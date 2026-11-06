Carmen, 105 años: "Recorro Pamplona a diario y para cenar, un bocadillo de sardinas o uno de tocino del bueno"

Carmen Lorea Irisarri acaba de cumplir 105 años y conserva intactas las ganas de disfrutar de Pamplona.

Nacida en Peralta el 31 de octubre de 1921, esta navarra encuentra en los paseos con sus hijos, el cariño de sus vecinos y los pequeños placeres de la mesa algunos de los motivos para seguir sonriendo.

El pasado jueves 29 de octubre, a dos días de su cumpleaños, Carmen disfrutaba del sol en la Plaza del Castillo. A su lado, su hija Rosa y su perrita Zuri.

Una manera de vivir que resume cómo ha mantenido durante más de un siglo: salir a la calle, conversar y observar cómo cambia la ciudad sin perder el vínculo con sus recuerdos.

"Me da pereza salir de casa, pero también entrar", cuenta con humor. Cuando se encuentra a gusto, no tiene prisa por regresar. "Volvemos sin prisa, cuando nos cansamos de estar por ahí, a las tres de la tarde o igual a las diez de la noche si salimos a las cinco".

Trabajo, familia y recuerdos

Carmen fue la mayor de cuatro hermanos y empezó a trabajar desde niña, sirviendo en distintos lugares. Barcelona ocupa un espacio especial en su memoria, aunque reconoce que ya no recuerda con precisión cuánto tiempo vivió allí.

En la Venta de Arlas conoció a José Elizondo Galech, su marido, natural de Urzainqui. Juntos formaron una familia con dos hijos y una hija. José falleció hace diez años, pero Carmen lo recuerda con una sonrisa: "Era más guapo que yo".

La familia vivió en distintas localidades navarras, como Lekunberri, Navascués y Sangüesa, antes de instalarse en Pamplona. Su marido trabajaba como caminero y ella se ocupó de la casa y de sus hijos. Le gustaba planchar, leer, escribir y resolver crucigramas por las noches.

Ahora, con la vista más debilitada, escucha la radio, que sigue siendo una de sus grandes aficiones. También mantiene su pasión por el fútbol. Osasuna y el Barcelona son sus equipos, aunque guarda un cariño especial por el Alavés, ligado a los recuerdos de su hermano y de la familia que conserva en Vitoria.

Paseos sin prisa

Carmen sale a diario con sus hijos siempre que el tiempo lo permite. Un día pasean por la Ciudadela; otro, llegan hasta el Planetario o la calle Aoiz. Cuando hace calor, buscan la sombra del campus universitario.

El Casco Antiguo es uno de sus recorridos favoritos. Allí reconoce rincones, recuerda comercios desaparecidos y compara la ciudad de hoy con la de su infancia. "Ha cambiado mucho Pamplona, donde López, era todo tierra", comenta al evocar el entorno de Iturrama.

Pero el paso del tiempo no le impide mirar hacia delante. "Está más bonita y más que estará, ya vendré a verla", afirma con optimismo.

En sus salidas también hay espacio para disfrutar de la gastronomía local. Le gustan los fritos de gamba del Río y las croquetas del Caballo Blanco, donde las vistas sobre la muralla acompañan cada parada. En casa, disfruta de las lentejas y los garbanzos, con los que se ha reconciliado después de años sin demasiado entusiasmo.

Disfrutar de las cosas

Carmen goza de buena salud y atribuye su bienestar a Dios. Hace cinco meses sufrió una fractura de cadera que obligó a la familia a afrontar una operación que inicialmente parecía difícil. Los médicos comprobaron que sus huesos y tendones estaban fuertes y la intervención salió adelante.

Ahora utiliza un andador en casa y una silla de ruedas para los trayectos largos. Sus familiares agradecen el trato recibido por los profesionales sanitarios, desde los equipos de ambulancia hasta el personal hospitalario.

A la hora de comer, Carmen no es amiga de los purés y prefiere los platos tradicionales. Los higos le encantan y, cuando puede, disfruta de pomas, torreznos y churros, que su hijo le lleva los domingos para desayunar.

La cena tampoco tiene complicaciones: "Para cenar me como un bocadillico de sardinas o uno de tocino del bueno", explica. Si es ibérico, mejor. A sus 105 años, Carmen sigue encontrando motivos para salir, conversar y saborear la vida. Su receta no parece necesitar grandes secretos.