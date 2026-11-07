Miriam (35), dueña de un restaurante: "Tenemos menú diario a 14 euros y de fin de semana a 22, los gastos nos ahogan mucho"

Miriam Domene Macías ofrece un menú del día a 14 euros y otro de fin de semana a 22 en el Restaurante El Cauce, en La Adrada (Ávila). El negocio tiene clientes, pero los ingresos no evitan que mantener las cuentas resulte complicado.

"Los gastos nos ahogan mucho pese a tener buenos ingresos", explica esta hostelera de 35 años en un testimonio recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León. Los meses de mayor actividad permiten compensar aquellos en los que la recaudación no alcanza para cubrir los costes.

Miriam tomó las riendas del establecimiento junto a su familia en 2020. Desde entonces, apuesta por una cocina tradicional con especial protagonismo de los platos asturianos y una plantilla habitual de cinco personas.

Aunque nació en Madrid, vive en Sotillo de la Adrada, el municipio vecino. Se trasladó al Valle del Tiétar con sus padres cuando tenía 12 años, en busca de una mayor calidad de vida.

Estudió un ciclo de Grado Superior en Administración y Finanzas, pero acabó dedicándose a la hostelería. Lleva más de una década como autónoma y quiere continuar al frente del restaurante, aunque le preocupan los costes y las dificultades para encontrar personal.

Un negocio familiar

Cuando sus padres se instalaron en el Valle del Tiétar, comprobaron que vivir allí tenía ventajas, pero también un inconveniente: "Las opciones laborales eran muy limitadas", recuerda Miriam.

La familia decidió emprender en hostelería aprovechando la experiencia de su madre como cocinera. Miriam comenzó ayudándolos y, en la actualidad, sus padres se encargan de la cocina de El Cauce.

El restaurante tiene más de medio siglo de historia. Algunos clientes le cuentan que celebraron allí su boda hace décadas; otros recuerdan cómo era el establecimiento antes de los cambios que ha experimentado con el tiempo.

A las cinco personas que trabajan habitualmente en el local se suman refuerzos durante los fines de semana. Son días en los que aumenta la demanda, favorecida por la cercanía de la localidad a Madrid.

La oferta combina el menú con el servicio a la carta. Entre las especialidades destacan los cachopos con distintos quesos y embutidos, junto a otros platos asturianos, como la fabada o los chorizos a la sidra.

También preparan croquetas y postres como arroz con leche y tartas de queso. La carta incluye raciones desde los 10 euros y una degustación de cachopines que cuesta 50 euros.

La opción más económica es un paté de cabrales casero, a 9,50 euros. Por su parte, el menú del día permite escoger entre tres o cuatro primeros y otros tantos segundos, e incluye bebida, pan y postre o café.

El peso de los gastos

Miriam explica que los ingresos cambian mucho según la época del año. No se puede comparar la actividad de agosto con la de febrero, y esa diferencia obliga a organizar las cuentas teniendo en cuenta los meses más flojos.

"En gastos, por desgracia, se nos va mucho dinero", señala. Aunque asegura que se puede vivir del restaurante, una parte de lo que obtienen en los periodos de mayor trabajo se destina a sostener el negocio cuando baja la demanda.

La subida de los costes añade presión. Según cuenta, en muchas ocasiones han asumido esos incrementos sin trasladarlos al precio de los platos, una decisión que reduce el margen que les queda.

Por eso, tener buenos ingresos no significa disponer de ese dinero una vez pagadas las obligaciones del restaurante. En su testimonio no concreta cuánto factura ni qué beneficio obtiene, pero insiste en el esfuerzo que supone afrontar los gastos.

A esa preocupación se suma la necesidad de mantener un equipo suficiente para atender el comedor, especialmente durante los días de mayor afluencia.

Encontrar personal

Miriam ve complicado el futuro por las dificultades para incorporar trabajadores. "La gente no quiere trabajar en la hostelería", sostiene al explicar uno de los problemas que encuentra al gestionar el restaurante.

La hostelera vincula esa situación con la falta de interés de los jóvenes por dedicarse al sector. En su caso, necesita completar la plantilla con personal de refuerzo los fines de semana, cuando se concentra una parte importante del trabajo.

Su experiencia muestra las dos necesidades que debe atender a la vez: controlar los costes para mantener los precios y disponer de trabajadores para dar servicio cuando llegan más comensales.

Pese a esas dificultades, está satisfecha con la decisión de dedicarse a la hostelería. Su intención es seguir trabajando en El Cauce y mejorar el negocio "por muchas trabas que pongan".

Miriam quiere que "mi restaurante siga muchos años más dando servicio", con sus padres en la cocina y una oferta en la que mantiene el menú diario a 14 euros y el de fin de semana a 22.