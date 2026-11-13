Cultura, moda y gastronomía son los planes de esta semana. Cedida

Desde el festival Rosa y Negro hasta degustar los primeros menús navideños: los planes de Magas de esta semana

Música, teatro, literatura y arte contemporáneo. Hay propuestas para dejarse llevar por grandes himnos, revisitar la historia desde el humor o descubrir nuevas formas de acercarse a la cultura.

Fuera de Madrid, la fotografía, la moda y la creación participativa ofrecen también buenas excusas para una escapada, con exposiciones y actividades que invitan no solo a mirar, sino también a formar parte de la experiencia.

Y para cerrar el recorrido, la gastronomía pone el acento en las sobremesas, las barras de siempre y los primeros sabores navideños. Una semana pensada para salir, descubrir y compartir.

Las seis esposas de Enrique

Otro punto de vista acompañado de música. SIX El Musical.

La historia de los Tudor cambia de ritmo en Madrid. En lugar de retratos solemnes y relatos contados desde la figura de Enrique VIII, SIX el Musical pone a sus seis esposas en el centro del escenario y las convierte en una girl band dispuesta a contar su propia versión de los hechos a golpe de pop, humor e ironía.

Creado por Toby Marlow y Lucy Moss, el espectáculo imagina a Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr compitiendo en una particular batalla musical para decidir quién sufrió el peor trato por parte del monarca.

Así, estas figuras históricas se transforman sobre el escenario en grandes figuras de la música contemporánea, con ecos de Beyoncé, Adele, Britney Spears, Avril Lavigne o Alicia Keys.

El resultado se acerca más a un concierto que al musical histórico tradicional. Hay números individuales, coreografías, cambios de ritmo y una banda en directo formada íntegramente por mujeres. La versión española, además, está interpretada en castellano y dura aproximadamente 80 minutos sin descanso.

Tras llegar a Madrid en septiembre, el montaje afronta ahora sus últimas semanas de temporada. Puede verse de martes a domingo, con funciones dobles durante el fin de semana.

Una manera irreverente y muy pop de recuperar a seis mujeres históricas que durante siglos quedaron reducidas a una conocida enumeración: divorciada, decapitada, muerta; divorciada, decapitada, salvada.

¿Dónde? Teatro Gran Vía, Gran Vía, 66, Madrid.

Amor, crimen y literatura

Carabanchel se llena de cultura con la tercera edición de Rosa y Negro: debates, talleres y mesas redondas para todos. Cedida

Dos géneros que parecen opuestos, pero que comparten pasiones llevadas al límite, se encuentran este noviembre en Carabanchel. Del 19 al 21, el Festival Rosa y Negro celebrará su tercera edición con más de treinta escritores, ilustradores, cineastas y profesionales de la cultura reunidos en torno a la novela romántica y la negra.

Dirigido y comisariado por Marta Robles, el programa reúne nombres como Alice Kellen, Carmen Posadas, Espido Freire, Blue Jeans, Carlos Zanón, Santiago Díaz o Vanessa Montfort.

Durante tres jornadas habrá mesas redondas, exposiciones, cine, poesía, actividades infantiles y propuestas dirigidas también a estudiantes de los institutos del distrito.

Entre los momentos destacados aparece El amor también mata, una conversación sobre los puntos de contacto entre ambos universos narrativos, y la exposición Amor y crimen en la literatura universal, que cruza los mundos de Jane Austen y Sherlock Holmes a través de ilustraciones y material gráfico.

El true crime, el cómic y la literatura juvenil también tendrán su espacio, antes de que el cine tome el relevo con una sesión de cortometrajes y una tertulia posterior. La entrega de los Premios Rosa y Negro y la actuación del grupo ¡Miau! pondrán el cierre a la edición.

¿Dónde? Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, calle de la Verdad, 29, Carabanchel, Madrid.

David Sims abre su archivo

Disfruta de una exposición de fotografía. Cedida

Hay fotógrafos capaces de convertir una campaña de moda en una imagen que permanece mucho después de que desaparezca la temporada. David Sims pertenece a ese grupo, y ahora la Fundación MOP dedica en A Coruña una gran exposición a uno de los nombres más influyentes de la fotografía contemporánea.

Bajo el título The Hamster Becomes The Problem, la muestra abrirá sus puertas el 21 de noviembre en el Centro MOP del Muelle de Batería. El punto de partida se sitúa a finales de los años 90, cuando Sims comenzó a construir un lenguaje propio mientras intuía los profundos cambios que traería consigo la llegada de la era digital.

Lejos de plantearse como una retrospectiva convencional, el recorrido propone adentrarse en su archivo a través de historias, personajes y conexiones que atraviesan tres décadas de trabajo.

Moda, publicidad y proyectos personales se entrecruzan para revelar una obra en constante diálogo con las transformaciones culturales de cada momento.

La exposición se mueve entre contrastes que definen buena parte del universo de Sims: lo íntimo y lo performativo, lo rebelde y lo delicado, la estética editorial y una mirada casi documental.

En ese cruce aparecen también cuestiones como la identidad, la belleza y la representación, temas que el fotógrafo ha revisado constantemente desde perspectivas distintas.

Una oportunidad para mirar más allá de la imagen de moda y descubrir cómo un archivo personal puede terminar funcionando como retrato de toda una época.

¿Dónde? Centro MOP, Muelle de Batería, A Coruña.

Vermut, gildas y sobremesas

Las comidas con amigas siempre son mejores. Cedida

Hay sitios que funcionan mejor cuando nadie mira demasiado el reloj. En plena Plaza del Carmen, La Barra de Ultramarines estrena temporada con una carta renovada que mantiene intacta su forma de entender Madrid: buen producto, platos para compartir y ese aperitivo que termina convirtiéndose en comida casi sin darse cuenta.

La mejor manera de empezar puede ser una gilda, una anchoa sobre brioche, unas croquetas de jamón o unos boquerones caseros en vinagre. A partir de ahí, la mesa gana fuerza con opciones como la tortilla vaga con alcachofas y espárragos, los calamares a la andaluza o una casquería muy castiza con torreznos, oreja con brava, mollejas y callos.

Si la sobremesa se alarga, aparecen platos con más recorrido: pepito de solomillo, steak tartar con alcaparras fritas, chuletón de vaca madurada, pollo al ajillo o dados de solomillo Strogonoff. También hay arroces en llauna, desde el negro de chipirones hasta el meloso de marisco.

La bebida sigue el mismo espíritu, con vermut casero, sangrías y una selección de vinos de distintas regiones españolas. Todo ello en un espacio que reinterpreta el bar madrileño con hormigón, granito, latón y madera, pero sin perder esa sensación de barra viva y abierta a la plaza.

¿Dónde? Plaza del Carmen, Madrid.

Burberry revela sus secretos

Descubre la historia de los abrigos. Burberry.

Pocas prendas han conseguido sobrevivir a tantas décadas sin perder su identidad.

El trench de Burberry, convertido en uno de los grandes iconos de la moda británica, protagoniza ahora una exposición gratuita en el Victoria and Albert Museum de Londres, donde es posible acercarse a su historia y observar de cerca algunas piezas procedentes de los archivos de la firma.

Bajo el título The Burberry Trench: Crafting an Icon, la muestra recorre la evolución de una prenda que nació vinculada a la funcionalidad y terminó encontrando un lugar permanente tanto en las pasarelas como en el armario cotidiano.

Más allá de su reconocible silueta, el recorrido permite detenerse en la confección, los materiales y los detalles que han acompañado su transformación con el paso del tiempo.

Las piezas de archivo ayudan también a entender cómo una gabardina concebida para enfrentarse al clima británico terminó convirtiéndose en símbolo de elegancia, cine y cultura popular.

Una oportunidad para mirar más allá de una de las prendas más reconocibles de Burberry y descubrir el trabajo artesanal que existe detrás de su aparente sencillez.

La exposición puede visitarse de forma completamente gratuita y sin necesidad de reserva previa, convirtiéndose además en una buena excusa para incluir el V&A en una escapada a Londres.

¿Dónde? V&A South Kensington, Cromwell Road, Londres.

Sábado y pop

Disfruta de una noche a pleno pulmón. Cedida

Hay sábados que piden algo más que una copa. Durante noviembre, UMusic Piano Bar Casa Chicote convierte sus noches en un recorrido por distintas décadas y estilos con una nueva edición de UMusic Sessions, el ciclo que combina sesiones de DJ y actuaciones en directo en pleno centro de Madrid.

El 14 de noviembre con Pop Icons, una sesión que recorrerá la evolución del pop a través de nombres como Madonna, Britney Spears, Lady Gaga o Dua Lipa.

Grandes himnos, estribillos reconocibles y canciones que han acompañado a varias generaciones marcarán una noche pensada para quienes disfrutan reviviendo clásicos sin renunciar a los éxitos más recientes.

Las sesiones empezarán a partir de las 20:00 horas y estarán abiertas tanto a huéspedes como al público general.

¿Dónde? UMusic Piano Bar Casa Chicote, UMusic Hotel Madrid.

Cerámica, sombras y cometas

Adéntrate en el arte contemporáneo. Cedida

Esta vez, el arte no está pensado únicamente para contemplarlo. En la I Bienal Burgos, talleres, conversaciones y acciones colectivas se suman a una muestra que reúne hasta enero a 38 artistas de 21 países.

Comenzará el miércoles 18 con De charla en la Bienal: reflexiones estéticas, un encuentro gratuito en el CAB dirigido por Jaime Alonso para preguntarse por qué nos gustan determinadas cosas y cómo construimos nuestra propia sensibilidad estética.

El viernes 20, la cerámica abandonará su función decorativa para convertirse en sonido. El artista Gerardo Ramos, Konda, dirigirá en la Quinta de San Agustín un taller para crear instrumentos musicales de barro.

Ese mismo día, y también el sábado, Sombras en equilibrio transformará la Llana de Afuera mediante siluetas creadas por los propios participantes hasta formar un mural colectivo inspirado en la obra de Zilla Leutenegger.

Como broche final el domingo con Construir el vuelo, una actividad en torno a la instalación de Luis Gárciga que propone fabricar cometas y hacerlas volar en los alrededores de la antigua capilla del Hospital Militar.

Cuatro formas distintas de acercarse al arte contemporáneo sin necesidad de quedarse simplemente al otro lado de la obra.

¿Dónde? Diferentes espacios de Burgos.

Esta Navidad cebiche y brasas

El regalo de estas navidades. Cedida

No todas las celebraciones navideñas tienen que girar alrededor de los sabores de siempre. En La Mar Madrid, las fiestas se trasladan este año a Perú con tres menús pensados para compartir en grupo y recorrer distintas facetas de una cocina marcada por el producto marino, las brasas y las influencias nikkei y criollas.

La propuesta se divide en tres recorridos. Pacífico incluye platos como croqueta de ají de gallina, cebiche limeño, tiradito criollo, chicharrón de pescado y chaufa aeropuerto.

Amazonas apuesta por elaboraciones como tortita de choclo con mariscos, wantaco nikkei de ventresca de atún, cebiche Máncora, anticucho de corazón y arroz con mariscos.

La opción más completa, Mediterráneo, incorpora conchitas asadas con emulsión de parmesano, cebiche almendrado de atún rojo, pulpo anticuchero, calamar a la brasa y arroz con pato.

Los tres menús incluyen cóctel de bienvenida, agua, vino seleccionado y un tres leches con coco y helado de manjar como cierre.

Pensados para comidas de empresa, reuniones familiares o encuentros entre amigos, están disponibles para grupos de seis personas o más y requieren elegir un único menú para todos los comensales.

Una forma distinta de celebrar la Navidad sin renunciar a lo esencial: compartir mesa, alargar la sobremesa y brindar juntos.

¿Dónde? La Mar Madrid, zona de Azca, Madrid.

Experiencia sostenible

Otra forma de disfrutar de la moda. RMS

La sostenibilidad deja de ser un concepto abstracto para convertirse en algo que se puede tocar, probar y recorrer.

El próximo 16 de noviembre, Madrid acogerá The Experience by Sustainable Fashion Way, un espacio dedicado a explorar cómo la innovación, la tecnología y los nuevos modelos de negocio están transformando la industria de la moda.

La cita formará parte de la tercera edición del Retail Masters Summit, que reunirá en el Hotel RIU Plaza España a profesionales del sector procedentes de Europa y Latinoamérica.

Dentro del encuentro, SFW contará con 350 metros cuadrados propios divididos en siete zonas temáticas que abordarán cuestiones como la inteligencia artificial, la trazabilidad, el pasaporte digital de producto, los nuevos materiales, el futuro del retail o el crecimiento de proyectos emergentes.

La jornada incluirá además conversaciones en su Ágora, reuniones one to one y presentaciones de startups. Entre los temas de debate estarán el greenwashing, la circularidad, la gestión de los productos no vendidos y la necesidad de demostrar con datos los compromisos ambientales de las marcas.

Una oportunidad para acercarse al futuro de la moda desde una perspectiva menos ligada a la pasarela y más centrada en los procesos, los materiales y las ideas que ya están cambiando la manera de producir y consumir.

¿Dónde? Hotel RIU Plaza España, Gran Vía, 84, Madrid.