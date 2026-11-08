Marta García, experta en finanzas: "El mejor subsidio es el trabajo, el sistema de ayudas en España está descontrolado"

Las ayudas económicas siguen siendo uno de los asuntos que más opciones enfrentadas generan en España. Mientras algunas personas las consideran fundamentales para quienes atraviesan dificultades, otras creen que determinadas prestaciones pueden favorecer una dependencia excesiva del apoyo público.

El sistema español contempla diferentes ayudas, desde el Ingreso mínimo Vital hasta prestaciones por nacimiento y cuidado de menores, subsidios para mayores de 52 años o medidas de apoyo a las familias, como cheque de 200 euros y las propuestas de ayudas a la crianza.

Precisamente sobre este asunto se pronunciaba Marta García, creadora de contenido del perfil Ahorra con Marta. Durante su participación hace unos meses en La Experiencia Podcast, mostraba su opinión sobre el funcionamiento de las ayudas públicas y lo que considera una falta de control en su concesión.

La creadora de contenido dejaba claro entonces que no está en contra de estas prestaciones, aunque considera necesario supervisarlas mejor. "Las ayudas me parece que están genial pero controladas. No hay nada más que ver los datos en España para ver como estamos", asegura.

Marta cuestionaba también que algunas mejoras económicas fueran suficientes para compensar el aumento del coste de vida. "A mí de qué me sirve que me hayan subido el salario mínimo 50 euros si el aceite de oliva por ejemplo en el súper cuesta cuatro veces más o si no puedo irme de vacaciones porque ahora está todo carísimo".

"El mejor subsidio es el trabajo", aseguraba en el podcast. A su juicio, el problema no está en que existan ayudas, sino en cómo se conceden y supervisan. "Creo que las ayudas están descontroladas y que no hay realmente un seguimiento y un filtro", asegura.

También critica determinadas situaciones que considera injustas, especialmente cuando compara los ingresos de quienes trabajan con los de algunas personas que reciben prestaciones. "Si no has cotizado ni un año en tu vida... ¿por qué están ganando más que una persona que trabaja?", plantea.

Aunque admite que las ayudas pueden resultar imprescindibles en determinadas circunstancias, defiende que el empleo debe seguir siendo una prioridad. "No funciona un país con gente que no trabaja, la gente tiene que generar y tiene que prosperar", afirma.

El paro como ayuda

Marta García también se refería a las prestaciones por desempleo, que ofrecen protección económica a quienes pierden su trabajo. Aunque reconoce su utilidad, considera que deberían entenderse como un respaldo temporal mientras se busca una nueva oportunidad laboral.

"Yo entiendo que si tú has generado tengas un paro", explica. Para ella, haber cotizado justifica recibir esta prestación, aunque insiste en que su objetivo debería ser ayudar a superar una etapa de dificultad económica.

"Tengo un respaldo por si tengo algo que pagar pero no puedo vivir de esto dos años sin trabajar porque eso es insostenible", concluye.

En España, alrededor de 1,8 millones de personas reciben prestaciones por desempleo, mientras que el número de parados registrados supera los dos millones. Unas cifras que mantienen abierto el debate sobre el empleo y el papel de las ayudas públicas.