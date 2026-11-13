Alaska, 63 años: "Invierto en ladrillo, cariño, para vivir bien, porque trabajo mucho para vivir bien"

Alaska, nombre artístico de Olvido Gara, ha hablado abiertamente de su relación con el dinero y de los motivos por los que decidió invertir parte de sus ingresos en propiedades inmobiliarias. Una decisión que tomó después de atravesar una etapa complicada en la que llegó a preocuparse por no poder pagar el alquiler.

A sus 63 años, la cantante acumula casi cinco décadas de trayectoria profesional. Desde sus comienzos en la Movida Madrileña hasta su actual etapa con Fangoria, ha conseguido mantenerse como una de las figuras más reconocidas de la música española.

Aunque su carrera ha estado marcada por numerosos éxitos, también ha vivido momentos de incertidumbre económica que cambiaron su manera de administrar el dinero y de pensar en el futuro.

La artista lo explicó con una frase que resume su apuesta por la inversión inmobiliaria: "Invierto en ladrillo, cariño, para vivir bien, porque trabajo mucho para vivir bien".

Para Alaska, disponer de propiedades supone una forma de proteger los ingresos que obtiene con su trabajo y evitar que las dificultades económicas que sufrió durante su juventud vuelvan a repetirse cuando sea mayor.

Su trayectoria musical

Alaska nació el 13 de junio de 1963 en Ciudad de México. Hija de padre español y madre cubana, se trasladó a Madrid durante su infancia y comenzó su carrera musical a finales de los años setenta.

Sus primeros pasos fueron con Kaka de Luxe, una de las bandas pioneras del punk español. Posteriormente formó parte de Alaska y los Pegamoides y Alaska y Dinarama, dos grupos que alcanzaron una enorme popularidad durante los años ochenta.

Canciones como Bailando, Ni tú ni nadie o A quién le importa se convirtieron en algunos de los mayores éxitos de su trayectoria y consolidaron su posición dentro de la música española.

No obstante, aquella popularidad no le garantizó una estabilidad económica permanente. La cantante atravesó uno de sus momentos más difíciles cuando decidió iniciar una nueva etapa profesional junto a Nacho Canut.

Tras la disolución de Alaska y Dinarama, ambos pusieron en marcha Fangoria en 1989, un proyecto con el que apostaron por la música electrónica y que, durante sus primeros años, estuvo acompañado de importantes dificultades económicas.

La propia Alaska ha reconocido que aquella decisión supuso empezar prácticamente desde cero y perder buena parte de la seguridad que había conseguido con sus anteriores grupos.

Sus problemas económicos

Uno de los episodios que más influyeron en su relación con el dinero ocurrió cuando rondaba los 30 años. Pese a llevar mucho tiempo trabajando en la música, Alaska no tenía ninguna vivienda en propiedad y llegó a preocuparse por su capacidad para afrontar los gastos mensuales.

"No es lo mismo lo que me pasó a mí con 30 años, empezar de cero, no tener una propiedad y no saber si vas a llegar a pagar el alquiler, que eso te pase con 60", explicó la cantante en unas declaraciones recogidas por La KW.

Aquella situación le hizo comprender que el éxito profesional no siempre garantiza tranquilidad económica. También cambió su manera de afrontar los riesgos y de organizar sus ingresos.

Alaska ha reconocido que durante mucho tiempo fue una persona miedosa, especialmente después de las pérdidas económicas que acompañaron al nacimiento de Fangoria.

Con el paso de los años consiguió recuperar la estabilidad y comenzó a plantearse la compra de inmuebles como una forma de asegurar su futuro.

De hecho, no compró su primera vivienda hasta los 40 años, a pesar de llevar más de dos décadas trabajando en el mundo de la música.

Su principal preocupación es evitar que las dificultades que pudo afrontar durante su juventud se repitan cuando tenga menos capacidad para trabajar.

"Lo que no quiero es que me entre miedo de vieja", ha reconocido al explicar por qué considera necesario disponer de una seguridad económica para el futuro.

Esta forma de entender el dinero también está relacionada con su actividad profesional. La artista ha defendido que trabaja intensamente para disfrutar de una buena calidad de vida y poder mantenerla con el paso de los años.

Su patrimonio inmobiliario

Con el tiempo, Alaska ha conseguido reunir un importante patrimonio inmobiliario junto a su marido, Mario Vaquerizo, representante artístico y vocalista de Nancys Rubias.

La pareja ha concentrado buena parte de sus inversiones en el centro de Madrid, especialmente en las inmediaciones de la Gran Vía y la plaza de la Luna, donde se encuentra su residencia habitual.

Se trata de la conocida Casa Rosa, una vivienda de aproximadamente 140 metros cuadrados situada en un edificio histórico y caracterizada por su decoración llamativa, con colores intensos y numerosos objetos personales.

En el mismo inmueble disponen de otra propiedad, bautizada como Casa Azul, que utilizan principalmente para reuniones, encuentros con amigos y otras actividades.

Vaquerizo también ha explicado públicamente que compró la antigua portería del edificio para transformarla en un vestidor privado. Entre sus inversiones inmobiliarias figuran otros pisos y propiedades vinculadas a este entorno de Madrid.

Fuera de la capital, una de sus adquisiciones más conocidas es Casa Bibiana, un chalet situado en Boadilla del Monte que compraron en 2017 a su amiga Bibiana Fernández.

La vivienda se encuentra en una parcela de aproximadamente 1.900 metros cuadrados. Según publicó la revista ¡HOLA! en septiembre de 2017, la operación se cerró por una cantidad algo inferior a los 550.000 euros que pedía inicialmente la actriz.

Según publicó Vanitatis en marzo de 2024, el patrimonio inmobiliario de Alaska y Mario Vaquerizo está valorado en algo más de cinco millones de euros, aunque se trata de una estimación y no de una tasación oficial.

El propio Vaquerizo aseguró recientemente a EL ESPAÑOL que tiene seis viviendas junto a Alaska y explicó que las mantiene alquiladas como una forma de asegurarse ingresos cuando deje de trabajar.

De hecho, el cantante ha manifestado su deseo de adquirir el resto del inmueble para transformarlo en un hotel cuando llegue el momento de jubilarse, conservando la Casa Rosa como residencia habitual.