotizan a la Seguridad Social y sostienen sectores fundamentales de la economía española, entre ellos los cuidados y el empleo doméstico. Eva es una de ellas, quien ha querido responder a quienes acusan a los inmigrantes de vivir de las llamadas 'paguitas' y reivindicar el esfuerzo que hay detrás de empezar una nueva vida lejos de su país.

La vida de Eva

Durante dos años, Eva y su familia vivieron en una habitación, compartiendo cocina y adaptándose a un espacio reducido en el que tenían que organizar toda su vida cotidiana.

No disponían de zonas comunes propias y cada día suponía un esfuerzo para convivir en unas condiciones difíciles.

"Nadie ve las renuncias ni las noches apretadas tras la pantalla. Empezar de cero en otro país no es un camino de rosas, pero cada esfuerzo en esa habitación valió la pena para construir lo que tenemos hoy", relata en un vídeo de sus redes sociales.

Ahora, después de superar aquella etapa, Eva vive en un piso junto a su familia. Una evolución que, según explica, ha sido fruto del esfuerzo y del trabajo, pero que no le ha evitado recibir críticas de quienes cuestionan la situación de las personas extranjeras en España.

Precisamente por eso, Eva ha querido responder a quienes la han insultado y acusan a los inmigrantes de vivir de las llamadas 'paguitas'. "A mí la verdad es que sí me ofenden cuando ven a una mamá migrante con hijos y ya creen que es que vive del cuento", afirma.

La colombiana considera que detrás de algunos de esos comentarios existe una actitud que va más allá del rechazo a las ayudas sociales.

"Yo creo que ese odio no es sino admiración solapada. Porque ver llegar a alguien con una mano adelante y la otra atrás y, aun así, salir adelante de trabajo, le duele al que no es capaz", sostiene.

Eva también quiere dejar claro que su experiencia con la población española no se limita a las críticas. Durante su estancia en el país ha encontrado personas que la han tratado con respeto y que valoran el esfuerzo de quienes emigran para buscar oportunidades.

"Y ojo, que tampoco voy a generalizar, porque gracias a Dios también he encontrado españoles hermosos, gente bella, empática y de un corazón gigante, que sí valoran las ganas del que viene a luchar y que, sobre todo, también viene a sumar", afirma.

Sin embargo, su mensaje también se centra en quienes han dudado de su esfuerzo.

"A esas personas que me insultaron, que me hablaron tan mal de corazón, yo espero que así como tienen la boca grande sean personas supertrabajadoras que de verdad estén sumando a este país y no que se la pasen brincando de paro en paro y viviendo de las famosas pagas que tanto critican", reprocha.

Las ayudas sociales en España

La percepción de que las personas extranjeras reciben ayudas públicas por el simple hecho de llegar a España no se corresponde con el funcionamiento del sistema de protección social.

No existe una prestación general de bienvenida ni un pago automático por tener hijos o proceder de otro país. Cada programa tiene sus propias condiciones y exige acreditar una situación determinada.

"La gente cree que nos reciben en el aeropuerto con un cheque de dinero", explica Eva, "qué más quisiéramos".

Una de las principales prestaciones es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), creado en 2020 para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social.

Se trata de una renta dirigida a personas que viven solas o forman parte de una unidad de convivencia cuyos ingresos y patrimonio se encuentran por debajo de los límites establecidos. La cuantía depende de la composición familiar y de los recursos económicos disponibles.

Para solicitarlo, las personas extranjeras deben acreditar, con carácter general, residencia legal y efectiva en España durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud.

También deben demostrar que cumplen los umbrales económicos exigidos y que su unidad de convivencia lleva constituida un mínimo de seis meses. Existen excepciones para determinados colectivos, como las víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos.

Por tanto, una persona que acaba de llegar al país no puede solicitar el IMV por el mero hecho de encontrarse en una situación económica complicada. Tampoco basta con tener hijos a cargo o carecer de empleo: la Seguridad Social estudia los ingresos, el patrimonio y las circunstancias de todos los integrantes de la unidad familiar.

La prestación, además, es compatible con el trabajo, siempre que se respeten los límites económicos establecidos.

"Yo no critico las ayudas, ojalá nos hubieran echado una mano cuando realmente la pasamos mal", afirma la colombiana, "lo que me ofende es que la gente cree que vivimos del cuento".

Junto al IMV existen las Rentas Mínimas de Inserción (RMI), conocidas también como rentas garantizadas, salarios sociales o ingresos mínimos autonómicos.

Son prestaciones gestionadas por las comunidades autónomas para atender a personas y familias que no disponen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

A diferencia del IMV, sus requisitos no son iguales en todo el territorio nacional: cada comunidad establece sus propios criterios de acceso, cuantías, duración y condiciones de residencia.

Los datos del Ministerio de Derechos Sociales correspondientes a 2023 sitúan en el 28,89 % la proporción de titulares extranjeros de estas rentas entre las comunidades y ciudades autónomas que facilitaron información sobre su nacionalidad.

Es el origen del porcentaje que suele redondearse al 29 %. En el caso del Ingreso Mínimo Vital, los extranjeros representaban el 17,52 % de los titulares en los datos de enero de 2025.

Son cifras que se refieren a la nacionalidad de quien figura como titular de la prestación, no necesariamente a todas las personas que viven en el hogar y se benefician de ella.

También hay que distinguir estas ayudas de las prestaciones por desempleo. La conocida como prestación contributiva, o paro, no es una renta asistencial que se conceda por carecer de trabajo, sino un derecho generado mediante las cotizaciones realizadas durante la vida laboral.

Para acceder a ella se exige, entre otras condiciones, haber cotizado al menos 360 días por desempleo durante los seis años anteriores, encontrarse en situación legal de desempleo e inscribirse como demandante de empleo.

Las personas extranjeras que residen legalmente en España también pueden cobrar el paro si cumplen esas condiciones. El SEPE reconoce este derecho tanto a ciudadanos de la Unión Europea como a trabajadores procedentes de terceros países.

Por último, los servicios sociales municipales y autonómicos disponen de ayudas de emergencia para situaciones como la imposibilidad de pagar un recibo, la falta de alimentos o la necesidad urgente de alojamiento.

Todas estas prestaciones tienen algo en común: requieren acreditar que se cumplen unas condiciones concretas. En el caso de la población extranjera, determinados programas exigen también un periodo mínimo de residencia legal en España.

Por eso, como recuerda Eva, llegar al país no significa tener acceso inmediato a una ayuda económica.

"No me imaginé que el tema de las ayudas fuera un tabú en España", cuestiona. Y añade: "No sabéis la cantidad de papeles que piden, de las citas previas, de los requisitos, de filtros".