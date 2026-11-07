Cristina, 22 años: "Me he vuelto a España después de vivir 2 años en Estados Unidos, no hay nada mejor que la comida de aquí"

Son muchos los jóvenes que han abandonado España en los últimos años en busca de mejores oportunidades laborales y económicas. Suiza, Alemania o Estados Unidos se han convertido en destinos habituales para quienes buscan un empleo digno, estabilidad y un salario que les permita vivir con mayor tranquilidad que en su país de origen.

Sin embargo, cambiar de país también implica renunciar a una parte de la vida que se deja atrás. La familia, los amigos, las costumbres y hasta la gastronomía pueden convertirse en motivos de nostalgia y, mientras algunos echan de menos el clima mediterráneo, otros descubren que la comida también ocupa un lugar importante en su sentimiento de pertenencia.

Es precisamente lo que le ha ocurrido a Cristina, una joven malagueña de 22 años que ha decidido regresar a España después de pasar dos años en Estados Unidos. Aunque reconoce que ha disfrutado de una experiencia extraordinaria, tiene claro que no hay nada como su ciudad, su gente y la comida de su tierra.

Lo que se echa de menos

Cristina llegó a Estados Unidos en 2024 a través del programa au pair, una iniciativa que permite a jóvenes vivir con una familia de acogida mientras aprenden el idioma, a cambio de encargarse del cuidado de los niños y participar en la vida cotidiana del hogar.

El programa tiene una duración máxima de dos años, por lo que Cristina ha llegado al final de su estancia como au pair y aunque tenía la posibilidad de prolongar su experiencia en Estados Unidos, la joven ha decidido no hacerlo.

En Estados Unidos, de hecho, es habitual que algunas au pairs prolonguen su estancia a través de otros caminos, como continuar sus estudios o cambiar su situación migratoria. En su caso, además, la familia con la que ha vivido también le había ofrecido quedarse durante dos o tres años más.

La decisión de Cristina, además, no responde únicamente a motivos personales, sino que la posibilidad de continuar viviendo en Estados Unidos también implicaba enfrentarse a un proceso administrativo que considera complicado, largo y costoso.

Según ha explicado, tenía dos opciones si quería quedarse a estudiar. La primera consistía en regresar a España y solicitar un visado de estudiante para volver después a Estados Unidos.

La segunda pasaba por cambiar su estatus migratorio desde el propio país, sin necesidad de salir de él.

Ambas alternativas, sin embargo, tenían inconvenientes. En el primer caso, Cristina temía que le denegasen el nuevo visado y no pudiera regresar y aunque reconoce que, por su nacionalidad española, las posibilidades de rechazo son relativamente bajas, asegura que no quería arriesgarse a que su futuro dependiese de esa decisión.

"Yo sinceramente no me la quería jugar a que mi futuro estuviese sujeto a la opción de un señor que decidiese si yo podía volver a entrar en el país como estudiante o no", explica.

La segunda posibilidad tampoco le convencía. Cambiar su estatus de au pair a estudiante, según relata, requería un procedimiento prolongado y la intervención de abogados, con el coste económico que eso supone.

Además, esta alternativa tenía una limitación que para ella resultaba especialmente importante: mientras no renovase el visado correspondiente, no podría salir de Estados Unidos y regresar con normalidad.

"Yo dos o tres años más sin salir de Estados Unidos no voy a estar", afirma. La joven quería tener la posibilidad de volver a Málaga, visitar a su familia y seguir viajando sin quedar condicionada por los trámites migratorios.

Sin embargo, más allá de los visados y las cuestiones administrativas, la realidad es que Cristina también reconoce que es momento de volver, y hay aspectos de su vida en España que ha echado especialmente de menos durante estos dos años.

"Estados Unidos es un país increíble, pero yo viniendo de España, de Málaga, es que para mí, si os soy sincera, no hay nada mejor que mi ciudad, mi gente, mi comida y mi casa", explica.

La gastronomía ocupa un lugar destacado en su relato. Aunque Estados Unidos ofrece una enorme variedad culinaria y cuenta con restaurantes de todo tipo, la joven siente que la comida española tiene algo que no ha encontrado durante su estancia.

Y es que la distancia también le ha permitido valorar las pequeñas cosas de la vida cotidiana que antes daba por sentadas. Compartir una comida con sus familiares, disfrutar de los sabores de su tierra o simplemente estar cerca de sus amigos son experiencias que han pesado en su decisión de regresar.

¿Un regreso temporal?

La vuelta a España tampoco significa que Cristina haya decidido establecerse definitivamente en su país. La joven ha explicado que permanecerá unos meses en Málaga antes de trasladarse a otro destino internacional.

Aunque todavía no ha querido revelar dónde vivirá próximamente, asegura que está trabajando en los trámites necesarios para organizar la mudanza. Por el momento, prefiere mantener los detalles en privado hasta que todo esté resuelto.

Su intención es seguir viajando y conociendo nuevos lugares, sin renunciar a la posibilidad de regresar a Estados Unidos en el futuro. Allí deja a varias amigas que continuarán viviendo en el país, por lo que espera volver a visitarlas.

"Con todo el dolor de mi corazón, aunque no tanto, he elegido irme", reconoce. Una decisión que no supone renunciar a lo vivido, sino dar por concluida una etapa que le ha aportado experiencias y aprendizajes.