Lorena, dueña de una cafetería en España: "Facturamos 138.000 euros al año, pero solo nos queda entre un 8 % y un 9 % de beneficio"

Una cafetería puede facturar 138.000 euros al año y dejar a su propietaria un beneficio muy inferior. Es el caso de Lorena, dueña de Bristol Koffee, que ha explicado las cuentas de su negocio en una entrevista en el canal de YouTube de Eric Ponce.

Su establecimiento, situado en Viladecans (Barcelona), combina café de especialidad con repostería de elaboración propia. Entre los productos que prepara en el local destacan las galletas, de las que llega a vender entre 60 y 70 unidades diarias en invierno.

La cifra cambia mucho durante los meses de calor, cuando las ventas bajan hasta las 10 o 20 unidades al día. Esa diferencia obliga a tener en cuenta la temporada al calcular las compras de ingredientes y organizar la producción.

El alquiler, los salarios y las cotizaciones absorben una parte considerable de los ingresos. Después hay que pagar las materias primas y el resto de los gastos necesarios para mantener la actividad.

Según las cifras que aporta Lorena, el beneficio del negocio se sitúa entre el 8 % y el 9 % de la facturación anual. La propietaria también cuenta cuánto invirtió para abrir y por qué decidió preparar su propia repostería.

Un margen del 40 %

Las galletas caseras ocupan una parte destacada de la oferta de Bristol Koffee. Lorena las elabora en el establecimiento y explica que su venta le permite trabajar con un margen del 40 %.

Ese porcentaje corresponde al producto y no debe confundirse con el beneficio final de la cafetería. De los ingresos del local también salen los gastos de personal, el alquiler y las demás partidas necesarias para abrir cada día.

La demanda de galletas alcanza sus mejores cifras durante el invierno. En esa época vende entre 60 y 70 unidades diarias, mientras que en verano la cantidad se reduce a entre 10 y 20.

Durante los meses fríos, los clientes suelen acompañar el café con una galleta o alguna pieza de bollería. Cuando suben las temperaturas, las bebidas frías ganan peso en los pedidos.

Lorena también compara las galletas con los cruasanes que compra para vender en el establecimiento. Según explica, estos últimos tienen un margen cercano al 55 %, superior al de sus elaboraciones caseras.

Pese a esa diferencia, asegura que gana más con las galletas. Un porcentaje mayor no implica necesariamente obtener más dinero por cada venta, ya que también influyen el precio del producto y su coste.

La elaboración propia fue una decisión que tomó después de valorar la posibilidad de comprar repostería a un obrador externo. Lorena explica que esa opción reducía sus posibilidades de obtener beneficios, por lo que prefirió invertir en maquinaria.

Su surtido incluye galletas rellenas de pistacho, Oreo o Nutella, además de rollos de canela y tartas de queso que prepara algunos días de la semana.

El volumen de trabajo también ha condicionado las compras de equipamiento. Para atender la demanda, la propietaria ha tenido que adquirir una amasadora de mayor capacidad.

Una inversión de 105.000 euros

Durante la entrevista, Lorena cifra en 105.000 euros la inversión necesaria para abrir Bristol Koffee. Ese fue el desembolso de su proyecto, que accedió a un local mediante un traspaso.

Esta fórmula le permitió aprovechar parte de las instalaciones existentes y evitar una reforma integral. Aun así, tuvo que afrontar los trámites de las licencias y comprar el equipamiento necesario para desarrollar la actividad.

Entre esas adquisiciones figuran una cafetera profesional, molinillos, hornos y herramientas para preparar la repostería. La maquinaria forma parte de la inversión inicial y también exige nuevas compras cuando aumenta la producción.

La facturación media mensual de la cafetería ronda los 11.500-12.000 euros, aunque varía según la temporada. Esa cantidad corresponde a los ingresos del negocio antes de descontar los gastos.

Una vez abierto el establecimiento, los gastos fijos se sitúan entre los 7.000 y los 7.500 euros mensuales, según detalla Lorena. Esa cantidad incluye el alquiler, los salarios de sus trabajadoras y las cotizaciones a la Seguridad Social.

A esas partidas se suman las compras que dependen de la actividad diaria. El café, la leche fresca, las bebidas vegetales y los ingredientes de repostería son algunos de los productos que necesita reponer.

Al incorporar estos gastos variables, el coste mensual total asciende a entre 9.000 y 10.000 euros. La cifra ayuda a entender por qué el volumen de ventas, por sí solo, no permite conocer cuánto gana la propietaria.

Lorena sitúa el punto de equilibrio de la cafetería en unos 470 euros de facturación diaria. Es la referencia que utiliza para calcular cuánto necesita ingresar para cubrir los costes del negocio.

Sobre los 138.000 euros facturados en un año, señala un beneficio de entre el 8 % y el 9 %. Aplicados a esa cantidad, esos porcentajes equivalen a entre 11.040 y 12.420 euros anuales.

La empresaria explica que ya ha devuelto el préstamo bancario con el que financió parte de la apertura. Recuperar toda la inversión inicial es una cuenta distinta y, según indica, todavía necesitará varios años para conseguirlo.