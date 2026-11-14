Afra Blanco, sobre los salarios en España: "Si los jóvenes cobran poco es por culpa de los empresarios, no de los pensionistas"

Los jóvenes españoles se enfrentan a un mercado laboral en el que tener un empleo ya no garantiza independencia económica. Los menores de 25 años cobran de media 14.800 euros brutos anuales, casi un 47% menos que el conjunto de los trabajadores, según los datos recogidos por la COPE.

La situación se ha complicado en los últimos años por el encarecimiento del coste de vida y, especialmente, de la vivienda. Los salarios no han crecido al mismo ritmo que los alquileres, lo que dificulta ahorrar y obliga a muchos jóvenes a retrasar su emancipación, que ya supera los 30 años de media.

Esta precariedad ha abierto un debate sobre quién tiene la responsabilidad de mejorar las condiciones económicas de las nuevas generaciones. Mientras algunas voces apuntan al gasto en pensiones como uno de los problemas que comprometen el futuro de los jóvenes, la sindicalista Afra Blanco señala directamente a los empresarios.

Los salarios de los jóvenes

La discusión sobre las pensiones se ha convertido en uno de los asuntos recurrentes del debate económico y político en España.

El envejecimiento de la población, el aumento del número de jubilados y las dudas sobre la financiación futura del sistema han alimentado las discrepancias entre quienes consideran necesario reformarlo y quienes defienden mantener su carácter público.

En medio de esta discusión, también ha surgido el debate sobre si las pensiones actuales restan recursos a las generaciones más jóvenes.

Una idea que ha rechazado la sindicalista Afra Blanco durante un debate de laSexta Xplica, quien considera que los bajos salarios juveniles tienen su origen en las condiciones que ofrecen las empresas, no en las prestaciones que reciben los jubilados.

Para la sindicalista, responsabilizar a las prestaciones de jubilación de los bajos salarios de quienes comienzan su trayectoria profesional supone desviar la atención del verdadero problema: las condiciones que ofrecen las empresas.

Blanco considera que los sueldos reducidos, la temporalidad y la falta de estabilidad laboral son factores que explican las dificultades económicas de muchos jóvenes.

Por eso, defiende que la responsabilidad de mejorar sus ingresos debe buscarse en las políticas salariales y de contratación de los empresarios, en lugar de enfrentar sus necesidades con los derechos de los pensionistas.

"Si los jóvenes cobran poco es por culpa del empresario, no del pensionista", insistió. En su intervención, además, también cuestionó a los sectores de la derecha que califican las pensiones de gasto y ponen en duda la viabilidad del sistema público.

Afra Blanco durante otra intervención en Al Rojo Vivo, de laSexta. E.E.

"Para la derecha en general, voy a ser clara y rotunda. Sois un poquito cobardes. Ya hemos escuchado eso de gasto. Cuando hablan de pensiones se habla de gasto. Y la cuestión es que no es un error técnico. Igual que hablan de que precisamente el sistema público de pensiones no es sostenible. No es un error técnico, es una voluntad y una declaración claramente ideológica. Es una forma absolutamente cobarde y deshumanizada", ha manifestado.

La sindicalista ha ido más allá y ha acusado a quienes defienden que el modelo actual no es sostenible de utilizar ese argumento para justificar su privatización.

"Es una forma cobarde y deshumanizada de no decirle a la gente a la cara que lo que queréis es privatizar", ha asegurado.

En su intervención, también reclamó que quienes cuestionan el sistema expliquen qué alternativa ofrecen a las personas que ya están jubiladas.

"Porque si para vosotros es insostenible este sistema público de pensiones, para mí es sostenible, pero si para vosotros no lo es, la pregunta es: ¿y qué proponéis? ¿Qué le proponéis al pensionista?", ha preguntado.

Las pensiones en España

Otro de los argumentos centrales de la sindicalista tiene que ver con el origen de las prestaciones. Blanco ha recordado que las pensiones contributivas están vinculadas a las cotizaciones realizadas durante la vida laboral y ha defendido que recibirlas no debe interpretarse como un privilegio ni como una ayuda concedida por el Estado.

"Las pensiones se pagan con cotizaciones, no con impuestos. Para mí las pensiones ni son un privilegio, ni son caridad, ni son mucho menos una carga. Son una vida entregada al sistema que tiene una vuelta", ha explicado.

La idea que defiende es que los pensionistas reciben una prestación después de haber contribuido al sistema durante sus años de trabajo. Por tanto, considera injusto presentar ese derecho como una carga que perjudica directamente a quienes todavía están trabajando.

Desde el punto de vista técnico, conviene precisar que las cotizaciones sociales son la principal fuente de financiación de las pensiones contributivas, aunque el sistema también recibe transferencias del Estado financiadas con impuestos para cubrir determinadas obligaciones.

La distinción es relevante porque el debate sobre las pensiones no se limita a una única fuente de ingresos, sino que incluye distintas partidas de financiación.

La defensa de Blanco parte de una idea clara: las condiciones económicas de los jóvenes y los derechos de los pensionistas no tienen por qué plantearse como intereses enfrentados.

Que una persona jubilada reciba una prestación por los años que ha trabajado no explica, por sí mismo, que un joven cobre un salario reducido o tenga dificultades para acceder a un empleo estable.