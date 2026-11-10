El nuevo curso se espera movido en el sector con un fuerte empuje de la inteligencia artificial como herramienta clave para buscar las mejores salidas. Schroptschop iStock

Así viajaremos los españoles en 2027: de Bratislava como destino ideal a la llegada de la IA, la nueva visión del turismo

La incertidumbre económica ha cambiado la forma de ver los viajes: estos han dejado de ser un lujo prescindible para convertirse en una inversión prioritaria.

Esta es una de las principales conclusiones del informe que cada año presenta Skyscanner, líder mundial en el sector.

Para Joanne Vázquez-Kirby, experta en la materia de la compañía, "los españoles van a viajar más, pero cambia la manera de planificar esas escapadas y la información que quieren para tomar sus decisiones".

En cuanto al gasto, se hará de forma más inteligente. Un 63 % de la población nacional está dispuesta a destinar tanto o más que este año en el próximo curso, pero lo hará afinando más en los detalles.

Desde Skyscanner revelan que "el precio ya no es lo único que buscamos, necesitamos más información sobre qué hacer y cómo va a ser la experiencia" a la hora de emprender un nuevo viaje. FG Trade iStock

En ese sentido, el 32 % tendrá en cuenta la información sobre accesibilidad; el 28 % buscará viajes sostenibles y el 24 % considera importante una política de precios transparente.

El exceso de turismo también influye en estos hábitos. El 36 % tiene intención de visitar destinos más tranquilos y el 30 % lo hará en temporada baja.

Así viajaremos los españoles en 2027: de Bratislava como destino ideal a la llegada de la IA, la nueva visión del turismo

En opinión de la experta "el precio ya no es lo único que buscan, necesitan más información sobre qué hacer y cómo va a ser la experiencia".

La inteligencia artificial se ha hecho un hueco en los medios utilizados a la hora de considerar recomendaciones.

Bratislava, uno de los 'must' del próximo curso. Cedida

El 50 % de los viajeros españoles se siente seguro a la hora de utilizar la herramienta para planificar y reservar sus escapadas, pero YouTube sigue siendo la principal fuente de inspiración por delante de Instagram.

Para Skyscanner, autores del estudio, "la IA es una forma de generar confianza e inspiración a la hora de viajar".

El podio de los destinos en tendencia para el próximo año lo ocupan Bratislava, Cabo Verde y Turquía.