Virginia López, abogada: "Si tan duro es ser autónomo, cierra y busca un trabajo como todo el mundo"

Las dificultades para mantener un negocio no justifican que sus empleados renuncien a sus derechos. Esa es la postura de la abogada laboralista Virginia López Bello, que ha cuestionado a quienes utilizan los costes de emprender como argumento frente a las reclamaciones de sus trabajadores.

En una intervención difundida en redes sociales y recogida por NoticiasTrabajo, la letrada plantea una pregunta: "Si tan duro es ser empresario o autónomo, ¿por qué no cierras y te vas a buscar trabajo por cuenta ajena como todo el mundo?".

Su crítica se dirige a los empleadores que, según sostiene, se benefician del desconocimiento de sus plantillas. Considera que la divulgación laboral dificulta mantener esa ventaja, porque permite detectar incumplimientos y conocer las vías para reclamarlos.

La abogada, que comparte contenido en Instagram a través de @tu.abogada.laboralista, menciona cuestiones como las vacaciones de quienes trabajan a tiempo parcial, los permisos y la posibilidad de solicitar la extinción del contrato ante incumplimientos graves del empresario.

En su opinión, disponer de esa información cambia la relación entre ambas partes: el empleado puede reconocer cuándo se vulneran sus derechos y tiene más herramientas para defenderse.

López Bello también ha matizado su posición en una publicación de LinkedIn. Allí reconoce que emprender tiene dificultades, pero rechaza que estas sirvan para cuestionar las garantías de quienes trabajan por cuenta ajena.

Su planteamiento es que la viabilidad de una empresa no puede depender de que sus empleados acepten condiciones contrarias a la ley. La reclamación de un derecho, defiende, no debería presentarse como una falta de comprensión hacia quien dirige el negocio.

Derechos laborales

Entre los ejemplos que aborda figura la duración de las vacaciones. Trabajar menos horas al día no implica tener menos días de descanso anual: por un mismo periodo de contratación, la jornada parcial no reduce la duración de las vacaciones, aunque su retribución corresponda al salario habitual.

El Estatuto de los Trabajadores establece un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año, que puede mejorar el convenio colectivo o el contrato. Si la relación laboral dura menos de un año, se genera la parte proporcional correspondiente.

Otra cuestión es la extinción del contrato por incumplimientos graves del empleador. El artículo 50 contempla esta posibilidad en determinados supuestos y reconoce la indemnización prevista para el despido improcedente.

Se trata de una vía que, con carácter general, debe solicitarse judicialmente. Una baja voluntaria no produce los mismos efectos, por lo que no basta con abandonar el puesto alegando un incumplimiento empresarial.

La adaptación de jornada por conciliación también requiere precisión. La ley reconoce el derecho a solicitar cambios razonables y proporcionados, atendiendo tanto a las necesidades de cuidado como a las organizativas de la empresa.

Esto no supone que cualquier horario solicitado deba concederse automáticamente. La empresa debe tramitar la petición conforme al procedimiento legal y justificar su decisión cuando proponga una alternativa o rechace la solicitud.

La situación del colectivo

El debate sobre las obligaciones de los empleadores convive con las dificultades económicas que denuncian las organizaciones de autónomos. Tampoco todos los profesionales por cuenta propia tienen empleados a su cargo, por lo que las críticas sobre prácticas empresariales no describen al conjunto del colectivo.

En septiembre de 2026, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) alcanzó los 3.483.645 afiliados medios, tras sumar 14.229 respecto a agosto. En comparación con septiembre del año anterior, el incremento fue de 70.353 personas, según los datos recogidos por UATAE.

La evolución varió según la actividad. De acuerdo con el balance difundido por ATA, la educación incorporó 3.176 autónomos; la construcción, 2.904, y las actividades profesionales, 2.766.

El comercio perdió 763 afiliados y la hostelería, 2.315. ATA relacionó este último descenso fundamentalmente con el cierre de la temporada estival en distintos puntos de España. pressdigital.es

El aumento de la afiliación tampoco permite conocer por sí solo la rentabilidad de los negocios. En una entrevista en Capital Radio, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, afirmó que el 63% de los autónomos declara ingresos inferiores al salario mínimo, una cifra que atribuyó a datos de la Seguridad Social basados en información tributaria.

El SMI establece una remuneración mínima para los trabajadores por cuenta ajena. En el caso de los autónomos, la comparación sirve como referencia sobre sus rendimientos, pero no representa un salario mínimo que sus negocios estén obligados a generar.