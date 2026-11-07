¿Podría ser la amistad el nuevo matrimonio? Una diputada francesa abre debate sobre los derechos de los amigos

Antes se decía que la puerta giratoria de los políticos los llevaba al Senado, a Europa o al Consejo de Administración de alguna empresa que cotizase en bolsa. A esa quiniela se ha añadido ahora la posibilidad de escribir un libro y, lo mejor de todo, es que no hace falta dejar el cargo para ponerse a ello. O encargárselo a alguien.

Puede que en estas semanas hayas oído el nombre de Clémence Guetté, diputada de Francia Insumisa (LFI) y vicepresidenta de la Asamblea Nacional. La francesa de 35 años también ha dejado un puñado de letras estampadas en páginas, pero al menos la temática de las mismas es más original. O relativamente original, que todo el mundo sabe que inventar algo en 2026 es ardua tarea.

En Pour une politique de l’amitié, ha querido introducir en el debate público una cuestión con importantes implicaciones sociales a pesar de que se asemeje a un debate que se podría generar en torno a una comida en casa:

¿Por qué damos tanta importancia a la familia y a la pareja mientras relegamos las relaciones de amistad a un segundo, tercer o cuarto plano, incluso cuando son nuestros amigos quienes nos sostienen emocionalmente?

Su reflexión no se queda en el terreno filosófico. De hecho, su compromiso ha sido tal que el 15 de septiembre de 2026 presentó en la Asamblea Nacional una proposición de ley para conceder nuevos derechos basados en la amistad, los vínculos afectivos y la ayuda mutua.

El texto contempla, entre otras medidas, reconocer jurídicamente el bautismo civil, crear una nueva figura contractual entre dos amigos y extender determinados permisos laborales y derechos sociales a estas relaciones.

Clémence Guetté en un acto político. IG vía @clemence_guette

La iniciativa parte de una realidad que muchas personas reconocen en su vida cotidiana: los nexos de unión que nos proporcionan compañía, seguridad y cuidados no siempre coinciden con aquellos a los que las instituciones conceden mayor reconocimiento.

Un amigo puede acompañarnos durante una enfermedad, ayudarnos a criar a nuestros hijos o convertirse en nuestra principal figura de apoyo cuando el ex de turno escribe haciéndose el loco, como si no te hubiera partido ya el corazón las suficientes veces... Y al margen de todo ello, su condición de amigo no suele generar por sí misma los mismos derechos que el parentesco o el matrimonio.

La pregunta que plantea Guetté es, por tanto, hasta qué punto el derecho debe seguir organizando nuestras relaciones alrededor de los pilares clásicos, abriendo de nuevo la cuestión de la familia tradicional ya, por suerte, no tan tradicional.

La amistad es política

Más sabe el diablo por viejo que por diablo y por eso mismo la que escribe, que no es tan mayor pero tiene buena memoria, sabe que esta propuesta, aunque llamativa, no tiene demasiado de nueva.

La amistad lleva siglos ocupando espacio en el pensamiento político. Es algo que cierto profesor de cierta asignatura en la Facultad de Comunicación de Sevilla repasó a lo largo de su temario. Pero dejando el sur de España a un lado, nada nuevo por otra parte, desplacemos la ubicación a Grecia.

Aristóteles ya le atribuía a este vínculo una función esencial: el de pegamento para la comunidad. En los libros VIII y IX de su Ética a Nicómaco, reflexionaba sobre la philia, un concepto que abarcaba distintas formas de afecto, reciprocidad y relación entre las personas.

Para él, la amistad no era exclusivamente una cuestión privada: constituía también una condición importante para la convivencia y la estabilidad de la ciudad, algo que no se aleja demasiado del movimiento que se ha dado recientemente, por ejemplo, en Sol en Madrid.

Siglos después, Montaigne dedicó uno de sus ensayos más conocidos a la amistad que mantuvo con Étienne de La Boétie. Su reflexión presentaba este vínculo como una relación elegida, basada en el reconocimiento mutuo y difícil de explicar mediante criterios de utilidad o conveniencia.

Pero uno de los antecedentes más llamativos se encuentra en la Revolución de 1789. En sus proyectos de organización republicana, Louis Antoine de Saint-Just llegó a imaginar una comunidad política en la que la amistad tuviera un papel institucional.

En aquella república ideal, los ciudadanos debían establecer compromisos recíprocos con sus amigos, elevando estas relaciones hasta tal punto que llegaban a convertirse en una condición para acceder a la ciudadanía.

La propuesta de Guetté recupera expresamente este pensamiento y también el de Rousseau —perdón por esta ristra de nombres de libro de Historia de Bachillerato—.

En la imagen, la propuesta de la política francesa. Fnac

Desde luego, la política no pretende reproducir aquel modelo, pero sí rescatar una tradición que entendía la amistad como una forma de solidaridad capaz de trascender los intereses propios, una idea especialmente interesante ahora, cuando el individualismo aflora en cualquier esquina y cuesta mucho más pensar en plural.

Más recientemente, el filósofo Jacques Derrida abordó en Políticas de la amistad (1994) la relación entre el concepto, la fraternidad y la democracia, cuestionando las vías tradicionales de comunidad construidas alrededor de la semejanza y los vínculos familiares.

En la actualidad, esta misma temática ha despertado interés en la periodista francesa Alice Raybaud, que publicó en 2024 Nos puissantes amitiés. Des liens politiques, des lieux de résistance, un ensayo en el que investiga cómo algunas personas deciden organizar su vida adulta alrededor de sus amistades: convivir, criar hijos, desarrollar proyectos colectivos e incluso envejecer juntas.

Raybaud cuestiona por qué el amor romántico debería representar la única manera de compartir un proyecto de vida.

Su trabajo permite entender que la amistad no es sólo una fuente de bienestar individual, sino que también puede convertirse en un espacio de solidaridad, emancipación y resistencia frente a determinadas estructuras sociales.

Todo este planteamiento resuena especialmente cuando la dinámica entre los más jóvenes es salir de sus pueblos y ciudades —como reivindican Sanguijuelas del Guadiana en Revolá—, donde se encuentran sus círculos familiares, para migrar a las grandes capitales, donde es fácil perderse y cuestiones como la maternidad o llegar a fin de mes se plantean como la auténtica misión imposible.

En el número 1, la pareja

Desde la psicología, Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta (Grijalbo, 2025) considera que esta desigualdad de reconocimiento tiene mucho que ver con la forma en la que aprendemos a relacionarnos.

"Hemos crecido con una jerarquía afectiva muy interiorizada, en la que los vínculos familiares y románticos ocupan el primer lugar, mientras que las amistades quedan relegadas a un segundo plano", explica mientras señala que conseguir ese +1 es un pensamiento interiorizado que desde muy pronto se convierte en uno de los grandes objetivos vitales.

"Muchas veces confundimos la obligación emocional con la importancia real de un vínculo", advierte.

La situación resulta especialmente visible cuando comienza una relación sentimental o llegan los hijos. Entonces, es habitual que las amistades queden relegadas a los momentos que sobran. Sin embargo, los amigos siguen desempeñando un papel fundamental en nuestra autoestima, la regulación emocional y el sentimiento de pertenencia.

Ferreiro considera que debemos dejar de entenderlas como nexos secundarios: "En este plano también se necesita compromiso, reciprocidad y cuidados".

Aparece el concepto de amatonormatividad, que describe la creencia social de que las relaciones románticas deben ocupar una posición central y privilegiada en nuestras vidas... ¡Que tire la primera piedra la que esté libre de pecados!

De acuerdo a la experta, esto puede desembocar en pretender que una misma persona sea amante, confidente, mejor amigo y principal fuente de seguridad.

'Las chicas de oro', iconos del 'co-housing' antes de que se pusiera de moda (o fuera necesidad). IMDb

"Nadie debería tener que satisfacer todas nuestras necesidades afectivas, porque tenemos que tener una red de apoyo diversa para mantener nuestro equilibrio psicológico", señala.

La experta, además, introduce una paradoja en el discurso: en ocasiones dedicamos más esfuerzos a las relaciones que nos generan inseguridad que a aquellas que nos proporcionan tranquilidad. Es decir, damos por hecho que los amigos siempre estarán ahí, y eso no tiene por qué ser así.

Resistencia en femenino

Que la amistad tiene una dimensión feminista no es sorpresa para nadie. Las relaciones entre mujeres pueden convertirse en espacios de autonomía, reconocimiento y solidaridad que trascienden la esfera privada.

En un reportaje publicado el pasado 8 de marzo en Magas, la escritora, docente y comunicadora Coral Herrera Gómez defendía su importancia: "Las amistades femeninas son una potente herramienta política porque el sistema establecido nos quiere solas, aisladas, deprimidas y enfrentadas".

Herrera destacaba especialmente el papel de estos sostenes para ayudar a aquellas que atraviesan situaciones de violencia machista.

"Nuestras amigas y nuestras redes —y hablo también de las vecinales— son nuestro salvavidas", afirmaba, insistiendo en que su importancia no depende de tener pareja.

Lara Ferreiro coincidía entonces en esta dimensión colectiva: "Cuando se hace esto, cuando se escucha, cuando se sostiene... se practica una forma de política íntima". También Helena López-Casares, doctora en Neurociencia Cognitiva Organizacional, recordaba que "el apoyo social sostenido es uno de los moduladores más potentes del estrés".

Estas reflexiones conectan con la pregunta que plantea Guetté: si las amistades son fuentes esenciales de todo esto, ¿por qué siguen ocupando una posición secundaria en el reconocimiento institucional?

Los dos hemisferios

¿Y qué sucede en el plano jurídico? Aunque un amigo conozca nuestras preferencias y necesidades mejor que algunos familiares, no dispone automáticamente de capacidad para tomar decisiones médicas o gestionar determinados asuntos personales. Es en ese terreno donde la propuesta de Guetté adquiere relevancia.

La proposición de ley presentada por la diputada contempla tres grandes medidas. La primera pretende dar reconocimiento legal al bautismo civil. Mediante este acto, los padres designan padrinos y madrinas para sus hijos y su idea sería reforzar el papel de estos en cuestiones relacionadas con la tutela de los menores.

Carrie, Carrie, Carrie... ¡cuántas veces te demostraron ellas que eran mejor que ellos! IMDb

La segunda plantea crear un contrato denominado partenariat social, que permitiría a dos adultos formalizar un compromiso de ayuda y asistencia mutua, con determinadas consecuencias civiles y sucesorias. Podría establecerse incluso cuando alguna de las personas estuviera casada o vinculada mediante un PACS, la figura francesa de unión civil.

La tercera propone extender determinados derechos sociales a las amistades, como permisos laborales para atender a un amigo enfermo o por su fallecimiento, así como facilidades para acompañarlo durante el posparto. También contempla reconocer las viviendas compartidas entre amigos dentro de las políticas de vivienda social.

La iniciativa no pretende sustituir el matrimonio ni eliminar los derechos familiares, sino ampliar el reconocimiento institucional a otros vínculos.

¿Qué sucede en estos supuestos? Que no queda claro cómo determinar el grado de amistad, qué pasaría si la relación terminase y, sobre todo, en un momento en el que los políticos hacen menos política que nunca, cómo evitar que la Administración se lave las manos en cuanto a las responsabilidades para con el ciudadano que les corresponde.

Ferreiro considera que reconocer las amistades podría ayudar a combatir determinadas formas de soledad y dar visibilidad a las familias elegidas. Sin embargo, advierte del riesgo de privatizar los cuidados y aumentar las desigualdades entre quienes cuentan con redes de apoyo y quienes carecen de ellas.

"No podemos convertir el cariño en una excusa para que las instituciones se desentiendan de sus responsabilidades".

La familia crece

La propuesta de Guetté interpela especialmente a quienes viven solos, no desean tener hijos, han enviudado o encuentran en sus amistades su principal red de apoyo. También a quienes han construido familias elegidas al margen de los modelos tradicionales, esa a la que tanto se alude en ficciones como Sexo en Nueva York. Esto no significa que unas vinculaciones deban sustituir a otras.

La proposición de ley número 3145, registrada el 15 de septiembre de 2026, ha sido remitida a la Comisión de Leyes de la Asamblea Nacional, pero todavía no está aprobada.

El debate, sin embargo, permite recuperar una pregunta que atraviesa siglos de pensamiento filosófico: ¿por qué seguimos considerando que unos vínculos afectivos merecen más reconocimiento que otros?

No se trata de restar valor a la familia ni al matrimonio, sino de dejar de considerar que la amistad es un afecto de segunda categoría. Porque hay personas que comparten nuestra sangre, otras nuestra cama y otras nuestra vida. Y no siempre son las mismas, sobre todo cuando tenemos potestad para escoger a aquellos que queremos que se queden.