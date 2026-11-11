Dina Benhammou, en una imagen de sus redes sociales, cuyo fondo ha sido modificado con Inteligencia Artificial. Redes sociales

Dina Benhammou, mujer marroquí en España: "En Marruecos es impensable que te den ayudas sin trabajar"

El acceso de la población extranjera a las prestaciones públicas en España está sujeto a requisitos específicos de residencia y vulnerabilidad económica. El sistema permite que las personas inmigrantes accedan a determinadas ayudas, incluso sin haber trabajado previamente, siempre que cumplan las condiciones exigidas.

A diferencia de las prestaciones contributivas, como el paro, que requieren cotizaciones previas, existen ayudas asistenciales destinadas a garantizar unos ingresos mínimos a quienes carecen de recursos suficientes. Entre ellas destaca el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que no exige haber trabajado, aunque sí acreditar residencia legal y efectiva en España y cumplir los límites de renta y patrimonio.

Este modelo de protección social contrasta con el de otros países, como Marruecos, donde el acceso de los extranjeros a las ayudas públicas está mucho más restringido y donde es necesario aportar al país para obtener una prestación. Así lo explica Dina Benhammou, una mujer marroquí que vive en España.

Las ayudas en Marruecos

Dina Benhammou conoce de primera mano las diferencias entre España y Marruecos en materia de protección social. La mujer marroquí, que trabaja en España, sostiene que en su país de origen sería impensable que una persona extranjera pudiera instalarse y recibir ayudas públicas sin trabajar.

"Para obtener la residencia en Marruecos, tú tienes que aportar al Estado. Básicamente, vienes a invertir", explica. Según su experiencia, las autoridades marroquíes exigen que los extranjeros acrediten medios económicos para mantenerse y que su presencia suponga una contribución al país.

La legislación marroquí contempla distintas vías para obtener la residencia de extranjeros, con requisitos que dependen de la situación de cada solicitante.

En términos generales, quienes quieren establecerse en el país deben justificar su situación y disponer de recursos suficientes. "Si tú no vas a aportar, entonces no les interesas", resume Dina.

Además Benhammou también menciona las ayudas de vivienda y los subsidios que existen en Marruecos, aunque considera que son escasos y de cuantía reducida. "El Estado marroquí no te va a mantener", afirma.

Sin embargo, Marruecos sí dispone de un sistema de ayudas sociales directas dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad. El programa, regulado por la Ley 58.23, contempla prestaciones mensuales para familias con hijos, ayudas complementarias para menores en situaciones especiales y una asignación fija para hogares vulnerables sin hijos menores de 21 años.

Para acceder a estas prestaciones, el hogar debe residir en Marruecos, estar inscrito en el Registro Nacional de Población y en el Registro Social Unificado, y obtener una puntuación socioeconómica inferior al umbral establecido.

El sistema evalúa las condiciones de vida y los ingresos de la familia. Por tanto, las ayudas no dependen necesariamente de haber trabajado o cotizado, sino de cumplir los requisitos de vulnerabilidad y registro.

La diferencia más relevante respecto a España es que el régimen marroquí de ayudas sociales directas exige que los beneficiarios sean ciudadanos marroquíes. En España, en cambio, determinados extranjeros pueden acceder a prestaciones asistenciales si cumplen los requisitos de residencia legal y vulnerabilidad económica.

Dina insiste en que la posibilidad de recibir ayudas sin haber trabajado previamente le resulta especialmente llamativa cuando la compara con Marruecos. En España, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) permite que personas sin cotizaciones accedan a una prestación económica para cubrir sus necesidades básicas.

Esta ayuda no exige haber tenido un empleo, pero sí acreditar, con carácter general, residencia legal y efectiva en España durante al menos un año, que la unidad de convivencia lleve constituida seis meses y que los ingresos y el patrimonio estén por debajo de los límites fijados. La edad mínima general para solicitarla como titular es de 23 años, aunque existen excepciones.

La cuantía se calcula según los ingresos del hogar y la renta garantizada que corresponda a su composición. Si una familia tiene ingresos inferiores a ese umbral, el IMV cubre la diferencia. También puede ser compatible con un empleo, dentro de los límites establecidos.

El mayor desafío para los dos países es saber quién necesita de verdad la ayuda, ya que en ambos lugares hay mucho trabajo sin contrato o ingresos que no se declaran.

En Marruecos, como mucha gente trabaja en el sector informal, el Gobierno no mira solo el dinero que gana la familia. Utiliza un sistema que mide lo que gastan en luz, agua o teléfono para calcular de forma automática si un hogar es realmente pobre.

En España, el sistema vigila los datos de Hacienda del año anterior. Esto permite un control muy estricto para evitar fraudes, pero a veces tarda meses en reaccionar si una familia se queda sin ingresos de golpe en el momento actual.