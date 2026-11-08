La Ordenatriz revela el truco para lavar las sábanas : "Hay que dejar un palmo de espacio en la lavadora"

Con la llegada del frío, los cambios de temperatura y las primeras noches en las que apetece refugiarse bajo el edredón, también llega uno de esos momentos inevitables en cualquier hogar: el cambio de armario. Los abrigos, las chaquetas y los jerséis recuperan su protagonismo, mientras las prendas más ligeras quedan guardadas hasta que vuelvan los días cálidos.

Sin embargo, esta renovación no afecta únicamente a nuestra forma de vestir. El dormitorio también necesita adaptarse a las nuevas temperaturas y, con ello, llega el momento de recuperar las sábanas más gruesas, las mantas y los edredones que llevaban meses esperando en el armario.

Y aunque puedan parecer limpios a simple vista, después de tanto tiempo guardados conviene prestarles atención, porque el polvo acumulado, la humedad o las condiciones de almacenamiento pueden hacer que necesiten un lavado antes de volver a colocarlos sobre la cama.

A esto se suma la suciedad que aparece con el uso diario. El sudor, la grasa natural de la piel, los restos de maquillaje o las cremas corporales pueden terminar impregnándose en los tejidos.

Por eso, esta semana recurrimos a los consejos de “La Ordenatriz”, para descubrir cómo lavar correctamente la ropa de cama y conseguir que quede limpia sin estropearla.

Eso sí, aunque pueda parecer una tarea sencilla, hay varios errores que debemos evitar. Porque introducir las sábanas en la lavadora y seleccionar cualquier programa no siempre es suficiente para conseguir el resultado esperado.

La primera recomendación de la especialista tiene que ver con la cantidad de ropa que introducimos en el tambor. Aunque resulte tentador aprovechar cada lavado al máximo, sobrecargar la máquina puede impedir que el agua y el detergente circulen correctamente entre ella.

Por eso, “La Ordenatriz” aconseja dejar aproximadamente un palmo de espacio libre en el tambor. De esta manera, las sábanas y los edredones tendrán suficiente espacio para moverse durante el ciclo y el lavado podrá realizarse de forma más uniforme.

Sigue las indicaciones para que tenga éxito el lavado. Pinterest

Otro aspecto importante es la duración del programa. Frente a los ciclos rápidos, que pueden resultar prácticos para determinadas prendas, Begoña Pérez recomienda seleccionar uno de entre dos y tres horas para este tipo de limpieza.

El objetivo es permitir que la ropa de cama pase por un proceso de lavado completo, especialmente cuando lleva tiempo guardada o si necesita una limpieza más profunda.

La temperatura también merece atención. Entre las indicaciones se encuentra utilizar un programa de 60 grados, siempre que el tipo de tela lo permita. Antes de hacerlo, es fundamental consultar la etiqueta, ya que algunos materiales delicados o determinados rellenos pueden deteriorarse con temperaturas elevadas.

Pero todavía queda un último consejo y no menos importante. Para quienes buscan recuperar el aspecto de las sábanas blancas, la especialista propone añadir un cazo de bicarbonato durante el lavado.

Este producto, habitual en muchos hogares, puede utilizarse como complemento del detergente. No obstante, conviene respetar las indicaciones del fabricante y tener en cuenta que no sustituye a un producto blanqueador específico ni garantiza la eliminación de todas las manchas.

También es importante prestar atención al secado. Guardar la ropa de cama cuando todavía conserva humedad puede favorecer la aparición de malos olores, por lo que resulta recomendable asegurarse de que esté completamente seca antes de doblarla o colocarla en el armario.